World Cup Jour 30 - Présentation France - Croatie

France - Croatie

Présentation: Finale - Stade Loujniki 17h00

Statistiques:

Bilan France: -Matchs jouées: 6 -Matchs remportés: 5 -Buts marqués: 10 -Buts encaissés: 4 -Meilleur buteur: Griezmann & Mbappe - 3 buts

Bilan Croatie: -Matchs jouées: 6 -Matchs remportés: 6 -Buts marqués: 12 -Buts encaissés: 5 -Meilleur buteur: Modric & Mandzukic & Perisic - 2 buts

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2011, lors d'un match amical, les deux nations s'étaient quittés sur un score nul et vierge de 0-0.

Dernier match de cette coupe du monde 2018, le match que tout le monde attend depuis maintenant 4 ans, la grande finale. La France connaît sa troisième finale après 1998, 2006 et donc 2018, vainqueur à une seule reprise, les bleus veulent décrocher une seconde étoile. La Croatie quant à elle connaît sa première finale et compte bien la remporter.

La France, après sa terrible défaite en finale de l'Euro 2016, retrouve une finale mais cette fois mondiale. Après une phase de poule sans vraiment impressionner, ce contentant du strict minimum, la France monte en puissance face à l'Argentine avec un Mbappe hors norme. En quart de finale, la France tombe sur une équipe physique qui ferme le jeu, et ouvre heureusement le score pour se faciliter la rencontre puis fait le break et contrôle la fin de match. En demi, les bleus ouvrent à nouveau la marque et vont ensuite se laisser dominer en tout cas territorialement et procède par contre. La France avec une défense de fer, avec un Varane tout simplement infranchissable dans cette compétition, leader défensif, il a réussi tous ses matchs. Les latéraux se sont imposés lors des matchs amicaux juste avant le mondial, et prouve à Didier Deschamps d'avoir cru en eux, Pavard "inconnu" pour la plupart des français a démontré ses larges qualités offensives et défensives. De l'autre côté, Lucas Hernandez, rapporte cette rage, cette haine sur le terrain, cette grinta qui vient surement de son coach Simeone dont la français manquait cruellement. Et puis il y a Samuel Umtiti, le sauveur en demi finale, l'unique buteur a eu du mal en début de mondial mais monte en puissance au fur et à mesure des matchs, son entente avec Varane est meilleur après chaque match. Et puis dans les cages, Hugo Lloris, le capitaine, démontre un niveau incroyable, critiqué avant le début du mondial, Lloris rend au sélectionneur la confiance qu'il lui donne depuis des années, avec des arrêts et des parades décisifs. La France avec la fameuse phrase, "le groupe vit bien" nous prouve que c'est vrai, un collectif très uni, à une marche d'une seconde étoile...

La Croatie, va elle connaître sa première finale en coupe du monde, après avoir impressionnée tout le monde en poule, en écrasant notamment l'Argentine, les croates ont eu plus de mal dans le tableau final. En huitième de finale, les croates encaissent un but très tôt dans la partie mais reviennent très vite au score pour s'imposer finalement au tirs au but. En quart de finale, la Croatie va à nouveau concéder l'ouverture du score mais égalise avant de prendre les devants en prolongations, puis voit la Russie revenir mais s'impose une nouvelle ois au tirs au but. En demi-finale, la Croatie prend un but très tôt dans la rencontre mais revient au score en seconde mi-temps avant de s'imposer en prolongations. Sur ces trois matchs à élimination directe, les croates ont encaissé le premier but à chaque fois mais ont su revenir à chaque fois pour finalement s'imposer. La Croatie démontre donc une force de caractère très grande, capable de revenir à chaque fois malgré la fatigue, pour faire la différence dans les instants cruciaux. En témoigne, son gardien de but, capable de matchs moyens mais lorsque c'est important, Subasic est toujours très bon lors des séances de tirs au but. Emmené par son capitaine et métronome, Modric, la Croatie va tout donner pour rapporter ce premier titre mondial.

Les compositions probables:

France: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kante, Pogba - Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud

Croatie: Subasic - Strinic, Vida, Lovren, Vrsaljko - Brozovic, Rakitic - Perisic, Modric, Rebic - Mandzukic