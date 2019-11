IndyCar - Texas : Cavalier seul de Castroneves

Nous sommes au tour 97, et Helio Castroneves dépasse Marco Andretti pour prendre la tête de la course. Il reste 131 boucles sur l’ovale texan d’1,5 mile et pourtant, le pilote Penske ne lâchera plus cette première place jusqu’à l’arrivée. Il devance Ryan Hunter-Reay, Tony Kanaan, Ed Carpenter et Andretti, seuls pilotes dans le même tour sur une course où seules trois interruptions sont venues entraver la marche en avant des pilotes (deux soucis moteur et un tête-à-queue de Servia). Une superbe performance de Castroneves qui devient avec ce succès le premier pilote à remporter quatre victoires au Texas. Il offre par ailleurs sa première Victory Lane à Penske en 2013.

Andretti dépassé

Avec une 5e place finale, Marco Andretti accroche un nouveau Top 5 cette saison. Mais il perd le leadership au général, avec désormais 22 unités de retard sur le vainqueur du jour. Prochain affrontement à Milwaukee dans une semaine.

Course terne pour les Français

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les Français. Simon Pagenaud, vainqueur pour la première fois dimanche dernier à Detroit, n’a pas autant brillé ce samedi. Il termine 13e et aurait pu finir dans le mur après un contact avec EJ Viso. Tristan Vautier est 18e et Sébastien Bourdais, auteur d’une manoeuvre musclée avec Andretti, 20e.

Enfin, petit moment de panique dans les stands chez Scott Dixon avec une explosion, vraisemblablement d’une durite.