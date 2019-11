Live des 24 Heures de Spa 2013 : la course en direct

16h33 : C'est la fin de ce live des 24h de Spa 2013. Merci à vous de nous avoir suivi. Vous étiez près de 23000 connectés ! A très vite avec la section Moteurs de VAVEL France. Le résumé de la course arrive dans la foulée avec Martin Businaro.

16h33 : Les podiums de chaque catégorie :

After 24 Hours. PRO: 84, 150, 2. Pro AM: 59, 71, 35. Gentlemen: 20, 52, 111. #Spa24Hours — Total 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 28, 2013

16h31 : La Mercedes #84 l'emporte au général et catégorie Cup. La Ferrari #59 gagne en catégorie Am, et la Ferrari #20 en Gentlemen Trophy.

16h31 : La Porsche du Manthey Racing #150 termine 2e

16h30 : Victoire finale de la Mercedes #84 pilotée par Schneider - Buhk - Gotz !

16h28 : Les voitures vont entrer dans leur dernier tour !

16h19 : Drive through pour la Ferrari #20 !

16h01 : Arrêt compliqué pour la Ferrari #20, leader en Gentlemen. Les mécanos doivent pousser la voiture pour l'aider à repartir. Les commissaires placent l'incident sous investigation. Pendant ce temps, l'Audi #2 effectue son dernier arrêt

15h53 : Stop and go pour la Ferrari #71 ! La #59 est en route pour remporter la catégorie Am

15h52 : Dernier arrêt pour la Porsche #150

15h34 : La Mercedes de tête aux stands. Schneider prend le volant

15h21 : Fin de course canon de l'Audi WRT #2, revenue en 3e position, à un peu plus d'une heure de l'arrivée

15h14 : Problème moteur sur la Ferrari #44 des leaders de la série Blancpain ! L'Italienne arrive aux stands dans un nuage de fumée

15h11 : La BMW #26 est immobilisée dans la pitlane

15h01 : Arrêt de la Porsche #150

14h51 : Arrêt de la Ferrari #59. La #71 reprend la tête en Am. C'est très serré dans cette catégorie.

14h40 : Les classements à 2h de l'arrivée :

After 22H. PRO: 84, 150, 44, 2, 26 ; PRO AM: 71, 59, 35, 18, 72 ; GENT : 20, 52, 111, 53, 58. #Spa24H — Total 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 28, 2013

14h32 : Drive Through pour la Ferrari #70

14h27 : La Mercedes #84 est aux stands. Buhk prend le volant

14h25 : La principale info est la pénalité infligée à la Porsche #150 pour avoir doublé sous Safety-Car ors de la dernière interruption. L'écart avec la Mercedes de tête est d'environ 2 tours désormais

14h24 : Reprise du live pour la dernière partie de la course

12h34 : Retour de la pluie !

12h22 : 36 abandons sur 65 voitures au départ. La course ardennaise reste toujours très compliquée !

12h20 : Les deux pilotes sont ok, et l'accident était assez impressionnant. Aucune voiture ne repartira

12h08 : C'est l'Audi #16 et la #17 qui sont entrées en collision au niveau de Stavelot

12h06 : Nouveau Safety-Car

12h00 : Les classements :

Full results after 19H are here: http://t.co/W15CSd1RmL #Spa24H — Total 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 28, 2013

11h50 : La #59 reprend la piste après inspection des freins

11h49 : Drapeau vert ! La course reprend

11h48 : La Ferrari #59 de l'AF Corse, leader jusque là en Am passe aux stands mais est poussée dans son garage

11h40 : Safety-Car déployé ! La Ferrari #50 est sortie dans le Raidillon

11h36 : Magnifique manoeuvre de Schneider qui fait l'extérieur à Lietz et reprend les commandes de la course

11H32 : Encore une fois, la Porsche #150 et la Mercedes #84 sont dans la même seconde !

11h30 : Il reste un peu moins de 5h de course

11h28 : Tête-à-queue de la Porsche #94. Petits dommages sur le bouclier arrière

11h27 : Arrêt de la Porsche #75

11h24 : Arrêt de la Mercedes #84 de tête

11h22 : Les deux voitures de tête en Am se sont arrêtées (la #70 et la #59). C'est la #50 qui mène dans la catégorie

11h19 : Drive through pour la Porsche #83 pour être passée en dehors des limites de la piste

11h18 : L'Audi #2 continue sans repasser par les stands.

11h17 : Possible problème de suspension pour l'Audi WRT #2

11h16 : Crevaison pour la Ferrari #53 qui revient aux stands

11h15 : Gros souci pour l'Audi #2 de Lotterer hors piste aux Combes. L'Audi tressaute alors que son pilote essaie de repartir et de rentrer aux stands

11h02 : La bataille la plus importante concerne la catégorie Am, où la Ferrari #70 mène devant la Ferrari #59 avec seulement 1.5" d'avance

11h01 : Petit tête-à-queue de la McLaren Gulf #69

10h57 : Arrêt de la Ferrari #17 qui est même ramenée dans son box

10h46 : La Ferrari #70 de Pier Guidi reprend la tête de la catégorie Am sur la Ferrari #59 de Mortimer

10h45 : Tête-à-queue de l'Audi #6 pilotée par Primat au niveau du freinage des Combes

10h44 : La Nissan #230 doit abandonner

10h44 : Arrêt de la Porsche #150, Lietz prend la relais. La Mercedes #84 revient en tête

10h34 : Arrêt de la Mercedes #84 et changement de pilote (Götz prend le relais). La Porsche #150 prend la tête de la course, mais devrait s'arrêter sous peu

10h22 : La Porsche #34 est poussée dans son box

10h16 : Arrêt de la Ferrari #44

10h03 : Quelques gouttes de pluie tombent au niveau de la ligne droite des stands

10h03 : Le leader actuel en action

Our race leader Max Buhk in the morning light ... #spa24h pic.twitter.com/nknKUPd6Bn — Total 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 28, 2013

10h00 : Drive through pour la Ferrari #50

9h57 : C'est la Ferrari SMP #73 actuellement pilotée par Move qui est la plus rapide en piste

9h51 : Les positions sont relativement figées dans les différentes catégories

9h21 : La McLaren #88 est hors piste, après un accrochage à l'Arrêt de Bus. Elle rentre aux stands

9h18 : La Mercedes #84 reprend le leadership sur un dépassement avant l'Eau Rouge

9h17 : Les deux voitures de tête sont roues dans roues avec la #150 devant la #84

9h13 : Arrêt pour la Mercedes #84 de tête

9h12 : Arrêt de la Ferrari #44

9h10 : La pluie est annoncée vers 10h

9h07 : Arrêt de la Ferrari #71, la Ferrari #70 reprend les commandes en Am

9h00 : Arret aux stands pour l'Audi #2

8h52 : Environ une minute d'écart entre la Mercedes #84 de tête et la Porsche #150. Rien n'est fait !

8h47 : Les classements de chaque catégorie :

Full classification after 16H is here: http://t.co/kOeuknAfWu #Spa24H — Total 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 28, 2013

8h44 : Avec les ravitaillements, la Ferrari #71 a pris les commandes de la course en Am

8h36 : Il reste moins de 8h de course

8h27 : Les écuries en sont en moyenne à un arrêt par heure, au moment où l'Aston Martin #99 passe aux stands

8h24 : La Porsche #54 vient de faire une figure. Elle repart sans dommages

8h23 : Au général, la Mercedes #84 est en tête devant la Porsche #150, qui vient de changer ses plaquettes. La Ferrari #44 est en 3e position devant l'Audi WRT #2 qui est acutellement en pleine bourre

8h22 : En catégorie Am, c'est la Ferrari #70 du SMP Racing qui est en tête et en Gentlemen Trophy, c'est une autre Ferrari, la #20 qui est en tête (et 19e au général)

8h21 : En ce qui concerne les classements : en catégorie Cup comme au classement général c'est la Mercedes #84 qui domine la course.

