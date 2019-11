24h de Spa: ils seront 66 au départ !

Les préparatifs vont bon train à quelques encablures des Total 24 Hours of Spa, 65ème édition de l'épreuve. SRO Motorsports Group tient à annoncer aujourd’hui quelques informations complémentaires, notamment des changements notables intervenus sur la liste des engagés et les horaires de la diffusion en direct sur internet. Depuis hier soir, les équipes se mettent en place, préparent garages et auvents et prennent soin des voitures qui se battront ce week-end lors de la plus grande course au monde, exclusivement dédiée aux GT. Les équipes travaillentsousla chaleur, près de 30°C aujourd'hui, et les Ardennes se transforment en véritable ruche, juste avant que les voitures n’entrent en piste jeudi matin.

Mise à jour de la liste des engagés

Sept voitures ont déclaré forfait pour diverses raisons : la Blancpain Lamborghini Racing LP560-4 (PRO CUP) N°124, la Porsche 997 GT3 R Haribo Racing Team (PRO-AM CUP) N°8, la Lamborghini LP560-4 (PRO-AM CUP), GRTGrasser Racing N°78, les deux Audi R8 LMS ultra Sainteloc Racing N°40 et N°42 ainsi que deux engagés du Gentlemen Trophy, la Ferrari 458 Italia GT3 Mtech Racing N°54 et la McLaren MP4-12C MRS GT Racing N°76.

Parmi les autres modifications de la liste des engagés, l’arrivée du double Champion FIA GT, Matteo

Bobbi au volant de la Ferrari 458 Italia SMP (PRO-AM CUP) N°70. Le patron de l'écurie Vita4One Racing Team Italy rejoint la paire russe Alexey Basov et Alexander Skyrabin ainsi que son compatriote, Alessandro Pier Guidi. L'équipe Black Falcon a modifié la liste de ses pilotes pour le week-end ; Andrii Lebed demeure sur la Mercedes AMG SLS GT3 (PRO-AM CUP) N°19 alors que les Britanniques Oliver Morley et Duncan Tappy sont remplacés par la paire Pro-Am du HTP Gravity Charouz sur la série FIA GT, Sergei Afanasiev et Andreas Simonsen. Ils seront rejoints par Francesco Castellacci. Des changements également au sein du Marc VDS Racing ; Jörg Müller sera remplacé au volant de la BMW Z4 GT3 (CUP PRO) N°14 par un compatriote, son homonyme et pilote d’usine BMW, Dirk Müller.