Live F1 : Le GP d'Espagne en direct

15h57 Merci à vous de nous avoir suivi et d'avoir assister en notre compagnie à cette très belle course qui nous aura tenu en haleine jusqu'au bout ! A très bientôt pour de nouveaux évènements sportifs sur VAVEL France !

15:55 Fort de son nouveau doublé, Mercedes conserve sa place de leader au championnat du monde constructeurs et augmente même son avance. L'écurie Allemande posséde désormais 197 points et se retrouve loin devant Red Bull et ses 84 points.

15:54 Lewis Hamilton prend la tête du classement pilotes avec 100 points et passe devant Nico Rosberg qui compte 97 points.

15:51 Les trois pilotes de tête arrivent maintenant sur le podium et vont pouvoir fêter leurs belles performances. L'hymne Allemand retentit pour célébrer la victoire de Mercedes, l'hymne Anglais vient applaudir la première place de Lewis Hamilton !

Tour 66 Alonso et Räikkönen finissent l'un à côté de l'autre aux 6e et 7e place. Pour la première fois de la saison, Romain Grosjean finit dans les points, arrachant la 8e place, devant Perez et Hülkenberg, 9e et 10e qui complétent le Top 10.

Tour 66 Bottas termine finalement 5e ! Très belle performance pour le pilote Williams-Renault qui crée la surprise.

Tour 66 Derrière, le podium est complété par Daniel Ricciardo qui aura vécu une course tranquille. On retrouve à la quatrième place, Sebastian Vettel qui aura réalisé une très belle course pour remontrer 11 places !

Tour 66C'est finalement Lewis Hamilton qui s'impose dans cette cinquième manche du championnat du monde de Formule 1 ! Poussé dans ses derniers retranchements par Robserg, le pilote Anglais aura tenu pour obtenir la victoire et prendre la tête du classement pilote !

Tour 66Nous sommes dans le dernier tour de ce Grand Prix d'Espagne. Hamilton est toujours en tête !

Tour 64Suite à une erreur, Hamilton perd du temps et voit la pression de Rosberg s'intensifier ! Tout va se jouer dans les deux derniers tours !

Tour 64 Sebastian Vettel dépasse Bottas et gagne une place. Celle de 4e.

Tour 64 Fernando Alonso prend le dessus sur Räikkönen à l'intérieur et obtient la 6e place devant son public.

Tour 63 Plus haut dans le classement, c'est Vettel qui met la pression à Bottas dans la lutte à la 4e pace.

Tour 62 Fernando Alonso est dans les roues de son coéquipiers Kimi Räikkönen pour s'emparer de la 6e place.

Tour 60A la fin du 59e tour, l'écart est passé sous la barre des 1 seconde ! Rosberg va pouvoir activer son DRS pour dépasser Hamilton !

Tour 58Lewis Hamilton souffre face au comportement de sa voiture. En pneus durs, l'Anglais ne cesse de voir Rosberg revenir sur lui. 1"4 d'écart entre les deux coéquipiers.

Tour 57Au freinage du virage 10, Sebastian Vettel dépasse Kimi Räikkönen et prend la 5e place !

Tour 56 L'écart entre Hamilton et Rosberg est désormais de 2"1 ! Hamilton se plaint du grinning sur le pneu avant gauche et de souvirage.

Tour 56 Sebastian Vettel s'échappe et signe le meilleur tour de la course en 1'28"942 lors du 55e tour !

Tour 55 Fernando Alonso s'arrête lui aussi et se fait finalement dépasser par Vettel qui réalise une remontée exceptionnelle !

Tour 54 Rosberg semble avoir perdu du temps dans le dernier secteur. L'écart augmente entre les deux leaders de la course !

Tour 53 Sebastian Vettel repasse par les stands et ressort devant Grosjean

Tour 53 L'écart entre Hamilton et Rosberg est de 2"0. Les deux pilotes sont dans le trafic et doivent se méfier. Mais la pression monte en cette fin de course !

Tour 52 Il n'y a plus que 3"1 entre les deux premiers de la course ! Nico Rosberg vient de signer le meilleur tour de la course en 1'29"200 après avoir déjà obtenu le tour le plus rapide au 50e !

Tour 50 Lewis Hamilton semble nerveux face à la course de son coéquipier. L'écart entre les deux pilotes est désormais de 3"7.

Tour 49 A la fin du 48e tour, le Top 5 est composé de Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso et Sebastian Vettel !

Tour 48 Felipe Massa signe son troisième arrêt aux stands et laisse la 8e place à Romain Grosjean.

Tour 47Lewis Hamilton compte 4"5 d'avance sur son coéquipier Nico Rosberg.

