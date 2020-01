La Croatie rejoint la France en finale de la Coupe du Monde !

Merci d'avoir suivi ce live avec nous sur VAVEL, et restez connectés car le foot ne s'arrête jamais ! A Dimanche !

La Belgique jouera face à l'Angleterre Samedi pour la troisième place.

Rendez-vous Dimanche 15 Juillet a 17h pour la Finale du Mondial 2018: France - Croatie !

C'EST FINIIIII LA CROATIE EST EN FINALE DE LA COUPE DU MONDE, terrible désillusion pour les anglais et scènes de joies magnifiques des joueurs de Zlatko Dalic.

120' L'arbitre indique 4 minutes de temps additionnel !

117' On sent une forme de résignation chez les joueurs de Gareth Southgate, le but croate les mis K.O.

113' Alors qu'on pensait les croates épuisés de leurs deux précédentes prolongations, ce sont finalement eux qui prennent le dessus physiquement sur les anglais en prolongation.

109' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTT DE LA CROATIE MARIO MANDZUKIC ! Centre raté de Pivaric, le ballon revient sur Perisic qui la remet de l'arrière de la tête a Mandzukic qui prend de vitesse la défense et ajuste Pickford a bout portant !

108' Corner vicieux de Rakitic frappé a ras de terre, Brozovic reprend le ballon d'une frappe tendue mais hors cadre, combinaison bien tentée qui a pris la défense anglaise a contre-pied.

105' Fin de la première période de prolongations, toujours 1-1 entre la Croatie et l'Angleterre.

102' Centre de Perisic parfaitement dosé pour Mandzukic, sortie brutale de Pickford, gros choc entre les deux joueurs.

98' Corner anglais parfaitement frappé par Trippier, qui le dépose sur la tête de Stones, Sime Vrsaljko dégage le ballon sur la ligne ! C'est pas passé loin !

91' On est reparti pour la première période des prolongations ! Danny Rose remplace Ashley Young coté anglais, toujours aucun changement coté croate.

Fin du temps réglementaire ! Nous aurons donc des prolongations pour départager les deux équipes.

90' L'arbitre assistant indique 3 minutes de temps additionnel.

85' Plus que 5 minutes de temps réglementaire, la Croatie domine cette fin de match, mais les anglais se montrent encore tranchant sur leurs quelques tentatives en contre.

83' Sortie manquée de Pickford du point sans conséquences, Perisic pique le ballon au dessus du but !

83' Mandzukic dangereux avec une frappe en pivot ! Pickford est obligé de s'employer, nous sommes proches d'un KO.

81' Les occasions se se multiplient d'un but à l'autre, la fatigue se fait ressentir. Toujours aucun changement coté croate.

73' Gros temps fort de la Croatie qui veut convertir l'euphorie de l'égalisation en but. Les anglais sont acculés dans leurs 30 mètres.

71' POTEAU POUR LA CROATIE ! Superbe enchainement de Perisic qui récupère, fixe élimine Walker et frappe sur le poteau gauche de Pickford, l'Angleterre est passée a coté de la correctionnelle !

68' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTT DE LA CROATIE ! Superbe centre de Vrsaljko pour Perisic qui propulse le ballon dans les filets de Pickford.

64' Offensive croate sur le but anglais ! Très bon centre de Modric coté droit, la défense anglaise dégage tant bien que mal le ballon, Perisic frappe mais le ballon est détourné par Walker.

63' Sterling s'infiltre dans la surface croate mais bute sur la jambe de Vida qui l'empeche de centrer.

57' Les anglais sembent déterminés a inscrire le deuxième but, ils mettent la pression sur le but croate.

52' Beaucoup de frustrations chez les croates qui n'arrivent pas a prend le dessus et qui butent sur une belle défense anglaise.

48' Même configuration qu'en première période, les anglais sont bien en place et contiennent les tentatives croates qui se limitent a des centres plutot qu'a passer dans l'axe.

Ca reprend à Moscou !

MI-TEMPS - Hier c'est la France qui s'est imposée 1-0 face à la Belgique et qui a gagner son ticket pour la finale, si le score en reste là, on devrait avoir droit a une finale France - Angleterre alléchante Dimanche.

MI-TEMPS - C'est la pause à Moscou, l'Angleterre mène 1-0 depuis la 5ème minute de jeu après un coup franc de Trippier.

44' Coup Franc excentré intéréssant pour la Croatie, Modric envoi le ballon dans la surface mais les anglais parviennent a se dégager.

32' Sortie Aerienne risque de Pickford face à Mandzukic ! Le gardien d'Everton gagne son duel !

31' La réponse de la Croatie est instantanée; Modric lance une contre attaque sur le but anglais, le ballon est dégage en catastrophe avant que Rebic frappe pleine axe mais Pickford est vigilant.

30' Superbe ballon de Raheem Sterling pour Harry Kane qui se présente face à Subasic, le portier croate gagne son duel, l'attaquant anglais reprend le ballon et frappe sur le poteau mais l'arbitre de touche indique un hors jeu. Danger sur le but croate !

26' Les croates commetent beaucoup de fautes en retard, signe de fatigue des précédentes rencontes avec prolongations ? Ils sont moins tranchants que face à la Russie et les appels de balle bien moins nombreux. Les anglais en profitent pour installer un faux rythme et avorter chaque tentative de contre croate. Beaucoup de frustration entre Perisic et Rebic.