8h20 : L'Aston Martin partie en pole hier a connu divers avatars (suspension ...) et est actuellement 27e au général

8h18 : Passons à la course. Les BMW du Marc VDS, favorites hier, ont connu une nuit horrible avec les abandons de la #3 et #4. La première citée a abandonné vers 5h du matin sur un souci d'extincteur et la #4 a abandonné à 2h du matin sur un souci électronique

8h17 : Tout d'abord, la tempête attendue n'a pas eu lieu. Le vent s'est certes levé durant la nuit, mais pas autant qu'annoncé. La pluie a également fait son apparition durant une vingtaine de minutes, mais pas avec l'intensité annoncée

8h16 : Bonjour à tous ! Reprise du live des 24 Heures de Spa 2013. Un résumé de la nuit va arriver, car la hiérarchie a énormément changé durant la nuit.

23h04 : Crevaison pour l'Audi #13. La Porsche #150 rentre aux stands pour un ravitaillement

Full classification after 6 hours is here: http://t.co/qmTxUdALko #Spa24H — Total 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 27, 2013

22h50 : Bernd Schneider est actuellement le pilote le plus rapide en piste

22h48 : Le rougeoiement des disques de frein jalonne désormais tout le tracé belge.

22h47 : Pas de changement pour le moment en tête des catégories.. Les pilotes prennent un peu moins de risques depuis que le nuit est tombée. Et les prévisions météo encouragent à la prudence

22h36 : En Blancpain, des points sont attribués à Spa après 6h de course. Les championats évoluent donc au fil de la course !

22h35 : Sortie dans les graviers de la McLaren #77 à Blanchimont

22h31 : Seules la BMW #4, la Porsche #150 et la BMW #3 sont dans le même tour. 50" environ séparent les trois premiers

22h31 : Les voitures de tête en sont à peu près toutes à 5 passages par la voie des stands, soit moins d'un passage par heure en moyenne

22h30 : Contrairement à ce qu'annonce le Twitter de Mercedes AMG, la #62 n'a pas abandonné et les mécanos tentent de réparer pour revenir en piste

22h26 : Ce sont des soucis électriques qui affectent la Porsche #911. Compliqué si cela affecte l'éclairage en pleine nuit

22h25 : Les BMW Z4 du Marc VDS Racing confirment leur statut de favorites pour le moment.

22h23 :

L'Aston Martin #99 était partie en pole tout à l'heure mais des problèmes de suspensions ont considérablement ralenti la belle Anglaise

22h22 : La Porsche #911 est revenue en piste

22h18 : "Possibles forts coups de vent et début de tempête à partir de 23h30" annonce le Twitter des 24h de Spa

We have been warned of possible storm and high winds between 23h30 and 01H00. #Spa224H — Total 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 27, 2013

22h17 : La Porsche #911 est sortie à Stavelot. L'abandon se profile

22h12 : Les animations se poursuivent dans le paddock des 24h de Spa : concerts ... La nuit va être longue en Belgique !

22h11 : Arrêt de la #84. Du coup, la Porsche #150 reprend la 2e place

22h07 : La Mercedes #84 est intercalée en 2e position à moins de 4" de la BMW du Marc VDS

22h06 : Après les arrêts, la BMW #4 a repris les commandes de la course. La Porsche du Manthey Racing a perdu pas mal de temps dans son pit-stop et pointe à 18" de la voiture de tête.

22h05 : Le Twitter officiel des 24h de Spa annonce que la pluie pourrait arriver bien avant le milieu de la nuit.

22h01 : Greg Franchi, pilote BMW, annonce que la pluie devrait arriver sur le circuit de Spa-Francorchamps sur le coup des 3h du matin

22h00 : Nous entrons dans une nouvelle salve de ravitaillements. Les positions vont largement évoluer

22h00 : La Ferrari #20 devance la #52 et la #57 en Gentlemen Trophy

21h59 : Arrêt de la BMW #4

21h57 : La Ferrari #50 repasse en tête de la catégorie Am

21h55 : Arrêt aux stands de la Porsche de tête

21h54 : Problème de suspension pour l'Aston Martin #99 ! La voiture des polemen rentre aux stands et va être poussée dans son box pour regarder plus en détails les dommages

21h53 : Crevaison pour l'Audi #13 d'Ekström

21h46 : Sortie un peu large de la Porsche de tête

21h42 : Les feux de camp commencent à illuminer les abords du circuit de Spa. Pendant ce temps en tête, la Porsche #150 du Manthey Racing possède moins de 3" d'avance sur la BMW #4 de Marc VDS. Tous les autres concurrents sont à au moins un tour sauf la BMW Z4 #3

21h41 : En Catégorie Am, la BMW Z4 #25 est en tête et non la Ferrari #50, retombée en 2nd position de la catégorie

21h35 : L'Audi #1 abandonne sur un problème de boîte de vitesses. L'équipage Rast-Ortelli-Vanthoor perd presque toute ses chances de décrocher le titre en fin de saison. Rappelons que René Rast avait remporté l'épreuve belge en 2012

21h34 : Tête-à-queue de l'Aston #89

21h32 : Belle manoeuvre de la Porsche de tête qui se joue du trafic pour reprendre un peu de marge sur sa poursuivante à l'hélice

21H30 : Belle tentative de la #4 au freinage de la chicane mais la Porsche #150 conserve sa place

21h28 : En catégorie Gentlemen Trophy, quatre Ferrari sont aux 4 premières places. La #20 devance la #52, le #57 et la #111

21h27 : La BMW #4 menace la Porsche #150

21h11 : Le jour décline doucement sur Spa. De quoi offrir de magnifiques spots pour les photographes

21h06 : En catégorie Cup, la Porsche #150 domine les débats en même temps que le général.

21h05 : La Porsche #150 du Manthey Racing mène la danse devant les BMW Z4 #4 et #3 du Marc VDS. 4e la Mercedes #84

21h03 : Reprise du live des 24 Heures de Spa

19h55 : La lutte entre la #3 et la #150 continue de plus belle. Pilet met une pression d'enfer !

19h49 : La Mercedes SLS #84 est en tête actuellement à la faveur des arrêts aux stands. Elle est suivie par la BMW #4, la BMW #3 et la Porsche #150 qui met la pression sur la deuxième voiture à l'hélice

19h48 : Crevaison à l'arrière gauche pour la Ferrari #111. Rentrée au stand pour la 458 Italia

19h42 : Petite excursion hors piste de la Ferrari #111 après un contact avec une autre italienne

19h41 : Arrêt de l'Aston #99

19h34 : La Nissan GT-R #230 est à son tour poussée dans son box

19h31 : L'Audi #1 est mise sur les lève-vite et est poussée dans le box

19h30 : La Porsche #54 est à l'arrêt après une sortie et une touchette dans le mur de pneus

19h30 : Crevaison à l'arrière gauche pour la Porsche #94

19h28 : Nouvel arrêt pour l'Audi #1 avec Stéphane Ortelli au volant

19h27 : Abandon pour la Porsche #66

19h23 : Patrick Pillet is on fire ! Le pilote de la Porsche #150 vient de prendre la tête de la course face à la BMW Z4 #3 du Marc VDS

19h16 : Autre souci pour la Porsche #66 au niveau de Stavelot. Problème de suspension arrière gauche

19h14 : La BMW #14 au ralenti. Elle s'arrête finalement hors piste et une Ferrari manque de la percuter

19h13 : Patrick Pillet sur la Porsche #150 prend la 2e place à la BMW #4 au freinage des Combes

19h12 : La Mercedes #18 et la Ferrari #73 en toupie aux Combes. La Ferrari a essayé d'éviter la Mercedes déjà en perdition. Les deux voitures repartent

19h11 : La Porsche #150 est revenue dans les roues de la BMW Z4 #4. Grosse bataille pour la 2e place.

19h06 : Accrochage à la chicane entre une Ferrari et une Aston apparemment. Les deux voitures sont reparties

19h00 : Les deux BMW Z4 du Marc VDS ont repris la tête devant la Porsche #150

18h48 : A la faveur des arrêts aux stands, la Mercedes #84 a repris les commandes de la course

18h47 : La McLaren #77 est arrêtée dans le Raidillon, après une petite touchette consécutive à un tête-à-queue. Elle repart avec quelques dommages à l'avant droit

18h41 : C'est la BMW Z4 #4 qui entre à son tour dans les stands alors qu'elle était en tête

18h39 : L'Audi #2 et la BMW #14 passent aussi par les stands

18h36 : Arrêt de la BMW #3 et de l'Aston #99

18h29 : La Ferrari #52 domine en catégorie Gentlemen Trophy, devant les Ferrari #111, #57 et #20

18h25 : Chez les Am, l'Aston Martin #99 possède plus de 20" d'avance sur la BMW Z4 #25. Elles est par ailleurs repassée en 3e position au général

18h23 : Arrêt de l'Audi #1 de René Rast

18h20 : L'Aston Martin #100 en 4e position mène grand train pour revenir sur les trois voitures de tête

18h17 : Souci sur la McLaren #7 ? Les échappements sont rougeoyants, et un souci moteur n'est pas à exclure !

18h12 : La Ferrari de tête passe aux stands. La BMW Z4 #3 reprend la tête

18h11 : La Porsche #75 est arrêtée hors piste. Elle ne semble pas avoir tapé. Elle repart finalement

18h10 : En catégorie Cup, les deux BMW du Marc VDS sont logiquement en tête.

18h08 : En tête, on retrouve la Ferrari #50 devant les deux BMW Z4 du Marc VDS, la #3 devant la #4. Après son arrêt un peu long, l'Aston Martin #99 est revenue en 4e position et remonte comme une balle sur les deux allemandes

18h00 : Restart à Spa, mais encore une roue perdue par une Ferrari ! C'est la #20 qui a laissé en route la roue avant gauche.

17h51 : Le pilote sort enfin de la voiture.

17h48 : Nouvelle grosse sortie après le Raidillon. C'est la Lamborghini 24 qui a tapé. Le pilote est encore dans sa voiture et le Safety-Car est déployé

17h47 : Chez les Gentlemen Trophy, la Ferrari #52 est en tête. Voici pour les trois catégories après la cohue des ravitaillements

17h45 : En catégorie Am, c'est la Ferrari #50 qui domine les débats

17h43 : En catégorie Cup, c'est la Mercedes #84 qui est en tête

17h41 : Un peu d'ordre dans le classement. C'est la Mercedes #84 qui est pour l'instant en tête devant la Ferrari #50 et la BMW Z4 #3

17h40 : La Ferrari #123 a perdu sa roue avant droite. Elle rentre au stand au ralenti et est poussée dans les box

17h35 : Petite confusion entre les deux BMW du Marc VDS lors de cet arrêt. Toutes mes excuses

17h33 : Arrêt de la BMW #4 de Catsburg, après celui de l'Aston de tête et de la BMW soeur de chez Marc VDS

17h27 : Deuxième affrontement aux Combes entre Mücke et Catsburg, et encore une fois, la BMW tente l'extérieur, passe un temps hors piste, mais l'Aston Martin conserve le leadership. Superbe bataille !

17h24 : La Porsche #94 est hors piste aux Combes. Pendant ce temps, une nouvelle McLaren est dans les box, la #9. Début de course difficile pour les voitures de Woking

17h23 : En catégorie Gentlemen, c'est la Ferrari #20 qui est en tête après un peu plus de 45 minutes de course

17h21 : En Catégorie Cup, c'est la BMW Z4 #4 qui domine. En Amateur, l'Aston Martin en tête au général est donc en tête de la catégorie

17h20 : Chaud, très chaud entre les deux voitures de tête. Au freinage des Combes, Catsburg tente l'extérieur sur Mücke, mais l'Aston Martin réussit à rester devant malgré une belle dérive

17h15 : Le restart se passe bien, et les deux leaders se retrouvent à nouveau à la lutte, mais dans le trafic !

17h14 : C'est reparti à Spa, le Safety-Car rentre aux stands

17h13 : La Ferrari #59 est passée de nouveau par les stands

17h12 : Safety-Car dans ce tour

17h11 : Selon l'un des responsables de la Nissan #32, c'est un souci de suspension qui serait à l'origine de la sortie de la voiture au niveau du Raidillon

17h11 : Retour en piste de la McLaren #69

17h10 : La Nissan #32 est évacuée du dégagement de l'Eau Rouge

17h08 : Encore une McLaren MP4-12C poussée dans son box, cette fois la #11

17h06 : Les Ferrari #59 et #50 qui étaient 2e et 3e en catégorie Am sont passées par les stands. C'était presque l'embouteillage !