Tour 46Daniel Ricciardo plonge lui aussi dans la ligne des stands et signe un arrêt record de 2"4 ! L'Autrichien ressort avec des pneus durs. Bottas est lui aussi repassé par la case ravitaillement.

Tour 46 Nico Rosberg s'arrête et ressort finalement derrière Hamilton

Tour 44 Nico Rosberg se plaint d'avoir perdu du temps à cause du grinning sur ses pneumatiques. L'Allemand ne veut rien concéder dans sa lutte face à Hamilton.

Tour 44 A noter que Kamui Kobayashi a dû abandonner suite à des problèmes de freins il y a quelques tours !

Tour 43 A la fin de son 43e tour, Lewis Hamilton repasse une dernière fois par les stands pour chausser les pneus durs. Une nouvelle fois, l'Anglais semble avoir perdu du temps suite à cet arrêt !

Tour 40 En tête de course, l'écart entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg est de 3"6. Le pilote Allemand tente tout pour revenir sur son coéquipier !

Tour 38Incisif et rapide, le pilote Allemand dépasse Felipe Massa puis Magnussen. Il se retrouve désormais en 7e position, derrière Fernando Alonso.

Tour 37Sebastien Vettel confirme sa forme et signe le meilleur temps de la course en 1'29"774

Tour 36Arrêt très rapide en 2"6 pour Fernando Alonso qui lui permet de sortir des stands en 11e position, devant son ancien coéquipier, Felipe Massa.

Tour 35 Romain Grosjean s'arrête également et ressort derrière Vettel.

Tour 34 Sebastien Vettel plonge dans la ligne des stands et réalise son deuxième arrêt de la course. Le quadruple champion du monde ressort 14e. Il était 8e.

Tour 33 En 1'30"763, Nico Rosberg signe le meilleur tour de la course.

Tour 30Lewis Hamilton a creusé l'écart lors des deux derniers tours. Il compte désormais 4"3 d'avance sur Nico Rosberg

Tour 29 Felipe Massa est le premier à s'arrêter une deuxième fois aux stands.

Tour 29 Lewis Hamilton en tête se plaint de souvirage et de problèmes liés à son train arrière.

Tour 27 Romain Grosjean perd deux places coup sur coup, se retrouvant désormais 7e ! Suite à une erreur de freinage, le pilote Lotus a vu Kimi Räikkönen lui passer devant. C'est ensuite Fernando Alonso qui l'a doublé dans la dernière ligne droite du tour !

Tour 25 Jean-Eric Vergne est forcé d'abandonner à cause d'un problème d'échappement !

Tour 24 Passe d'armes entre Kimi Räikkönen et Romain Grosjean pour la 5e place ! Le Finlandais passe devant le Français à l'aspiration dans la longue ligne droite des stands mais le pilote Lotus reprend l'avantage dans le premier virage pour garder sa position.

Tour 23Après cette première salve de ravitaillements, Sebastian Vettel se retrouve dans les points, à la 9e place.

Tour 21 Nico Rosberg s'arrête enfin au stand et chausse les pneus durs. L'Allemand mise sur une stratégie décalée pour contester à la victoire à son coéquipier qui a repris la première place.

Tour 21 Bottas effectue son premier passage au stand et céde sa place sur le podium à Daniel Ricciardo.

Tour 21 Nico Rosberg enchaîne les tours sur la piste et tente le tout pour le tout dans le but de rester devant ses coéquipiers.

Tour 19 Lewis Hamilton, le leader de la course passe au stand et ressort deuxième, derrière son coéquipier. L'Anglais a perdu un peu de temps suite à un problème avec la roue avant gauche !

Tour 18 A la fin du 17e tour, Kimi Räikkönen passe par les stands. Et ressort devant son coéquipier.

Tour 17Fernando Alonso décide de s'arrêter avant son coéquipier et de ressortir avec les pneus médium. Il se retrouve 14e derrière Adrian Suttil.

Tour 16 Le bal des révitaillements continu ! Romain Grosjean plonge dans la ligne des stands et ressort 14e tandis que Massa lui aussi s'arrête aux stands et repart 16e.

Tour 15 C'est au tour de Daniel Ricciardo de passer par les stands. Celui-ci reste en pneus médium et ressort 12e, entre les deux McLaren-Mercedes

Tour 13 Bloqué derrière Jenson Button, Sebastien Vettel est le premier à repasser par les stands et à chausser les pneus les plus durs ! Il ressort 21e.

Tour 11 Lewis Hamilton améliore le meilleur temps. Celui-ci est désormais de 1'31"776

Tour 10 Après avoir dépassé Esteban Guitierez, Jenson Button et Sebastian Vettel se retrouvent respectivement 12e et 13e.

