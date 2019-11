24h de Spa : trio de choc chez Marc VDS

Pour enfin faire tomber la victoire dans son escarcelle, le Marc VDS Racing Team a décidé de faire appel à un trio directement prélevé au sein de BMW Motorsport. Les noms des pilotes ont demeuré à l’état de secret jusqu’à présent. Et le team basé dans le technopole de Gosselies a fait appel à du lourd puisque les noms d’Andrea Piccini, Jorg Müller et Jens Klingmann ont été repris ! Un équipage qui devrait tenir le rôle du lièvre au sein du peloton. Le premier cité n’est autre que le vainqueur de l’an passé avec Audi et le Phoenix Racing. Piccini connait bien le Marc VDS pour avoir piloté la Z4 au Nurburgring et au Paul Ricard. On ne présente plus Jorg Müller qui ne jure que par BMW et a déjà remporté l’épreuve en 1996 sur une… 320i ! Quant à Klingmann, il s’agit ni plus ni moins que du poleman des 24 heures du Nürburgring.

Jens Klingmann : « Il est clair que notre but sera de gagner au scratch mais il ne faut pas oublier que la Z4 n°3 de Martin/Leinders/Buurman joue le championnat. Donc s’ils se trouvent juste derrière nous, on jouera le jeu de l’équipe. Sinon, que le meilleur gagne ! Pour moi, c’est ma première fois aux 24 heures de Spa mais l’expérience que j’ai acquise au volant de la Z4 que je connais bien me rend confiant. Tout est possible ! »

Jorg Müller : « C’est ma première course depuis l’an dernier et mon accident donc je suis heureux d’être ici ! On verra ce que ça va donner, les autres équipes ont l’air très fortes mais je suis confiant. »

Andrea Piccini : « Après l’Audi R8 que j’ai conduit l’an passé, rouler à Spa sur la BMW sera une nouvelle expérience. C’est une autre philosophie de conduite et ça promet d’être bien ! »

Rendez-vous à partir de mardi pour le début de la semaine des 24 heures de Spa !