17h04 : La McLaren #69 est poussée dans son box. Un souci assez sérieux semble affecter l'anglaise

17h04 : Les voitures se précipitent dans la voie des stands pour procéder aux premiers ravitaillements

17h02 : Un élément au niveeau de la roue arrière gauche semble avoir cédé (peut-être un écrou de roue), envoyant la Nissan droit dans le mur de pneus

17h00 : Grosse sortie de la Nissan #32 dans le Raidillon. Le pilote est sorti seul de sa voiture mais semble un peu sonné. Le Safety-Car est déployé

16h57 : Mücke dans l'Aston Martin, Catsburg dans la BMW, se rendent coup pour coup pour la lutte en tête

16h54 : Grosse bagarre à l'épingle de la Source pour la 3e place du général entre la McLaren #7 et la Mercedes #84. La BMW #3 est taussi dans le coup

16h53 : En catégorie Am, l'Aston Martin #99, en tête du général, mène les débats devant les Ferrari #59 et #50

16h48 : La McLaren #7 a pris le meilleur sur la Mercedes SLS #84 pour la 3e place.

16h46 : Tête-à-queue de la Lamborghini #24 juste après la chicane ramenant sur la ligne droite des stands

16h45 : Stefan Mücke est déjà en défense face à la BMW Z4 #4

16h41 : Toujours l'Aston Martin #99 du BeechDean en tête devant la BMW Z4 #4 qui revient fort sur la voiture de tête

16h37 : La Ferrari #70, 2e sur la grille est repartie sans dommages de sa figure de style dans le Raidillon lors du départ

16h34 : L'Aston Martin du Beechdean partie en pole est toujours en tête avec un peu plus de 2" sur la BMW Z4 de Marc VDS

16h34 : Déjà un arrêt aux stands pour une Porsche

16h32 : La McLaren #9 est à l'arrêt hors piste

16h31 : C'est parti pour ces 24h de Spa et déjà la bataille fait rage dans le peloton et la Ferrari #70 en toupie dans le Raidillon

16h28 : Pouhon, Blanchimont, la Source, le Raidillon, autant de virages connus dans le monde entier par les fans de sport auto, que vont emprunter pendant 24 Heures les concurrents de ces 24 H de Spa.

16h26 : Les voitures s'élancent derrière le Pace-Car à l'assaut du Raidillon de l'Eau Rouge et du tour de formation

16h23 : Audi, Mercedes, Porsche, Aston Martin, Ferrari, McLaren, Nissan ... sont les marques représentées sur le tracé belge en ce samedi. La lutte s'annonce serrée à tous les niveaux, que ce soit en catégorie Cup ou Am, ou encore en Gentlemen Trophy

16h17 : Un peu moins d'un quart d'heure avant que les 65 voitures ne s'élancent. Une Aston Martin est sortie hier lors des qualifs et n'a pu prendre le départ aujourd'hui.

15h53 : Retour du live des 24 Heures de Spa 2013.

12h57 : L'Audi #1 du WRT est sortie de la piste pendant les qualifs et a hérité du dernier chrono de la Superpole.

12h54 : La première voiture du Marc VDS Racing est 4e avec le trio Palttala/Castburg/Moser sur leur BMW Z4 #4

12h50 : Après des essais dominés par les voitures du Marc VDS Racing, la Superpole, qui faisait son retour cette année après l'annulation de 2012 pour cause de conditions déplorables, a été dominée par l'Aston Martin du Beechdean Racing pilotée par Stefan Mücke. Il devance la Ferrari #70 du SMP Racing, soit deux voitures de la catégorie Pro-Am. La première voiture des Pro-Cup (sensées être plus rapides !) est la Mercedes HTP Motorsport #84 qui complète le podium des qualifs.

12h48 : Bonjour et bienvenue sur le live des 24 Heures de Spa 2013. Après le succès du live des 24 Heures du Mans en juin, la section Moteurs de VAVEL France a décidé de couvrir pour vous la manche belge des Blancpain Endurance Series.