Tour 10 Pastor Maldonado est pénalisé de cinq secondes pour une collision avec Ericsson quelques tours plus tôt

Tour 7 Au pied du podium, Daniel Ricciardo met la pression sur la Williams-Renault de Valterri Bottas. L'Autrichien reste à moins d'une seconde du Finlandais.

Tour 6 Après cinq tours complet, Lewis Hamilton est en tête, comptant 2"0 d'avance sur Nico Rosberg. Bottas toujours troisième est à 5"00 du pilote Anglais.

Tour 4 Sebastien Vettel se retrouve en quatorzième position, derrière Jenson Button pourtant parti huitième !

Tour 3 Lewis Hamilton vient de signer le meilleur tour en course en 1'32"00Tour 2 Derrière, Fernando Alonso met la pression sur Kimi Räikkönen.

Tour 2 A la fin du premier tour, c'est Bottas qui compléte le podium, Daniel Ricciardo se retrouve donc au pied du podium. Grosjean compléte le Top 5.

Tour 1 La course vient de débuter. Rosberg après un départ moyen a tout de même réussi à conserver sa deuxième place. Hamilton serein est toujours en tête !

14:00 Tous les pilotes partiront en pneus médium, hormis Jean-Eric Vergne.

14:00 Le tour de formation vient de débuter ! Les pilotes s'élancent tandis que les mécaniciens évacuent la piste. Le départ officiel du Grand Prix se rapproche !

13:57 Rappelons que le Grand Prix d'Espagne est le premier de la saison en Europe. Il marque ainsi le début d'une nouvelle phase dans le déroulement du championnat.

13:48 Le début de la course se rapproche. Les monoplaces sont immobilisées sur la grille départ et les pilotes attendent le lancement du tour de formation.

13:38A moins de 25 minutes du Grand Prix, Kevin Magnussen prépare les derniers réglages de la course.

13:37 Devant ses supporters, Fernando Alonso sort du garage Ferrari et s'élance sur la piste de Barcelone.

13:30 La voie des stands vient de s'ouvrir, les monoplaces commencent à sortir des garages et à réaliser un premier tour de piste.

13:20 Les pilotes rejoignent petit à petit les garages. A 10 minutes de l'ouverture de la piste, tout le monde commence à se préparer et à se concentrer.

13:12 Ca commence à s'agiter sur la grille de départ. Les pilotes commencent à sortir des padocks. La pression monte à moins d'une heure du début de la course !

11:41Le classement constructeurs est quant à lui dominé par Mercedes avec 154 points qui devance Red Bull-Renault et ses 57 points tandis que Force India-Mercedes se retrouve en troisième position avec 54 points.

11:36Avant ce cinquième Grand Prix de la saison, c'est Nico Rosberg qui est en tête du classement pilotes avec 79 points soit 4 d'avance sur son coéquipier Lewis Hamilton, deuxième. Fernando Alonso compléte le podium avec un total de 41 points.

11:31 Le pilote Français, Jules Bianchi sur Marussia-Ferrari partira de la dix-huitième position suite à son temps de 1'30"177 tandis que Jean-Eric Vergne, pénalisé de dix places débutera à la onzième ligne, en avant-dernière position.

11:25 Pénalisé de cinq places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesse après un problème mécanique en Q3, Sebastien Vettel sur Red Bull-Renault s'élancera de la quinzième position.

11:20Felipa Massa sur Williams-Renault (1'27"402) et Nico Hülkenberg sur Force India-Mercedes (1'27"685) partiront de la cinquième ligne et viennent compléter le Top 10.

11:18 Le régional de l'étape, Fernando Alonso a réalisé le 7e temps de la Q3 en 1'27"140 et partira donc de la quatrième ligne derrière son coéquipier et devant Jenson Button qui sur McLaren-Mercedes a signé un temps de 1'27"335.

11:15 A noter la belle performance de Romain Grosjean qui compléte le Top 5, le pilote Lotus-Renault réalisant un tour record de 1'26"960. Le Français s'élancera aux côté de la Ferrari de Kimi Räikkönen.

11:13Sur la deuxième ligne nous retrouverons Daniel Ricciardo avec sa Red Bull-Renault qui s'élancera de la troisème place grâce à son temps de 1'26"285 et Valterri Bottas qui a réussi à placer sa Williams-Mercedes en quatrième position en réalisant un temps de 1'26"632.

11:11 C'est Lewis Hamilton qui partira en pôle position après avoir signé le meilleur temps (1'25"232) lors de la Q3 hier après-midi. Son coéquipier, Nico Rosberg, s'élancera à ses côtés en deuxième position après avoir signé un temps de 1'25"400.

11:08Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 qui débutera à 14h00.