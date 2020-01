World Cup Jour 25 - Présentation France - Belgique

France - Belgique

Présentation: Demi-finale - Stade de Saint-Pétersbourg 20h00

Statistiques:

Bilan France: -Matchs jouées: 5 -Matchs remportés: 4 -Buts marqués: 9 -Buts encaissés: 4 -Meilleur buteur: Griezmann & Mbappe - 3 buts

Bilan Belgique: -Matchs jouées: 5 -Matchs remportés: 5 -Buts marqués: 14 -Buts encaissés: 6 -Meilleur buteur: Lukaku - 4 buts

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2015, lors d'un match amical, la Belgique s'était imposée 4-3.

Première affiche des demi-finales, ces deux équipes sont parvenues à se frayer un chemin dans la partie haute du tableau.

La France, après avoir éliminé l'Argentine en huitième de finale, s'est défait de l'Uruguay dans un match beaucoup plus fermé et physique. Les bleus ont fait preuve d'un réalisme froid face à une défense qui semblait inviolable. En plus d'avoir gagné le match, la France n'a concédée aucun but, en grande partie grâce à un Hugo Lloris de grande classe et réalise une très belle compétition jusque là. Devant lui, sa défense reste en place malgré quelques erreurs par moment, Varane premier buteur est le taulier des défenseurs, sur les côtés, les jeunes Hernandez et Pavard font preuve d'une envie sans pareille, parfois même à l'excès avec le madrilène. Au milieu de terrain Pogba pourtant critiqué effectue une superbe compétition, métronome de l'équipe, c'est lui qui guide et crée le jeu. La France qui peut compter sur Ngolo Kanté, sûrement le meilleur français du tournoi, le milieu de terrain récupère un nombre de ballon incalculable. Devant cette ligne, Griezmann dans l'axe connaît quelques soucis, se trouvent moins performance qu'à sa coutummée mais reste quand même décisif. Devant, Giroud ne parvient pas à marquer pour l'instant, mais son jeu en déviation fait du bien à cette équipe. Et puis il y a Kylian, un petit jeune de 19 ans qui martyrise toute les défenses contre lesquelles il joue. Mbappe joue un rôle majeur dans cette équipe de France, c'est lui qui déclenche, qui accélère, qui élimine, qui fait la différence, il est devenu indispensable à cette formation.

La Belgique quant à elle, a créée la surprise en éliminant le grand favori de la compétition lors du tour précèdent en battant le Brésil. Et notamment grâce à la performance tout simplement stratosphérique de son gardien. Coutois a été tout bonnement impériale sur le match, de la première à la dernière frappe de Neymar au bout du temps additionnel. La Belgique avec cette génération en or qui n'arrivait pas à briller dans les tournois européens et internationaux, est sur le point d'être en passe d'accéder à la finale de la coupe du Monde. Avec son capitaine, Eden Hazard, dans une forme resplendissante, lui qui est capable d'accélérer ou bien de garder le ballon quand il le faut. La Belgique avec un redoutable buteur, Lukaku, qui pèse énormément sur les défenses avec beaucoup d'activités, de courses, d'appels, de duels physiques, le belge ne lâche jamais. La Belgique regroupe des joueurs très talentueux capable de faire la différence à tout instant avec Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens, Carrasco avec une bonne profondeur de banc.

Les compositions probables:

France: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kante, Pogba - Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud

Belgique: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vermaelen - Chadli, Fellaini, Witsel, Vertonghen - De Bruyne, Lukaku, Hazard