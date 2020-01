World Cup Jour 24 - God save the Queen

Suède - Angleterre (0-2)

Présentation: Troisième affiche des quarts de finale, l'Angleterre se met à rêver de ce mondial. Le match a eu lieu à la Samara Arena.

Les compositions:

Suède: Olsen - Augustinsson, Granqvist, Lindelof, Krafth (Jansson, 85min) - Forsberg (Olsson, 65min), Ekdal, Larsson, Claesson - Toivonen (Guidetti, 65min), Berg

Angleterre: Pickford - Maguire, Stones, Walker - Young, Lingard, Henderson (Dier, 85min), Alli (Delph, 77min), Trippier - Kane, Sterling (Rashford, 90+1min)

Le match:

L'Angleterre tout proche d'ouvrir le score, après un rush de Sterling qui décale Kane mais la frappe de l'attaquant fuit le cadre (19min). L'Angleterre ouvre la marque après un corner de Young, c'est Maguire qui s'impose dans les airs et trompe Olsen (30min). Les anglais pensent faire le break en fin de première mi-temps mais Sterling ne parvient pas à tromper Olsen pourtant en face à face (45min). La Suède tout proche d'égaliser en début de seconde période suite à une tête en puissance de Berg mais Pickford se détend parfaitement (47min). Et finalement l'Angleterre va faire le break suite à un centre délicieux en une touche de Lingard, Alli se retrouve seul et trompe Olsen à bout portant (59min). Au terme d'une action somptueuse de jeu en une touche de balle, la Suède croit enfin marquer mais la frappe de Berg est stoppé par un Pickford impériale (66min). L'Angleterre obtient son billet pour les demi finale au terme d'un match en grande partie maîtrisé.

Russie - Croatie (1-1) (TAB: 3-4)

Présentation: Quatrième et dernier match des quarts de finale, c'était la rencontre entre les invités surprise du tableau final. Le match a eu lieu au stade Ficht.

Les compositions:

Russie: Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov - Zobnin, Kuzyayev - Samedov (Erokhin, 54min), Golovin (Dzagoev, 102min), Cheryshev (Smolov, 67min) - Dzyuba (Gazinskiy, 79min)

Croatie: Subasic - Strinic (Pivaric, 74min), Vida, Lovren, Vrsaljko (Corluka, 97min) - Modric, Rakitic - Perisic (Brozovic, 63min), Kramaric (Kovacic, 88min), Rebic - Mandzukic

Le match:

La Russie surprend la Croatie et ouvre la marque, suite à un une deux entre Cheryshev et Dryuba, le premier envoie une frappe somptueuse dans la lucarne de Subasic (31min). Mais la Croatie répond directement après un centre parfait de Mandzukic, c'est Kramaric qui trompe Akinfeev d'une tête à bout portant (37min). La Croatie pense prendre les devants mais la frappe de Perisic trouve le poteau droit du portier russe (60min). Les deux équipes ne parviennent pas à se départager et nous auront donc le droit aux prolongations. Et la Croatie va finalement prendre les devants suite à un corner de Modric, c'est Vida qui saute le plus haut et trouve le petit filet (101min). Mais la Russie veut aller au penalty et suite à un coup franc de Dzagoev, c'est Fernandes qui permet à la Russie d'égaliser (115min). La séance de penalty démarre avec Smolov et c'est arrêté par Subasic (0-0), Brozovic s'élance et marque (0-1), Dzagoev égalise (1-1), Kovacic voit son tir stoppé par Akinfeev (1-1). Fernandes ne trouve pas le cadre (1-1), Modric transforme (1-2), Ignashevich permet à la Russie d'espérer (2-2), Vida ne tremble pas (2-3), Kuzyayev met la pression (3-3), et finalement c'est Rakitic qui envoie la Croatie en demi finale (3-4).