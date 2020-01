World Cup Jour 22 - Plus que 24h d'attente

Suède – Angleterre

Présentation : Samedi 7 Juillet 16h00 - Samara Arena

Dernière affiche des quarts de finale, et la Suède continue son petit bout de chemin, après avoir terminée première de son groupe, les suédois ont largement dominée la Suisse en huitième de finale mais en s’imposant sur le plus petit des scores. La Suède sans Ibrahimovic réalise un parcours magnifique et peut poser de nombreuses difficultés à la sélection anglaise avec notamment Forsberg au milieu de terrain et métronome de cette équipe. La sélection anglaise a elle aussi impressionnée en poule malgré une défaite face à la Belgique, son attaque prolifique avec des profils différents peut marquer à tout moment. En huitième de finale, l’Angleterre pensait s’imposer facilement mais a finalement dû aller en prolongations en encaissant ce but dans le temps additionnel de la seconde période. Les anglais tout proche de sortir aux tirs au but mais Pickford sort le grand jeu et c’est Dier qui envoi sa sélection en quart de finale.

Russie – Croatie

Présentation : Samedi 7 Juillet 20h00 - Stade Ficht

La surprise de ce mondial, l’équipe hôte de ce mondial, la Russie est belle et bien encore présente dans ce tableau final et ce après avoir éliminé l’une des sélections favorites, l’Espagne. Au terme d’un match où les russes ont absolument tout donné, de la première minute à la 120ème, leur volonté, leur solidarité a fini par payer à la suite d’une séance de penalty dans laquelle Akinfeev a brillé de mille feux. La Croatie s’est elle aussi qualifiée lors des tirs au but, rapidement menée au score, les croates ont su réagir très tôt pour ne pas laisser planer le doute. La Croatie aurait pu éviter les prolongations puisqu’elle obtient un penalty à la 88ème mais le capitaine Modric ne parvient pas à marquer. Modric a fait preuve de courage puisqu’il n’a pas hésité à tirer un nouveau penalty malgré son échec lors des tirs au but. La Croatie s’impose dans la douleur grâce à un excellent Subasic lors des tirs au but.