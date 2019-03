Résultats Journée 3 Russian Premier League 18-19

Les résultats de la 3ème Journée :

Ural Ekaterinbourg 1-1 Dinamo Moscou (Bicfalvi 54' | Markov 85')

Enisey Krasnoyark 1-1 CSKA Moscou (Kostyukov 58' | Hernandez 79' sp)

Spartak Moscou 1-0 Anzhi Makhachkala (Ze Luis 70')

FK Rostov 0-1 Krylia Sovetov Samara (Sobolev 45+2')

FK Orenburg 1-0 Lokomotiv Moscou (Chukanov 90+2)

Arsenal Tula 3-1 Akhmat Grozny (Djordjevic 53', Bakaev 57', Lesovoy 90+5'| Ivanov 39')

FK Ufa 0-1 FK Krasnodar (Wanderson 86')

FK Rubin Kazan 0-1 Zenit Saint-Petersbourg (Erokhin 78')

6 c'est le nombre de joueurs expulsés lors de cette troisième journée de Russian Premier League, un chiffre assez impressionnant qui traduit un manque de discipline et une tension grandissante entre les acteurs du championnat.

crédit photo: championat.com

Le match de cette deuxième journée: Le spectaculaire affrontement entre Arsenal Tula et l'Akhmat Grozny. Alors que les tchétchènes menait 1-0 grace à Oleg Ivanonv et que l'Arsenal se retrouvait a 10 contre 11 avec l'expulsion de Berkhamov; mais les locaux ont fait preuve d'une incroyable force de caractère en retournant la rencontre en infériorité numérique pour s'imposer finalement 3-1 une défaite qui va faire très mal mentalement aux joueurs de Grozny.

Nouvelles contre-performance du champion en titre et de son dauphin: le Lokomotiv Moscou s'est incliné dans les dernières secondes face à Orenburg, le champion de Russie 2017-2018 n'a toujours pas inscrit le moindre but en 3 journées de championnat et ca devient inquiétant malgré un mercato très actif. Le CSKA Moscou dauphin du dernier championnat a été tenu en échec sur la pelouse d'Enisey à Tyumen. Les joueurs de Goncharenko se sont retrouvés a 10 après l'expulsion de Kirill Nababkin et ont été mené jusqu'à ce que Mario Fernandes obtienne un penalty controversé et transformé par Abel Hernandez.

Les autres têtes de séries confirme: Profitant du malheur des uns, les autres continuent de prendre leurs points. Le Zenit Saint-Petersbourg, le Spartak Moscou et le FK Krasnodar continuent de profiter des faux pas du CSKA et du Lokomotiv Moscou pour prendres points. Des victoires par le plut petit écart (1-0) mais qui permettent aux trois clubs d'obtenir les 3 points précieux et de creuser un petit écart sur leurs rivaux.

Le classement après trois journées: