Uruguay - France en direct commenté: Coupe du Monde 2018 (0-2)

FIN DU MATCH C'est la fin du direct commenté, merci d'avoir suivi le match avec nous, et restez connecté sur VAVEL pour plus de football !

FIN DU MATCH Match sérieux et solide de l'équipe de France, Griezmann passeur, Griezmann buteur et la France justifie son statut de favori de la compétiion avec le Brésil.

FIN DU MATCH C'EST FINI ! LA FRANCE S'IMPOSE 2-0 FACE A L'URUGUAY ET ASSURE SA QUALIFICATION EN DEMI FINALE ! La 6ème de son histoire !

90' L'arbitre assistant indique qu'il y aura 5 minutes de temps additonnel.

89' Image impressionnante de Jose Gimenez le défenseur central uruguayen en larmes.

85' Le pressing uruguayen est beaucoup moins intense que lors des premières minutes, la France fait tourner le ballon et se dirige vers une 5 ème victoire dans ce mondial et une qualification en demi-finale.

80' Le rythme de la rencontre a diminiué, la France controle le ballon et fait bloc face à l'Uruguay qui ne trouve pas le moyen de se projeter efficacement vers l'avant.

73' Frappe de Tolisso plein axe ! Le milieu de terrain français a tenté d'ajuster Muslera avec une frappe brossée mais le ballon passe au dessus du but Uruguayen.

69' Grosses tensions sur le terrain après un accrochage entre Mbappe et Rodriguez, les esprits s'échauffent, on se bouscule et on s'explique. Nestor Pintana convoque calmement Mbappe et Rodriguez et avertis les deux joueurs.

61' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTT D'ANTOINE GRIEZMANN, L'attaquant français tente une frappe tendue a l'extérieure de la surface, faute de main incroyable de Muslera totalement perturbé par la trajectoire du ballon.

58' L'Uruguay a de plus en plus d'occasions, les centres se multiplient sur la cage d'Hugo Lloris. Oscar Tabarez va tenter de redynamiser son équipe avec un double changement.

55' Après avoir perdu beaucoup de ballons au début de la deuxième période, cette fois si ce sont les uruguayens qui mettent la pression sur le bloc équipe français qui a du mal a ressortir le ballon proprement.

50' Sortie aerienne musclée de Fernando Muslera du point sur un coup franc excentré bien frappé par Kylian Mbappe qui cherchait la tête de Paul Pogba.

47' On est pas passé loin du but gag ! Griezmann continu son pressing sur Muslera qui tarde a dégager le ballon, mais l'attaquant français contre involontairement le ballon qui file en sortie de buts.

C'est reparti à Nijni Novgorod pour la deuxième période !

MI-TEMPS Les Uruguayens se sont montrés dangereux sur coups de pieds arrétés en fin de première période mais les Francais ont su rester solide.

MI-TEMPS Grace a une tête magnifique de Raphael Varane, la France mène 1-0 face à l'Uruguay.

43' PARADE EXCEPTIONNELLE DE LLORIS, sur un coup franc mis dans la surface par l'Uruguay, Caceres parvient a reprendre le ballon de la tête et oblige Lloris a effectuer une parade incroyable.

40' Les français ont fait le plus dur en cassant le verrou défensif Uruguayen, mais il va falloir rester attentif.

39' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTT Griezmann frappe parfaitement le coup franc et Raphael Varane coupe la trajectoire de la tête, imparable pour Muslera !

38' Grosse faute de Bentancur sur Corentin Tolisso aux abord de la surface, les français vont obtenir un coup franc intéressant

37' Kylian Mbappe semble se plaindre a l'arbitre du match, Nestor Pintana, qu'il est sans cesse retenu par le bras par Diego Laxalt.

36' Première frappe cadrée du match, Christian Stuani reprend le ballon sur une offensive Uruguayenne mais sa frappe est bien captée par le gardien français.

34' Kylian Mbappe deborde coté droit et ajuste un centre a ras de terre fuyant mais aucun joueur n'a suvi l'action pour reprendre le ballon.

31' Dans la foulée Kylian Mbappe se retrouve en position de frappe mais ne parvient pas a reprendre le ballon.

30' Le public se met a siffler les 22 acteurs devant le manque d'occasions de buts depuis le début de la rencontre.

25' Les fautes a retardement et les accrochages se multiplient, la tension est palpable. Les joueurs de la Celeste sont solide sur chaque duels et solidaires dans l'effort avec un pressing a 2 sur le porteur de balle.

23' Après 20 minutes, la France est devant au niveau de la possession de balle avec 62%, et 50 passes de plus que l'Uruguay.

