IndyCar - Milwaukee : La passe de deux pour Hunter-Reay

La course de Milwaukee a coûté cher à Marco Andretti. Auteur d’un remarquable début de saison, le poleman a vu sa course ruinée par un souci électrique. Andretti venait alors de boucler 61 tours en tête et semblait bien parti pour poursuivre sa bonne série de résultats, qui l’avaient propulsé deuxième du général avant le rendre-vous de l’IndyFest. La voiture n°25 repart de Milwaukee 3e du championnat, mais avec un différentiel de désormais 50 points sur Helio Castroneves.

La course de Milwaukee a été ponctuée de quatre interruptions majeures. Simona de Silvestro et Ana Beatriz ont tapé le mur, Tagliani et Andretti ont provoqué des drapeaux jaunes suite à leur immobilisation en piste.

Hunter-Reay patiente

En tête de la course, c’est Takuma Sato qui imprime le rythme. Vainqueur de la course de Long Beach, le Japonais est en confiance depuis l’entame du championnat. Mais c’était sans compter sur la hargne du champion en titre, qui va passer Castroneves puis Sato à un peu plus de 50 tours de l’arrivée. Un dernier drapeau jaune et un ultime restart ne vont pas l’empêcher d’aller chercher une victoire qui lui rappelle de bons souvenirs. En effet, l’an passé, Hunter-Reay avait, à la suite de sa victoire à Milwaukee, enchainé deux autres succès. Il s’était ainsi rapproché de Will Power au général avant de l’emporter lors de la dernière course de la saison. Bis repetita en 2013 ?

Des Bleus bien pâles

Problème mécanique pour Bourdais et Vautier, une simple 12e place pour Pagenaud à l’arrivée, l’IndyFest n’a pas souri à nos pilotes tricolores. Espérons une meilleure performance dans l’Iowa dans une semaine.