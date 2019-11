Lotus dévoile sa E22

L'écurie Lotus dévoilé sa nouvelle monoplace pour 2014 via le réseau social Twitter. L'écurie d'Enstone a publié une photo de sa nouvelle monoplace pendant la présentation de McLaren. Histoire de tacler la probable nouvelle écurie d'Éric Boullier.

La silhouette de la E22 très surprenante, créé la surprise avec un drôle de nez asymétrique. Certains fans déçus ont profité de la liberté des réseaux sociaux tels Facebook ou Twitter pour donner leur avis. Comparant cette nouvelle monoplace à un transpalette voire à une fourchette à barbecue pour les plus virulents. Mis à part son nouveau museau, la Lotus affiche également de nouveaux sponsors à l'image de PDVSA apportés par Pastor Maldonado. Mais également la suppresion de certain sponsors tels Total par exemple.

La Lotus E22, accomplira ses premiers tours de circuit à Bahreïn le mois prochain.

We just can't help it, here is another view of our new challenger #E22 #LotusF1Team pic.twitter.com/Y3L8Hdfx8m