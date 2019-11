24h de Spa : Aston Martin arrache la pole position !

Après son annulation l’an dernier en raison de conditions dantesques, les pilotes avaient cœur à en découdre sous un soleil estival. Frank Perera, Matthias Beche et Bertrand Baguette sont les premiers à s’élancer. Alex Buncombe et Laurens Vanthoor suivent peu après. Alessandro Per Guidi est le dernier à faire déclencher le chrono. Mais c’est finalement Stefan Mücke et Aston Martin qui décrochent la timbale dans les derniers instants avec un chrono en 2’20’’675 ! L’Allemand a profité du champ libre devant lui pour sortir le grand jeu et faire passer la puissance de la V12 Vantage du Beechdean AMR. C’est un peu une surprise dans la mesure où c’est une voiture de la catégorie Pro-Am qui signe la pole position devant… une autre voiture de la catégorie ! En effet, Alessandro Per Guidi a hissé la Ferrari 458 #70 du SMP Racing en deuxième position en tout dernier lieu. La Ferrari aux couleurs de la Russie devance la première voiture de la catégorie Pro-Cup, la Mercedes SLS #84 du HTP Motorsport. Le bolide à l’Etoile, aux mains de Maximilian Gotz, a longtemps détenu la pole avant de se faire déloger dans les dernières minutes.

La quatrième place est occupée par une BMW Z4 du Marc VDS mais pas celle qu’on attendait. En effet, alors que la #3 de Martin/Leinders/Buurman est huitième, la #4 de Palttala/Castburg/Moser est parvenue à signer un chrono en 2’21’’100. Le Top 5 est complété par la Porsche 911 Prospeed Competition emmenée par Nick Tandy. Discret, le Britannique a sorti les marrons du feu suffisamment tôt pour s’assurer la cinquième place. Toni Vilander et la Ferrari #59 AF Corse suivent en sixième position devant l’Aston Martin V12 Vantage #100 pilotée par Bertrand Baguette. En espérant que le doublé 24 heures – BRCC ne fera pas souffrir de trop l’Aston jaune du clan GPR… Derrière le huitième chrono signé Maxime Martin sur la BMW Z4 #3, on retrouve la Porsche 911 #150 du Manthey Racing pilotée par Marc Lieb, Richard Lietz et Patrick Pilet. La seule McLaren repêchée pour la Superpole, la Hexis #7 de Parente/Sims/Dusseldorp, clôt le classement des dix premiers.

Dans le reste du classement, on notera la 15ème place de la Nissan GTR #32 d’Alex Buncombe et la 17ème place de la Lamborghini Gallardo FL2 #24 de Peter Kox. Enfin, la seule Audi du Top 20, la #1 de Laurens Vanthoor et du clan WRT, s’est offerte une belle frayeur en sortant de la piste et en mettant plein de débris au poste 14. Flanc droit touché, aileron arrière chancelant, c’en était fini pour l’Audi noire qui devra se contenter du dernier chrono de la Superpole. La course commencera demain après-midi à 16h30 pour se terminer 24 heures plus tard. Restez branchés sur Vavel !



Classement :

1. Beechdean AMR (Aston Martin V12 Vantage GT3) : Stefan Mücke - 2’20’’675

2. SMP Racing (Ferrari 458 Italia GT3) : Alessandro Pier Guidi – 2’20’’902 (déclassé)

3. HTP Motorsport (Mercedes SLS AMG GT3) : Maximilian Götz – 2’20’’917

4. Marc VDS Racing Team (BMW Z4 GT3) : Nick Catsburg – 2’21’’100

5. ProSpeed Competition (Porsche 911 GT3-R) : Nick Tandy – 2’21’’219

6. AF Corse (Ferrari 458 Italia GT3) : Andrea Bertolini – 2’21’’249

7. GPR AMR (Aston Martin V12 Vantage GT3) : Bertrand Baguette – 2’21’’293

8. Marc VDS Racing Team (BMW Z4 GT3) : Maxime Martin – 2’21’’297

9. Manthey Racing (Porsche 911 GT3-R) : Marc Lieb – 2’21’’313

10. Hexis Racing (McLaren MP4-12C) : Alvaro Parente – 2’21’’543

11. SMP Racing (Ferrari 458 Italia GT3) : Mikhail Aleshin – 2’21’’701

12. AF Corse (Ferrari 458 Italia GT3) : Andrea Bertolini – 2’21’’851

13. TDS Racing (BMW Z4 GT3) : Matthias Beche – 2’21’965

14. Black Falcon (Mercedes SLS AMG GT3) : Thomas Jäger – 2’22’357

15. Nissan GT Academy Team RJN (Nissan GT-R GT3) : Alex Buncombe – 2’22’’392

16. Team Ukraine (Ferrari 458 Italia) : Matteo Malucelli – 2’22’’679

17. Blancpain Racing (Lamborghini Gallardo FL2) : Peter Kox – 2’22’’844

18. Vita4One Racing Team (BMW Z4 GT3) : Frank Kechele – 2’22’’872

19. Pro GT by Alméras (Porsche 911 GT3-R) : Franck Perera – 2’23’’102

20. Belgian Audi Club Team WRT (Audi R8 LMS ultra) : Laurens Vanthoor – 2’23’’342

MAJ: la Ferrari #70 du SMP Racing a perdu sa seconde position sur la grille ! Alessandro Per Guidi s'est en effet élancé un peu trop tard...