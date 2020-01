Preview France - Belgique confrontation entre les frères voisins pour une place en finale

Mardi à St-Petersbourg, la France affrontera la Belgique pour une place en finale de la coupe du monde, une affiche qui fait saliver entre deux équipes pleine de confiance et au talent connu et reconnu.

L'équipe de France confirme son statut :

Les joueurs de Didiers Deschamps ont fini la phase de groupe a la première place sans vraiment convaincre, mais les bleus se sont réveillés face a finaliste de la dernière edition l'Argentine en huitième de finale avec une victoire spectaculaire 4-3 avec un grand Kylian Mbappe, révélation du mondial.

Les Français sont enfin venus a bout de la solide équipe Uruguayenne privée d'Edinson Cavani avec une victoire convaincante 2-0. Le groupe vit bien, et chacun semble avoir haussé son niveau de jeu au fur et a mesure de l'avancement de la compétition.

La Belgique impressionne et montre enfin son potentiel :

Le leadership de Roberto Martinez a longtemps été contesté, et malgré une phase de poule convaincante avec une première place et 3 victoires en autant de matchs, la Belgique s'est fait peur en huitième de finale contre le Japon et une victoire 3-2 arrachée dans les dernières secondes du match.

Face au Brésil les diables rouges ont considérablement haussé leur niveau de jeu, le nouveau système tactique de Roberto Martinez avec un Kevin De Bruyne plus haut et plus axial et un Romelu Lukaku déporté sur le coté droit a totalement déstabilisé le milieu de terrain brésilien privé de Casemiro et la défense trop exposée. Une victoire 2-1 face au favori de la compétition propulse les belges sur le devant de la scène les faisant quitter leur siège d'Outsider pour un fauteuil de favori.



Un match spectaculaire en vue ?

Ce match sera la 75ème rencontre entre les deux équipes, a ce jour la Belgique en a remportée 30, la France 24 et 20 matchs nuls. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en 2015 et une victoire 4-3 de la Belgique en amical.

Compte tenu des forces en présences, ce match pourrait etre l'un des plus spectaculaire de la Coupe du Monde. Hazard, Mbappe, De Bruyne, Griezmann, Lukaku,... La force offensive des deux équipes est impresionnante et les défenses risquent d'etre sollicitées a de nombreuses reprises. Si la défense de l'équipe de France reste la plus solide sur le papier, les belges semblent avoir retrouver un équilibre face au Brésil avec le retour en forme de Vincent Kompany impérial face au Brésil.

Statu quo tactique ?

Coté équipe de France, Didier Deschamps pourra compter avec le retour de Blaise Matuidi suspendu face à l'Uruguay. Il devrait logiquement reprendre sa place de titulaire aux cotés de Pogba et Kante.

De son coté Roberto Martinez aura lui plus de problème avec la suspension de Thomas Meunier très bon lors de ses dernières sorties sur le flanc droit. Yannick Ferreira Carrasco devrait le remplacer.

Du coté des certitudes, Kylian Mbappe sera attendu face aux belges, l'attaquant du PSG devrait avoir des espaces pour faire mal avec sa vitesse et sa percussion. coté axial, Olivier Giroud aura fort a faire avec Vicent Kompany. Enfin en défense la vigilance et la concentration des défenseurs français seront mises a rude épreuve avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, auteurs d'un grands matchs contre le Brésil et qui voudront certainement rééditer l'exploit face à l'Équipe de France.

Les compositions probables :

France XI (4-2-3-1): Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kante, Pogba - Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud.

Belgique XI (3-4-3): Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Chadli, Witsel, Fellaini, Carrasco - De Bruyne, Hazard, Lukaku.



Un match spécial pour Thierry Henry ?

L'ancien avant centre des bleus et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France Thierry Henry, qui avait remporté la coupe du monde 1998 avec Didiers Deschamps entre autre, est aujourd'hui entraineur adjoin de la Belgique, un match forcément particulier pour lui

(source : B/R football sur Twitter)