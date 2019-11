La 10e étape du Dakar 2014 en direct live

La 11e étape sera encore une fois à suivre en direct dès demain à 18h, merci de nous avoir suivi ce soir, et à demain !

21h05 : Nous vous proposerons un compte-rendu plus complet dès demain, avec également les résultats des quads et des camions !

21h04 : AUTOS | Top 5 au classement général (très provisoire, seules 6 voitures ayant franchi la ligne d'arrivée) :

Pos. Equipage Pays Voiture Temps Ecart 1 Roma/Périn Espagne/France Mini 38:52:57 2 Peterhansel/Cottret France/France Mini 38:55:12 00:02:15 3 Al-Attiyah/Cruz Qatar/Espagne Mini 39:38:58 00:46:01 4 De Villiers/Von Zitzewitz Afrique du Sud/Allemagne Toyota 40:07:13 01:14:16 5 Terranova/Fiuza Argentine/Portugal Mini 40:07:33 01:14:36

21h01 : MOTOS | Top 5 au classement général :

Pos. Pilote Pays Moto Temps Ecart 1 Marc Coma Espagne KTM 41:48:33 2 Joan Barreda Bort Espagne Honda 42:32:43 00:44:10 3 Jordi Viladoms Espagne KTM 43:50:36 02:02:03 4 Olivier Pain France Yamaha 44:04:45 02:16:12 5 Helder Rodrigues Portugal Honda 44:09:49 02:21:16

20h51 : AUTOS | 5 voitures sont désormais à l'arrivée, l'occasion d'officialiser la victoire de Nasser Al-Attiyah aujourd'hui !

Pos. Equipage Pays Voiture Temps Ecart 1 Al-Attiyah/Cruz Qatar/Espagne Mini 04:23:35 2 Peterhansel/Cottret France/France Mini 04:27:25 00:03:50 3 Roma/Périn Espagne/France Mini 04:37:20 00:13:45 4 De Villiers/Von Zitzewitz Afrique du Sud/Allemagne Toyota 04:51:50 00:28:15 5 Terranova/Fiuza Argentine/Portugal Mini 04:57:23 00:33:48

20h48 : QUADS | Parti en tête du peloton, le Chilien Ignacio Casale est le premier à rejoindre la ligne d'arrivée.

20h33 : MOTOS | Au général, Marc Coma conserve 44 minutes d'avance sur Joan Barreda Bort, une nouvelle victoire sur le Dakar semble donc en vue pour le pilote KTM, mais il conserve une certaine réserve :



"Cyril allait à un bon rythme. J'essayais de le suivre. On a échangé les positions pour maintenir un rythme élevé. La journée n'a pas été facile. C'était une journée longue. On ne peut parler de rien encore. Il reste les dunes de Copiapo à passer. Et le jour d'après sera dur aussi. Il reste des journées très difficiles où tout est possible. Il faut voir. C'est sûr que tout va bien pour l'instant mais tout est possible. Mais n'importe quelle erreur peut te faire perdre beaucoup de temps."

20h27 : AUTOS | "Peter", vainqueur l'an dernier, a désormais l'avantage psychologique sur Nani Roma à trois étapes du but, l'Espagnol pourra-t-il toutefois tenir son rang de leader jusqu'à la dernière ligne d'arrivée ?

20h26 : AUTOS | Les premières voitures passent la ligne d'arrivée, il s'agit des trois Mini d'Al-Attiyah, Peterhansel et Roma. Le Français reprend officiellement 9 minutes et 55 secondes à son équipier, l'écart au classement général fond à deux minutes !

20h09 : AUTOS | Nasser Al-Attiyah mène au 11e point de contrôle (il y en a 12 + l'arrivée) devant son équipier Stéphane Peterhansel et Nani Roma. Le Français reprend presque 10 minutes à l'Espagnol.

19h45 : QUADS | A quelques kilomètres de l'arrivée, c'est l'étonnant russe Karyakin qui mène la meute, devant Casale et Lafuente.

19h35 : CAMIONS | Les poids lourds viennent de s'engager dans la seconde partie de la spéciale, après la neutralisation.

19h34 : MOTOS | Comme toujours, nous ferons un point complet sur le classement général en fin de live, vers 21h.

19h31 : MOTOS | Le top 5 à l'arrivée :

Pos. Pilote Pays Moto Temps Ecart 1 Joan Barreda Bort Espagne Honda 03:01:18 2 Helder Rodrigues Portugal Honda 03:07:36 00:06:18 3 Cyril Despres France Yamaha 03:07:40 00:06:22 4 Olivier Pain France Yamaha 03:08:13 00:06:55 5 Marc Coma Espagne KTM 03:10:42 00:09:24

19h20 : MOTOS | Les premières motos sont arrivées au bivouac et c'est l'Espagnol Joan Barreda Bort qui s'impose ! Il devance Helder Rodrigues et Cyril Despres. Marc Coma a concédé 11 minutes, mais il conserve la tête du rallye.

19h10 : AUTOS | Coup de théâtre, Carlos Sainz a abandonné ! Le Matador a eu un accident lors de la neutralisation et est légèrement blessé.

19h03 : Le patron du Dakar, Etienne Lavigne, va lui même sur le terrain, et les concurrents lui rendent bien !

Riann van Niekerk saying "thank you" to Etienne Lavigne, the Dakar way. Photo by Reuters/Jean-Paul Pelissier pic.twitter.com/J4l5ixY12P — RallyRAIDio (@RallyRAIDio) 15 Janvier 2014

18h52 : AUTOS | Bonne nouvelle pour Carlos Sainz. Victime d'une casse de suspension hier, il a pu réparer et pointe au 3e rang avant la neutralisation du milieu de l'étape.

18h44 : MOTOS | Les premiers concurrents s'approchent de l'arrivée, Joan Barreda Bort mène la danse au 12e point de contrôle.

18h39 : MOTOS | Première nouvelle d'importance, l'abandon du Chilien Jeremias Israel Esquerre, entré en collision avec un véhicule de locaux au kilomètre 114 de la spéciale. Victime de nombreuses contusions, il ne verra pas Valparaiso.

18h03 : Une fois n'est pas coutume, aucun concurrent n'a encore pointé à l'arrivée à Antofagasta !

Pour vous remettre dans le bain, n'hésitez pas à lire le live d'hier, disponible ici.

La spéciale du jour comporte 631 kilomètres de spéciale chronométrée, autant dire que les concurrents ne vont pas chômer aujourd'hui !

Les leaders des classements généraux sont Roma en autos, Coma en motos, Casale en quads et De Rooy en camions.

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce direct de la 10e étape du Dakar 2014, entre Iquique et Antofagasta !