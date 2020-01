World Cup Jour 20 - L'Angleterre dans la douleur

Suède - Suisse

Présentation: Septième match des huitièmes de finale, la Suède a fait forte impression lors de son dernier match de groupe face au Mexique tandis que la Suisse a tenu tête au Brésil. Le match a eu lieu au stade de Saint-Pétersbourg.

Les compositions:

Suède: Olsen - Augustinsson, Granqvist, Lindelof, Lustig (Krafth, 82min) - Forsberg (Olsson Mart, 82min), Ekdal, Svensson, Claesson - Toivonen, Berg (Thelin, 90+1min)

Suisse: Sommer - Rodriguez, Akanji, Djourou, Lang - Xhaka, Behrami - Zuber (Embolo, 73min), Dzemaili (Seferovic, 73min), Shaqiri - Drmic

Le match:

La Suède obtient la première grosse occasion du match avec Berg excentré côté droit qui frappe mais dévisse complètement (8min). Le suédois dans tous les bons coups oblige Sommer à une superbe parade suite à une volé qui prenait la direction du petit filet (29min). La Suède tout proche d'ouvrir le score en fin de première mi-temps mais la volé d'Ekdal passe largement au dessus (41min). La Suède prend finalement l'avantage en seconde période, Forsberg joue avec Toivonen qui remet à Forsberg, le suédois avance se décale sur son pied droit frappe et voit son tir dévié par Akanji et termine dans les filets (66min). La Suisse donne tout pour revenir au score, le corner de Shaqiri repris par Embolo mais bien stoppé juste devant le but suédois (80min). La Suède au terme d'une superbe contre attaque pense obtenir un penalty après une faute de Lang sur Thelin mais suite à la VAR, l'arbitre revient sur sa décision et donne un coup franc (90+1min). La Suède continue son épopée et se hisse en quart de finale.

Colombie - Angleterre

Présentation: Huitième et dernière rencontre de ces huitièmes de finale, l'Angleterre a impressionné en phase de poule. Le match a eu lieu au stade du Spartak.

Les compositions:

Colombie: Ospina - Mojica, Sanchez, Mina, Arias (Zapata, 116min) - Lerma (Bacca, 61min), Sanchez (Uribe, 79min), Barrios - Quintero (Muriel, 88min), Cuadrado - Falcao

Angleterre: Pickford - Maguire, Stones, Walker (Rashford, 113min) - Young (Rose, 102min), Lingard, Henderson, Alli (Dier, 81min), Trippier - Kane, Sterling (Vardy, 88min)

Le match:

L'Angleterre domine assez largement cette première mi-temps et est tout proche d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Kane mais l'attaquant n'arrive pas à cadrer sa tête (16min). La Colombie n'arrive pas à combiner et l'absence de James se fait ressentir sur le jeu des colombiens qui ne se trouvent pas, ne combinent pas et perdent trop rapidement les ballons. Les anglais avec une nouvelle opportunité sur coup franc mais la frappe de Trippier ne trouve pas le cadre (42min). L'ambiance sur la pelouse est électrique, les contacts sont de plus en plus rugueux et les fautes deviennent violentes. L'Angleterre va bénéficier d'un penalty après un accrochage de Sanchez sur Kane. Le capitain anglais s'élance et transforme et inscrit son 6ème but de la compétition (57min). Les anglais tout proche de faire le break dans la foulée mais la tête de Alli ne trouve pas le cadre (63min). La Colombie égalise au bout du temps additionnel après un corner de Cuadrado, c'est Mina qui saute plus haut que tout le monde et tromper Pickford (90+3min). L'Angleterre pense éviter les penaltys mais la frappe de Rose fuit le cadre (113min). Les deux équipes ne parviennent pas à se départager lors des prolongations, on va donc assister à une séance de tirs au but. Et c'est Falcao le premier tireur, le colombien transforme (1-0), Kane répond parfaitement (1-1), Cuadrado ne tremble pas (2-1), Rashford égalise (2-2). Muriel prend Pickford à contre pied (3-2), Ospina repousse le penalty d'Henderson (3-2). Uribe trouve la barre (3-2), Trippier permet à l'Angleterre de revenir au score (3-3). Bacca s'élance et voit sa frappe repoussée par Pickford (3-3), Dier transforme et envoie l'Angleterre en quart de finale.