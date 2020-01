World Cup Jour 29 - Présentation Belgique - Angleterre

Belgique - Angleterre

Présentation: Match pour la 3ème place - Stade de Saint-Pétersbourg 16h00

Statistiques:

Bilan Belgique: -Matchs jouées: 6 -Matchs remportés: 5 -Buts marqués: 14 -Buts encaissés: 7 -Meilleur buteur: Lukaku - 4 buts

Bilan Angleterre: -Matchs jouées: 6 -Matchs remportés: 4 -Buts marqués: 12 -Buts encaissés: 6 -Meilleur buteur: Kane - 6 buts

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois il y a trois semaines, en phase de poule, la Belgique s'était imposée 1-0 suite à un superbe but de Januzaj.

Avant dernier match de cette coupe du monde, les deux équipes devront surmonter leur déception d'avoir échouer aux portes de la finale afin de terminer sur une bonne note.

La Belgique était parfaite dans cette coupe du monde avant la demi-finale contre la France, après avoir surpris et éliminé le Brésil, les diables rouges avaient le plein de confiance avant d'affronter les bleus. Mais malheureusement pour eux, tout ne s'est pas passé comme prévu, une défaite amer pour certains joueurs, comme Thibaut Courtois " Je ne dirai pas que l’équipe en face était meilleure que nous. Ils ont défendu à 11 à 35 mètres du but, ils ont fait ça tout au long du tournoi. " ou encore Kompany "On est énormément déçus. La France n'était pas meilleure que nous. On saura que le gagnant du Mondial ne sera pas une équipe plus forte que la nôtre". Mais certains joueurs ont su être plus réalistes comme De Bruyne "Est-ce que j’ai été énervé par la façon de jouer des Français ? Pas du tout. Je joue à City, contre des équipes qui jouent aussi défensivement. C’est le football, leur football, et ils le font bien. Leur but a fait la différence." ou Hazard qui souhaite le meilleur pour la France "Je ne sais pas si la France va gagner, mais je suis supporter des Bleus depuis que je suis petit et ça serait bien pour l'équipe de France d'avoir cette deuxième étoile." La Belgique devra donc faire mieux ce samedi face à l'Angleterre et se montrait beaucoup plus inspiré que contre la France et ne pas se contenter sur les fulgurances de ces joueurs clés comme Eden Hazard intenable en première mi-temps. Mais tout le monde devrait être au rendez-vous et surtout leur buteur, Lukaku, totalement invisible en demi-finale.

L'Angleterre qui se voyait surement en finale est tombée de haut, en ouvrant le score très tôt dans le match, les anglais n'ont pas réussi à faire le break dans la foulée malgré de multiples occasions. En seconde période, les anglais se sont éteints, ne proposant plus rien, aucun jeu, aucune ambition, se contentant de garder le score. L'Angleterre se fait logiquement sanctionné en concédant l'égalisation et craque finalement dans les prolongations. Les anglais devront donc se remettre de cette terrible désillusion, mais sont déjà fiers de leur parcours comme le dit Kane "C'est génial d'être arrivé si loin et nous savons que nous avons rendu tout le monde fier." et cette coupe du monde peut être un tremplin pour la suite comme l'explique Henderson "il y a des joueurs fantastiques qui arrivent, c'est un moment très excitant pour le football anglais (...) j'espère qu'ils vont continuer à grandir, à apprendre, et à le faire au plus haut niveau des Coupes du monde et des championnats d'Europe". L'Angleterre peut donc accrocher une troisième place très encourageante pour la suite de sa jeune génération mais devra elle aussi compter sur tous ses cadres dont notamment Harry Kane, le meilleur buteur de la compétition, totalement fantomatique en demi-finale. Son compère d'attaque, Sterling, lui devra se montrer beaucoup plus tueur devant le but puisqu'il n'a toujours pas marqué lors de ce mondial malgré de très grosses et multiples opportunités.

Les compositions probables:

Belgique: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vermaelen - Chadli, Fellaini, Witsel, Vertonghen - De Bruyne, Lukaku, Hazard

Angleterre: Pickford - Maguire, Stones, Walker - Young, Lingard, Henderson, Alli, Trippier - Kane, Sterling