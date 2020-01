World Cup Jour 21 - 48h sans football

France – Uruguay

Présentation : Vendredi 6 Juillet 16h00 – Stade Nijni Novgorod

Le premier quart de finale et le match le plus attendu en France et c’est logique puisque la France peut se mettre à rêver. Les bleus sont de plus en plus performants dans ce mondial, après des matchs tristes en phase de poule, la France a émerveillée ses supporters en huitième face à l’Argentine. Son attaque portée par Mbappe qui prend déjà ses responsabilités à 19 ans fait pâlir toutes les défenses mondiales.

L’Uruguay de son côté est sur un sans faute, 4 matchs et 4 victoires avec un seul but encaissé face au Portugal. Et oui l’Uruguay c’est avant tout une défense de fer avec l’expérimenté Godin et le jeune Gimenez qui se connaissent par cœur puisqu’ils jouent tous les deux à l’Atlético. La clé du match va reposer essentiellement sur le potentiel forfait de Cavani, sorti blessé en huitième de finale, l’attaquant est incertain pour ce match et quand on connaît son importance son absence pourrait être préjudiciable à sa sélcetion.

Brésil – Belgique

Présentation : Vendredi 6 Juillet 20h00 - Kazan Arena

C’est le choc de ces quarts de finale, le Brésil monte en puissance avec Neymar de plus en plus décisif et une défense qui semble infranchissable même avec un Marcelo diminué. Les brésiliens ont très bien abordé leur match face au Mexique sans tomber dans le piège et ont montré un visage conquérant avec une rage de vaincre et surtout une volonté de ne pas concéder de but.

La Belgique a connue un huitième de finale beaucoup plus compliqué. Les diables rouges ont sans doute pris un peu trop légèrement ce match d’importance capitale et ce sont fait punir en encaissant deux buts face à une vaillante équipe japonaise. Mais la Belgique a fait preuve de caractère pour dans un premier temps revenir au score et finalement s’imposer au bout du temps additionnel.