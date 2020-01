La Suède décroche son billet pour les quarts

Suède XI : Olsen - Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen.

Suisse XI : Sommer - Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Dzemaili, Zuber - Drmic.

La Suède première du groupe F affronte la Suisse deuxième du groupe E à Saint-Petersbourg. Equipes surprises de ce premier tour, la Suède et la Suisse sont parvenus a obtenir leurs qualifications dans des groupes très relevés et vont s'affronter dans ce qui est le 1/8ème de finale la plus indécis de la compétition.

Pas de surprise dans les deux onze de départ, on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit.

La première période est assez équilibrée. La Suisse, comme on pouvait s'y attendre, controle la possession de balle tandis que la Suède et son bloc défensif très bas tente de se projeter en contre en exploitant l'axe du terrain et la puissance de ces joueurs offensifs.

Pas grand choses a relever lors des 45 premières minutes en dehors d'une reprise de volée écrasée de Marcus Berg bien détournée par Yann Sommer un peu avant la demi heure de jeu.

Les suisse se sont montrés entreprenant via Shaqiri et Zuber sur les ailes mais la finition des attaquants suisse n'a pas permis d'exploiter les bons centres des ailiers de la Nati. Le score a la pause un 0-0 assez logique dans un match très équilibré.

La Suède démarre la deuxième période pied au plancher, plus entreprenante qu'en premièr mi-temps. La Suisse recule et on sent que les efforts produits lors des 45 premières minutes commencent a peser, et ce qui devait arriver arriva. Peu après l'heure de jeu, Forsberg récupère le ballon coté gauche, repique dans l'axe et place une belle frappe, détournée par Akanji le défense central Suisse qui trompe son propre gardien. La Suède fait le plus dur et ce sera très dur pour la Suisse de bouger le bloc suédois pour tenter d'égaliser.

Le dernier quart d'heure est totalement a l'avantage de la Suisse qui multiplie les tentatives sur le but suédois mais Olsen est impérial et permet a son équipe de se qualifier pour les quarts de finale face au vainqueur du match Colombie - Angleterre.

Une dernière action litigieuse en fin de match verra le suisse Michael Lang se faire expulser et un penalty sifflé puis annulé grace à l'Assistance Vidéo.