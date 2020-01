World Cup Jour 26 - Présentation Croatie - Angleterre

Croatie - Angletrre

Présentation: Demi-finale - Stade Loujniki 20h00

Statistiques:

Bilan Croatie: -Matchs jouées: 5 -Matchs remportés: 5 -Buts marqués: 10 -Buts encaissés: 4 -Meilleur buteur: Modric - 2 buts

Bilan Angleterre: -Matchs jouées: 5 -Matchs remportés: 4 -Buts marqués: 11 -Buts encaissés: 4 -Meilleur buteur: Kane - 6 buts

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2009, lors de la phase qualificative à la coupe du monde, l'Angleterre s'était imposée 5-1.

Deuxième affiche des demi-finales, ces deux équipes sont parvenues à se frayer un chemin dans la partie basse du tableau.

La Croatie, après avoir bataillée face au Danemark, et une séance de tirs au but où Subasic a brillé, les croates sont de nouveau aller au tirs au but en quart de finale face à la Russie. La Croatie a donc 240 minutes dans les jambes sur les deux derniers matchs et ça va sûrement compter pour cette demi-finale. La Croatie qui avait surpris tout le monde en phase de poule en se baladant match après match a connue des matchs plus compliqués dans le tableau final. La Croatie possède un mental d'acier en témoigne son capitaine Modric, qui aurait pu évité à son équipe une prolongation en huitième de finale, en inscrivant son penalty à la 88ème minute mais a eu le mental pour aller frapper son tir au but contre le Danemark et contre la Russie. De plus, son gardien s'est avéré particulièrement bon en séance de penaltys en arrêtant de nombreux tirs.

L'Angleterre, se son fameux "it's coming home lads", comment ne pas aimer ses supporters si fou de football, si fan de leur pays. Après avoir dû aller au tirs au but en huitième de finale face à la Colombie, en concédant un but lors du temps additionnel, les anglais ont eux aussi montré un moral d'acier en remportant la séance de penalty. L'Angleterre peut compter sur un gardien dans une forme exceptionnelle, Pickford sauve à de nombreuses reprises son équipe avec des parades exceptionnelles. L'Angleterre se défait un peu plus facilement de la Suède en quart de finale, grâce à son arme fatale, les coups de pied arrêtés. L'Angleterre est redoutable sur CPA, avec de remarquable joueurs de tête.

Les compositions probables:

Croatie: Subasic - Strinic, Vida, Lovren, Vrsaljko - Modric, Rakitic - Perisic, Kramaric, Rebic - Mandzukic

Angleterre: Pickford - Maguire, Stones, Walker - Young, Lingard, Henderson, Alli, Trippier - Kane, Sterling