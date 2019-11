Preview Uruguay - France: un match tactique et physique

Ce premier quart de finale devrait être match assez fermé compte tenu de la philosophie uruguayenne et sa culture de la défense, et surtout un adversaire qui ne plait pas aux bleus: Lors de ses 5 dernières confrontations avec l'équipe de France, l'Uruguay n'a encaissé aucun but, et n'en a marqué qu'un seul. Une victoire 1-0 en 2013 et 4 matchs nuls 0-0. L'Uruguay est également la meilleure défense se la compétition avec un seul but encaissé (lors du huitième de finale contre le Portugal).

FIFA.com

Un match de retrouvailles pour les coéquipiers de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann et Lucas Hernandez d'un coté, Diego Godin et Jose Gimenez de l'autre, mais également pour les deux attaquants du PSG Kylian Mbappe et Edinson Cavani qui ne devrait cependant pas disputer la rencontre a la suite de sa blessure en huitième de finale. Un coup dur pour la Celeste qui ne pourra pas compter sur le Matador auteur d'un doublé contre le Portugal.

Au niveau confiance, les deux équipes, invaincues depuis le début de la compétition, auront des facteurs de motivations supplémentaires: La France n'a perdu qu’une seule de ses neuf dernières confrontations mondialistes face à des sélections de la CONMEBOL. Cotté Uruguayen, on préfère se dire que lors de ses six participations précédentes aux quarts de finale, la Celeste ne s’est arrêtée à ce stade qu’à une seule reprise.

FIFA.com

Un duel physique et tactique

La Celeste d'Oscar Tabarez devrait néanmoins maintenir son 4-4-2, système qui lui a permis de s'imposer face au Portugal. Une incertitude cependant, la présence ou non d'Edinson Cavani, qui pourrait être remplacé par Cristhian Stuani pour accompagner Luis Suárez sur le front de l’attaque.

Coté équipe de France, Didies Deschamps l'a répété cette semaine en conférence de presse: "Avec ou sans Cavani, cela ne change rien". Les joueurs devront maintenir un haut niveau de concentration et répondre présents dans chaque duels afin d'éviter un éventuel scénario catastrophe: encaisser le premier but, car ce serait alors très compliqué de perforer la défense Urguayenne, capable de maintenir un résultat. Une incertitude également coté français: l’identité du remplaçant de Blaise Matuidi, suspendu après avoir reçu deux cartons jaunes.

FIFA.COM

L'absence d'Edinson Cavani sera certainement la clef de la rencontre, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'était montré en grande forme lors du dernier match de poule contre la Russie et surtout lors du huitième de finale contre le Portugal avec un doublé décisif. Pour le remplacer, Oscar Tabarez devrait faire appel a Christian Stuani, l'attaquant de Girona auteur de 21 buts cette saison et meilleur buteur de la tête d'Europe avec 10 réalisations. Il a déjà évoluer a 5 reprises avec Luis Suarez en pointe de l'attaque de la Celeste et il devrait être le remplaçant logique de Cavani pour que Tabarez puisse conserver son schéma tactique en 4-4-2.

Le joueur a suivre de près sera coté français en la personne de Kylian Mbappe, l'attaquant de 19 ans s'est révélé aux yeux du monde dans un match étincelant face à l'Argentine de Lionel Messi, avec un doublé extraordinaire et des accélérations a faire trembler n'importe quel défense. Nul doute qu'il devrait donner du fil a retordre à Diego Godin et José Gimenez, ainsi qu'a toute la défense Uruguayenne qui le surveillera de très près.



Compositions probables: