World Cup Jour 18 - TAB

Espagne - Russie (1-1) (TAB: 3-4)

Présentation: Troisième affiche des huitièmes de finale, l'Espagne affrontait le pays hôte. Le match a eu lieu au stade Loujniki.

Les compositions:

Espagne: De Gea - Nacho (Carvajal, 70min), Pique, Ramos, Alba - Busquets, Koke - Asensio (Rodrigo, 104min), Isco, Silva (Iniesta, 67min) - Costa (Aspas, 80min)

Russie: Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov, Zhirkov (granat, 46min) - Samedov (Cheryshev, 61min), Kuzyaev (Erokhin, 97min), Zobnin, Golovin - Dzyuba (Smolov, 65min)

Le match:

L'Espagne prend l'avantage très tôt dans le match, le coup franc d'Asensio est touché par Ignashevich qui marque contre son camp (12min). Mais la Russie va obtenir un penalty, suite à un corner de Golovin, Dzyuba reprend de la tête mais son tir est stoppé par la main de Pique, l'arbitre désigne le point de penalty (40min). Dzyuba se fait justice lui même et prend De Gea à contre pied (41min). En deuxième période, on assiste à un siège espagnol devant les cages russes mais les joueurs du pays hôte ne lâchent rien. L'Espagne tout proche tout de même d'inscrire un second but mais la frappe d'Iniesta est bien repoussée par Akinfeev (85min). En prolongations, l'Espagne tente tout mais ne parvient pas à faire la différence et malgré ses 74% de possession, sa domination est totalement stérile. Les équipes n'arrivent pas à se départager dans le temps imparti c'est donc le moment des tirs au but. Iniesta démarre et transforme (1-0), Smolov marque aussi (1-1), Pique ne tremble pas (2-1), Ignashevich se rattrape de son contre son camp et marque (2-2). Vient le tour de Koke, la frappe de l'espagnol est repoussée par Akinfeev (2-2), Golovin permet à la Russie de prendre l'avantage (2-3), Sergio Ramos permet à l'Espagne de revenir (3-3), Cheryshev met la pression sur les espagnols en marquant (3-4), Aspas rentré en cours de jeu s'élance... et son tir est stoppé magistralement par Akinfeev (3-4). La Russie l'a fait, elle se qualifie pour les quarts de finale en éliminant la sélection espagnole au terme d'une superbe séance de penaltys après un match peu palpitant.

Croatie - Danemark (1-1) (TAB: 3-2)

Présentation: Quatrième match des huitièmes de finale, la Croatie a fait forte impression sur les matchs de poule et affronte une équipe du Danemark dépendant d'un joueur, Eriksen. Le match a eu lieu au stade de Nijni Novgorod.

Les compositions:

Croatie: Subasic - Strinic (Pivaric, 81min), Vida, Lovren, Vrsaljko - Brozovic (Kovacic, 71min), Rakitic - Perisic (Kramaric, 97min), Modric, Rebic - Mandzukic (Badelj, 108min)

Danemark: Schmeichel - Dalsgaard, Jorgensen, Kjaer, Knudsen - Eriksen, Delaney (Krohn-Dehli, 98min), Christensen (Schone, 46min) - Braithwaite (Sisto, 106min), Cornelius (Jorgensen, 66min), Poulsen

Le match:

Il ne fallait pas être en retard pour le début du match. Puisque le Danemark va ouvrir le score après une longue touche, la défense croate n'arrive pas à se dégager et le ballon revient sur Jorgensen qui frappe, Subasic touche le ballon mais pas suffisamment (1min). La Croatie ne laisse pas planer le doute et revient directement à la marque, après un tir d'un croate qui va dans la tête d'un danois, le ballon revient sur Mandzukic qui frappe de volé et marque (4min). Le Danemark subit le match mais à une belle opportunité avec Braithwaite mais la frappe du danois est bien stoppée par Subasic (27min). La Croatie domine le match mais ne parvient pas à inscrire ce second but, la frappe de Rakitic est bien arrêtée par Schmeichel (29min), la tête de Lovren suite à un coup franc de Modric fuit le cadre (39min). Le Danemark tout proche de rentrer aux vestiaires avec l'avantage puisque le centre d'Eriksen se transforme en tir et termine sur l'équerre des buts croates (42min).En deuxième période, les deux équipes n'arrivent pas à se montrer dangereuses, et on va donc assister à des prolongations. Alors qu'on pense que le match va se termine aux tirs au but, la Croatie avec une passe lumineuse de Modric en profondeur pour Rebic, le croate accélère dribble Schmeichel mais se fait tacler par derrière par Jorgensen (114min). L'arbitre désigne logiquement le point de penalty, Modric, le capitaine s'élance et voit son tir arrêté par Schmeichel (116min). Le premier tireur est danois et c'est Erisken qui s'élance et s'est sorti par Subasic (0-0), Badelj s'élance et voit son tir arrêté par Schmeichel (0-0), Kjaer lui fusille la lucarne gauche (0-1), Kramaric égalise (1-1). Krohn-Dehli prend Subasic à contre pied (1-2), Modric après avoir raté son penalty en prolongation s'élance et transforme en frappant dans l'axe (2-2). Schone frappe mais son tir est repoussé par Subasic (2-2), Pivaric pour prendre l'avantage mais c'est arrêté par Schmeichel (2-2). Jorgensen frappe et c'est une nouvelle fois stoppé par Subasic (2-2), Rakitic pour qualifier la Croatie s'élance et prend Schmeichel à contre pied (3-2). La Croatie se qualifie pour les quarts de finale au terme d'une séance de penaltys complètement folle.