15' Les deux équipes veulent se faire respecter il y a de l'intensité dans chaque contact mais pas de fautes grossières.

14' La France répond avec un beau centre de Giroud qui trouve la tête de Kylian Mbappe, le tir non cadré passe au dessus du but de Muslera !

13' Corner pour l'Uruguay, Nandez place le ballon dans les 6 mètres, la défense française a du mal a dégager le ballon alors Hugo Lloris dégage le ballon du poing.

10' Coup franc excentré pour l'équipe de France, Griezmann met le ballon dans la boite, mais Varane ne parvient pas a ajuster sa tête, sortie de but.

5' Première offensive de l'Uruguay sur le but français, mais la frappe de Stuani est trop croisée pour inquiéter Lloris.

2' Les premières minutes sont intenses, très gros pressing uruguayen qui coupe toutes les lignes de passes du milieu de terrain de la France.

Coup d'envoi ! c'est parti a Niji Novgorod !

Coté France on pouvait peut etre s'attendre à un Thomas Lemar pour remplacer Blaise Matuidi suspendu, ce sera finalement Corentin Tolisso.

Comme on pouvait le prévoir, Edinson Cavani est finalement annoncé forfait, remplacé par Christian Stuani en pointe, épaulé par Luis Suarez.

Composition France (4-3-3) : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kante, Tolisso, Pogba - Griezmann, Giroud, Mbappe.

Composition Uruguay (4-4-2) : Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt - Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur - Suarez, Stuani.

Le joueur clé coté Uruguay: Luis Suarez. L'attaquant du FC Barcelone privé de son binôme (Edinson Cavani) devra prendre les commandes de l'attaque de la Celeste et combler l'absence de son partenaire qui en plus d'être décisif avec deux buts lors du huitième de finale face au Portugal, a réalisé un travail défensif extraordinaire. Il ne sera pas seul car derrière lui, le jeune Bentancur qui réalise a très bon mondial a tout juste 20ans sera marqué de très près pour neutraliser sa créativité offensive.

Le joueur clé pour la France; Kylian Mbappe à 19 ans, l'attaquant du PSG s'est révélé aux yeux du monde dans un match étincelant face à l'Argentine de Lionel Messi, avec un doublé extraordinaire et des accélérations a faire trembler n'importe quel défense. Il sera surveillé de près par la défense Uruguayenne mais il voudra certainement confirmer après son excellent match, d'autant plus qu'il est devenu par défaut le leader de l'attaque des bleus, face à un Griezmann et un Giroud qui ont du mal a trouver leurs marques.

L'abitre de la rencontre sera l'Argentin Nestor Pintana, il a déjà arbitré trois rencontres dans cette coupe du monde: Russie - Arabie Saoudite (5-0), Mexique-Suède (0-3) et le huitième de finale entre la Croatie et le Danemark (1-1, 4-3 t.a.b) Il a accordé deux penaltys, l'un pour la Suède et l'autre pour la Croatie. Des questions se posent sur sa désignation car il est originaire du pays tout juste éliminé par la France.

France XI (4-3-3): Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba, Tolisso - Mbappé, Griezmann, Giroud.

Uruguay XI (4-4-2): Muslera - Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt - Nández, Torreira, Vecino, Bentancur - Suárez, (Cavani) Stuani.

Nous avons les compositions probables des deux équipes:

Lors de ses six participations précédentes aux quarts de finale, l'Uruguay ne s’est arrêtée à ce stade qu’à une seule reprise.

La France n'a perdu qu’une seule de ses neuf dernières confrontations mondialistes face à des sélections de la CONMEBOL.

Ce sera le match des retrouvailles pour Antoine Griezmann et Lucas Hernandez qui vont retrouver leurs coéquipiers de l'Atletico Madrid Diego Godin et José Gimenez.

Blaise Matuidi sera suspendu pour la France après avoir recu deux cartons jaunes. Edinson Cavani blessé contre le Portugal est lui incertain.

La France reste sur une victoire spectaculaire 4-3 face à l'Argentine, l'Uruguay s'est qualifiée en éliminant le Portugal, champion d'Europe, 2-1.

Lors de leurs 5 dernières confrontations, l'Uruguay n'a encaissé aucun but. La Celeste est également la meilleure défense de la compétition avec un seul but encaissé.

L'Uruguay et la France sont invaincues depuis le début de la coupe du monde, 5 victoires pour l'Uruguay, 4 victoires et 1 nul pour la France.

Le match aura lieu demain, Vendredi 6 Juillet a 16h à Nizhny Novgorod.

Bonjour a toutes et a tous et bienvenue sur VAVEL pour le pré-live du quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Uruguay et la France en direct !