25' Coup franc anglais après une faute sur Sterling, le ballon est déposé dans la surface mais bien dégagé des poings par Danijel Subasic !

18' Grosse frappe d'Ivan Perisic a l'entrée de la surface qui frole la cage de Pickford, première alerte sur le but anglais !

16' La Croatie a enfin mis le pied sur le ballon et controle au milieu de terrain, on retrouve les redoublement de passes caractérisique du jeu des slaves. Les anglais sont bien place défensivement et le pressing s'effectue sur le porteur du ballon.

8' Après cette ouverture du score précoce, l'Angleterre va maintenant profiter de son avantage physique sur la Croatie en tentant de les achever rapidement.

5' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTT DE L'ANGLETERRE ! Trippier expédie le ballon dans la lucarne de Subasic, une frappe limpide.

5' Premier coup franc intéréssant pour l'Angleterre !

C'est parti à Moscou ! Demi-Finale entre la Croatie et l'Angleterre

Les deux équipes sont sur la pelouse, coup d'envoi imminent !

Pas de surprise coté anglais, coté croate en revanche, Sime Vrsaljko et Danijel Subasic incertains après le match face à la Russie, sont présents dans le onze de départ. Kramaric cède sa place à Brozovic qui va venir renforcer le milieu de terrain et permettre à Luka Modric d'évoluer plus haut.

Angleterre XI: (3-5-2) Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young - Sterling, Kane.

Croatie XI: (4-2-3-1) Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic.

Nous avons les compositions d'équipes officielles !

Coup d'envoi dans 30 minutes ! Nous allons connaitre l'adversaire de l'Equipe de France en finale de la Coupe du Monde, le 15 Juillet prochain.

Angleterre XI probable: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Henderson, Alli, Lingard, Young - Sterling, Kane.

Croatie XI probable: Subasic - Pivaric, Vida, Lovren, Strinic - Modric, Rakitic - Rebic, Kramaric, Perisic - Mandzukic.

Les compositions probables: Coté anglais les blessures semblent etre un problème résolu et Gareth Southgate devrait pouvoir composer avec l'ensemble de ses 23 joueurs. En revanche coté croate, il faudra composer sans l'arrière droit titulaire Sime Vrsaljko touché au genou face à la Russie et il y a une incertitude sur l'abscence du gardien Danijel Subasic lui aussi touché face à la Russie en quart de finale.

De son coté l'Angleterre a fini deuxième d'un groupe G assez facile, derrière la Belgique et devant la Tunisie et le Panama. Les anglais qui ont perdu le dernier match du groupe face à la Belgique 1-0, un match où les deux coachs, déjà qualifiés avaient fait jouer des équipes bis. Une défaite qui arrangeait aussi les anglais car ils allaient etre reversés dans la partie de tableau la plus "abordable" car en effet depuis leur qualification, les "three lions" se sont qualifiés au tirs aux buts face à la Colombie en huitième, puis une victoire 2-0 face à la Suède en quart de finale.

La Croatie s'est qualifiée avec la première place du groupe D devant l'Argentine, avec 3 victoires en autant de matchs, notamment la spectaculaire victoire 3-0 face aux coéquipiers de Lionel Messi. Les joueurs de Dalic ont ensuite eu plus de mal dans les matchs a élimination direct avec deux qualifications au tirs aux buts face au Danemark en huitième puis face au pays hote la Russie en quart de finale. Des prolongations qui risquent de peser lourd sur l'etat physique des croates.

Des croates épuisés: Après avoir éliminé le Danemark et le pays hote la Russie aux tirs au buts, les croates commencent a accuser le coup avec 2 prolongations successives. Les joueurs de Zlatko Dalic ont montré des signes de faiblesse et de fatigue importants face à la Russie malgré un Modric étincelant. Un avantage non négligeable pour les anglais mais il faudra tout de même se méfier de cette équipe capable de briller grâce a ses milieux de terrain de classe mondiales et des joueurs prêt a se battre pour le maillot.

Les anglais favoris ? "Its coming home" Ce sont les mots que l'on entend le plus souvent dans les bouche des supporters anglais ces derniers temps, en effet le pays qui a vu naitre le football, ne s'est jamais senti aussi proche de remporter a nouveau le trophée depuis 1966. Les joueurs de Gareth Southgate réalise pour le moment un bon parcours et font preuve d'un mental solide après une qualification en huitième au tirs aux buts face à la Colombie et une victoire sereine face à la Suède en quart de finale. Les fans sont optimistes d'autant plus que les anglais ont hérité de la partie de tableau la plus "abordable" de la compétition.

Avantage Angleterre ? Ce match sera la huitième rencontre entre les deux équipes, les anglais l'ont emporté 4 fois, les Croates 2 fois et 1 match nul.

Historique: La dernière fois que l'Angleterre est arrivé en demi-finale de coupe du monde, la Croatie n'avait toujours pas obtenu son indépendance. (1990)

L'arbitre de la rencontre sera le turc Cuneyt Cakir, qui a déjà arbitré deux rencontres dans la compétition.

Le coup d'envoi est prévu a 20h ce soir au Stade Luzhniki de Moscou qui acceuillera la finale de la compétition. Le stade historique de la capitale moscovite avec ses 80 000 places.

Bonjour a toutes et a tous et bienvenue sur VAVEL pour le pré-live de Croatie - Angleterre, la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde !