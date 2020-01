World Cup Jour 19 - La Belgique dans le money time

Brésil - Mexique (2-0)

Présentation: Cinquième match des huitièmes de finale, l'affiche était alléchante entre deux équipes joueuses. Le match a eu lieu à la Samara Arena.

Les compositions:

Brésil: Alisson - Luis, Miranda, Silva, Fagner - Casemiro, Paulinho (Fernandinho, 80min) - Neymar, Coutinho (Firmino, 86min), Willian (Marquinhos, 90+1min) - Jesus

Mexique: Ochoa - Gallardo, Salcedo, Ayala, Alvarez (Dos Santos, 55min) - Guardado, Marquez (Layun, 46min), Herrera - Lozano, Chicharito (Jimenez, 60min), Vela

Le match:

Le match démarre à 1000 à l'heure, le Mexique tout proche d'ouvrir le score avec un centre au second poteau pour Lozano qui frappe mais Miranda dévie le ballon en corner (2min). Le Brésil répond avec une frappe de Neymar au 20 mètres mais son tir est bien boxé par Ochoa (5min). Le Brésil pousse et enchaîne les frappes, Neymar déborde sur le côté gauche avant de défier Ochoa, le portier mexicain sort sur Neymar et remporte son duel (25min). Les deux équipes se livrent et jouent tous les coups à fond mais ne parviennent pas à ouvrir le score. En seconde période, le Brésil pense enfin marquer mais la frappe de Coutinho et repoussée par Ochoa (48min). Et finalement le Brésil trouve enfin la faille avec Neymar qui repique dans l'axe avant de talonner pour Willian qui accélère et centre et retrouve Neymar qui conclut dans les buts vides (51min). Le portier mexicain va enchaîner les parades de grande classe devant Paulinho (59min), puis Willian (63min) Ochoa maintient le Mexique. Le Brésil se met à l'abri en toute fin de match, la frappe de Neymar est ralenti par Ochoa mais Firmino a bien suivi et pousse le ballon dans les cages vides (88min). Le Brésil se qualifie pour les quarts de finale de la compétiton.

Belgique - Japon (3-2)

Présentation: Sixième affiche des huitièmes de finale, la Belgique après une phase de poule parfaite était très attendue. Le match a eu lieu à la Rostov Arena.

Les compositions:

Belgique: Courtois - Vertonghen, Kompany, Alderweireld - Carrasco (Chadli, 65min), Witsel, De Bruyne, Meunier - Hazard, Lukaku, Mertens (Fellaini, 65min)

Japon: Kawashima - Nagatomo, Shoji, Yoshida, Sakai - Shibasaki (Yamaguchi, 81min), Hasebe - Inui, Kagawa, Harraguchi (Honda, 81min) - Osako

Le match:

Le match démarre très timidement, les deux équipes ne se livrent pas et n'arrivent pas à combiner pour créer des occasions. Aucune opportunité à signaler dans cette première mi-temps. Le Japon entame parfaitement la seconde période, après une superbe passe en profondeur de Shibasaki, le ballon arrive sur Haraguchi qui fixe Vertonghen avant de croisé sa frappe et trompe Courtois (48min). Le Japon fait le break dans la foulée sur une superbe frappe d'Inui enroulée (52min). La Belgique qui va marquer, après un mauvais dégagement japonais, le ballon revient sur Vertonghen qui fait une tête et lobe Kawashima (69min). La Belgique revient au score, suite à un centre parfait de Hazard, c'est Fellaini qui conclut à bout pourtant (74min). Le Japon obtient un corner à la dernière minute du temps additionnel, Courtois sort et relance rapidement sur De Bruyne qui transmet à Meunier en profondeur, Lukaku laisse passer intelligemment le ballon entre ses jambes et c'est Chadli qui arrive lancé qui reprend le ballon et marque (90+4min). La Belgique se qualifie dans la douleur face à une vaillante équipe japonaise.