World Cup Jour 28 - Super Mario

Croatie - Angleterre

Présentation: Deuxième affiche des demi-finales, au terme d'un parcours compliqué, les deux équipes sont parvenues à ce stade mais une seule pourra se qualifier pour la finale. Le match a eu lieu au stade Loujniki.

Les compositions:

Croatie: Subasic - Strinic (Pivaric, 94min), Vida, Lovren, Vrsaljko - Brozovic, Rakitic - Perisic, Modric (Badelj, 116min), Rebic (Kramaric, 101min) - Mandzukic (Corluka, 115min)

Angleterre: Pickford - Maguire, Stones, Walker (Vardy, 112min) - Young (Rose, 91min), Lingard, Henderson (Dier, 97min), Alli, Tripier - Kane, Sterling (Rashford, 74min)

Le match:

Le match démarre parfaitement pour les anglais puisque Trippier ouvre la marque d'un superbe coup franc en pleine lucarne dès le début de la rencontre (5min). L'Angleterre tout proche de faire le break suite à un corner mais la tête de Maguire passe à côté du poteau gauche de Subasic (14min). L'Angleterre pense à nouveau faire le break, avec un superbe travail de fixation de Alli qui trouve Lingard, seul à l'entrée de la surface qui frappe mais ne trouve pas le cadre (35min). Les anglais dominent leur sujet et mènent logiquement à la pause. La Croatie revient avec de meilleurs intentions, et c'est Perisic qui sonne la cloche mais sa frappe est repoussée par la défense anglaise (65min). Et finalement, la Croatie va égaliser, après un centre de Vrsaljko, c'est Perisic qui passe devant Walker puis Stones et met sa jambe en opposition pour tromper Pickford (68min). Le croate en feu sur ce début de seconde période puisqu'il voit sa frappe croisée finir sur le poteau gauche (72min). Le rapport de force c'est totalement inversé, c'est la Croatie qui met la pression aux anglais, après une superbe ouverture de Brozovic, le ballon revient sur Mandzukic qui contrôle et frappe mais c'est bien boxée par Pickford (83min). Les deux équipes ne parviennent pas à se départager nous aurons donc le droit à une séance de tirs au but. L'Angleterre qui pense prendre les devants suite à un corner, la tête de Stones est sauvée sur sa ligne par Vrsaljko (99min). La Croatie se montre elle aussi dangereuse, à la réception d'un centre Mandzukic n'arrive pas à tromper Pickford sortit très vite dans ses pieds (106min). Les croates parviennent à reprendre les devants après un ballon mal dégagée, la tête de Perisic trouve Mandzukic qui trompe Pickford (109min). La Croatie tient sa qualification et aura pu faire le break si Kramaric avait décalé Perisic seul au point de penalty (120min). La Croatie s'impose et se qualifie pour la première fois de son histoire en finale de la coupe du monde.