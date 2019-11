WRC - Australie: Meeke remplace Sordo chez Citroën

ça sent le roussi pour Dani Sordo ! Malmené par la concurrence depuis le début de la saison, l'ex-pilote Mini voit sa position chez Citroën fragilisée de jour en jour. Et ça ne risque pas de s'arranger pour le natif de Torrelavega qui voit son baquet soufflé par Kris Meeke (son ancien rival en JWRC et... ancien équipier chez Mini!) pour le rallye d'Australie qui se déroulera du 13 au 15 septembre. Se faisant désormais copieusement devancer par la Ford Fiesta de Thierry Neuville au championnat, le Citroën Total Abu Dhabi WRT a décidé de prendre le taureau par les cornes. Selon les propres dires de l'écurie française, Dani Sordo « n’a pas réussi à trouver le rythme juste afin de figurer aux avant-postes. En réel manque de confiance sur la terre, le pilote espagnol, en accord avec Citroën Racing, a décidé de prendre un peu de recul et de ne pas participer à la prochaine manche tracée sur cette surface afin de tenter de retrouver ses sensations plus sereinement. »

Alors qu'il n'était plus apparu sur une spéciale du championnat du monde des rallyes depuis 18 mois, Kris Meeke a signé une bonne performance lors du rallye de Finlande. Roulant sur la DS3 WRC habituellement dévouée à Khalid Al-Qassimi, l'Irlandais du Nord a figuré pendant un bon moment à la cinquième place avant de devoir renoncer dans le premier passage d'Ouninpohja. Mais néanmoins, Meeke a eu le temps de se remarquer, d'abord par Al-Qassimi lui-même. « Kris a fait de l’excellent travail, je n’étais pas surpris », a ajouté le Sheikh dans Gulf News, en n’hésitant pas à parler de 2014. « Il faisait jeu égal avec Mikko et s’est montré plus rapide que Dani. Il nous a donné matière à réfléchir. Notre priorité est d’obtenir le meilleur de nos pilotes pour la suite de la saison. Nous avons besoin d’être sur le podium. Mais nous pensons également à la saison prochaine. Kris pourrait avoir ses chances. »

Voilà qui pourrait signer l'arrêt de mort de Sordo. Si l'Espagnol souhaite avoir une chance d'éviter la voie de garage, il devra se rattraper en signant des résultats probants sur toutes les prochaines courses disputées sur asphalte. Et face à des pilotes comme Ogier, Neuville ou encore Loeb qui reviendra pour la France-Alsace, il y a du boulot !