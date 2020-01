Belgique - Angleterre en direct commenté: Coupe du Monde 2018 (1-0)

Merci d'avoir suivi ce live avec nous, et restez sur VAVEL ! Rendez vous demain à 17h pour la grande finale !

FIN DU MATCH: C'est fini à Saint-Petersbourg, la Belgique s'impose 2-0 et finira donc troisième nation de ce mondial ! Mérité pour les joueurs de Roberto Martinez, meilleure attaque du tournoi.

89' Plus qu'une minute dans le temps réglementaire, on se dirige tout doucement vers une victoire belge, les coéquipiers d'Eden Hazard ont fait un très beau mondial, et cette troisième place viendra récompenser leurs efforts.

82' BUUUUUUUUUUUUUUTTTTTT DE LA BELGIQUE ! Bien lancé par De Bruyne en profondeur, Hazard prend le dessus sur Phil Jones en vitesse et ajuste Pickford d'un superbe plat du pied. L'attaquant Belge est enfin récompensé de son excellent mondial !

80' Belle action en contre de la Belgique, Hazard, De Bruyne et Mertens lancent un contre, ils sont suivi par Thomas Meunier sur le couloir droit, un centre lui arrive et il ajuste Pickford d'une superbe volée du pied droit mais le portier anglais et vigilant et détourne le ballon.

76' Gros temps fort de l'Angleterre depuis le début de la deuxième mi-temps, domination au niveau de la possession de balle et des occasions, les belges tentent timidement de se projeter en contre mais ils sont interceptés par le bloc haut anglais.

70' LE SAUVETAGE SUR LA LIGNE D'ALDERWEIRELD ! Superbe action anglaise, Dier se présente face au but et pique son ballon au dessus de Courtois, mais le Alderweireld sauve le ballon sur la ligne d'un superbe tacle glissé !

68' Très peu d'occasions dans cette deuxième période, seulement 2 tirs cadrés pour la Belgique contre 3 pour l'Angleterre, on dirait que les deux équipes semblent se satisfaire du résultat.

50' L'Angleterre décide de prendre le jeu a son compte et tente de se montrer dangereux sur le but de Courtois avec des corners. Pour le moment aucune conséquence mais la Belgique a du mal a ressortir le ballon proprement.

46' Début de la deuxième période !

MI-TEMPS Rappel la finale de la coupe du monde entre la France et la Croatie se jouera demain a 17h au stade Luzhniki de Moscou.

MI-TEMPS à Saint-Petersbourg ! La Belgique mène 1-0 face à l'Angleterre, grace à un but de Thomas Meunier après 4 minutes.

37' La Belgique réduite a 10 après une blessure semble t il de Nacer Chadli qui semble touché aux ischios-jambiers.

35' Belle occasion pour la Belgique avec une frappe d'Alderweireld en pivot sur corner mais le ballon passe au dessus de la cage de Pickford !

30' Beaucoup de tentatives mais pas mal de déchet technique des deux cotés. Les deux équipes semblent avoir du mal a construire au milieu de terrain, la densité de joueur est élevé a cause des schéma tactique et la construction est plus difficile.

22' Belle remise de Raheem Sterling pour Harry Kane a l'entrée de la surface mais l'attaquant de Tottenham dévisse totalement sa frappe.

18' Bon débordement de Loftus-Cheek coté droit qui met le feu dans la défense belge, mais Vincent Kompany est vigilant et dégage le ballon.

11' Les anglais commencent a poser le pied sur le ballon. Ils controlent un peu plus le milieu de terrain.

7' Comme depuis le début du match, les belges se projettent vite vers l'avant a chaque ballon récupéré, le trio offensif Hazard, Lukaku, De Bruyne fait très mal à la défense anglaise.

4' BUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTT DE LA BELGIQUE ! Superbe action construite sur le coté gauche, Lukaku lance Chadli en profondeur qui ajuste un centre parfait pour Thomas Meunier , le lateral droit se retrouve seul devant le but, son sixième but en sélection !

1' C'est parti à Saint-Petersbourg le coup d'envoi a été donné. Bon match !

Exit: Walker, Young, Henderson, Alli et Lingard, In: Rose, Jones, Dier, Delph et Loftus-Cheek.

Angleterre XI: Pickford - Rose, Stones, Maguire - Trippier, Jones, Dier, Delph, Loftus-Cheek - Kane, Sterling.

Retour de Thomas Meunier dans le onze de départ, titularisation de Youri Tielemans a la place de Marouane Fellaini.

Belgique XI: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli - De Bruyne, Lukaku, Hazard.

Coup d'envoi dans un peu moins d'une heure !

Harry Kane coté anglais et Romelu Lukaku coté belge seront les deux joueurs a suivre lors de cette rencontre. Fantomatiques dans leurs deux demi-finale respectives, les deux buteurs tenteront de finir la compétiton sur une note positive en offrant un dernier succès a leur équipe.

Composition probable Angleterre (3-5-2): Pickford - Maguire, Stones, Walker - Young, Lingard, Henderson, Alli, Trippier - Kane, Sterling.

Composition probable Belgique (3-4-3): Courtois - Alderweireld, Kompany, Vermaelen - Chadli, Fellaini, Witsel, Vertonghen - De Bruyne, Lukaku, Hazard.

Les deux équipes extrêmement déçue de ne pas participer a cette finale tenteront de finir cette coupe du monde sur une bonne note. Voici les compositions probable:

L' Angleterre de leurs cotés n'ont remporté que 4 matchs (12 buts marqués, 6 encaissés) car ils se sont inclinés dans le dernier match du groupe G qui les opposait a la Belgique. Ils se sont ensuite débarassés de la Colombie au tirs aux buts en huitième puis de la Suède en quart de finale avant de tomber face à la Croatie en Demi finale.

La Belgique a bilan assez impressionnant: 6 matchs, 5 victoires, 14 buts marqués (meilleure attaque de la compétition) pour 7 buts encaissés.

Pour se hisser dans le dernier carrés les joueurs de Roberto Martinez sont sortis de groupe G devant l'Angleterre, la Tunisie et le Panama, avant de se qualifier aux forceps contre le japon en huitième, une qualification quart contre le Brésil dans un match spectaculaire avant de tomber en demi finale face à la France.

C'est la deuxième confrontation entre les deux équipes lors de cette coupe du monde, la Belgique et l'Angleterre se sont croisés il y a 3 semaines dans le dernier match du groupe G, les deux équipes avaient fait tourner les effectifs et la Belgique s'était imposé grâce à un but de Janujaz.

L'arbitre de la rencontre est iranien Alireza Faghani, 40ans, le meilleur arbitre de la confédération asiatique et qui a déjà arbitré 4 rencontres dans ce mondial.

Le match aura lieu le samedi 14 juillet à 16h au Stade Kretovski de Saint-Petersbourg.

Bonjour a toutes et a tous et bienvenue pour ce pré-live la petite finale de la coupe du monde opposant la Belgique à l'Angleterre en direct !