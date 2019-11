LIVE : GP de F1 du Canada

21h50: C'est la fin du Live, merci à toutes et à tous de nous avoir suivi. Retrouvez dans quelques minutes le compte rendu sur notre site de cette course totalement folle. La plus belle de la saison !

21h49: Ricciardo réalise l'exploit de battre les Mercedes alors que personne pensait que c'était possible.

21h47: Alors qu'on voit au ralenti l'accident spectaculaire entre Perez et Massa. Il semble que Perez se soit décalé de quelques centimètres au freinage et donc Massa n'a pu l'éviter provoquant ainsi une collision d'une violence incroyable. Les deux pilotes ont fini comme des boulets de canon dans les pneus de sécurité. Fort heureusement les pilotes sont indemnes

21h45: Le top 10 du Grand Prix du Canada: P1 RIC P2 ROS P3 VET P4 BUT P5 HUL P6 ALO P7 BOT P8 VER P9 MAG P10 RAI

21h43: Le jeune australien obtient la première victoire de sa carrière, il s'impose après une course folle, totalement folle ! Ricciardo en larmes, c'est magnifique pour lui ! Il en revient pas

Tour 70: VICTOIRE DE RICCIARDO !

Tour 70: Quelle fin de course incroyable ! Massa et Perez ont fini dans les pneus aux virage 1

Tour 69: INCROYABLE ACCIDENT AU DEBUT DU DERNIER TOUR ! SAFETY CAR !

Tour 68: RICCIARDO PREND LA TETE DE LA COURSE ! INCROYABLE ! IL RESTE 2 TOURS

Tour 66: Massa met une pression d'un autre monde sur Vettel mais il résiste et tente dans le même temps de trouver l'ouverture sur Perez qui est à l'agonie avec ses pneus et qui n'a pas de DRS

Tour 66: Ricciardo a dépassé Perez ! Il va maintenant s'attaquer à Rosberg

Tour 65: A 5 tours de la fin de la course, les positions restent figées mais la bataille fait rage dans le groupe de tête

Tour 62: Massa a réussi la jonction avec le groupe de tête. Il va maintenant mettre la pression sur les Red Bull

Tour 61: Abandon de Romain Grosjean suite à un problème avec son aileron arrière

Tour 60: A 10 tours de la fin, voilà le top 10: P1 ROS P2 PER P3 RIC P4 VET P5 MAS P6 HULK P7 ALO P8 BOT P9 BUT P10 VER

Tour 58: Massa revient comme un boulet de canon sur le trio de tête !

Tour 57: Massa profite d'une tentative de dépassement de Bottas ratée pour dépasser coup sur coup son coéquipier et Hulkenberg. Il est maintenant 5ème

Tour 56: Rosberg arrive à maintenir l'écart avec ses poursuivants. Pérez en pneus usés ne parvient pas à revenir sur Nico mais il bloque les Red Bull

Tour 53: Mercedes garde son calme en disant à Rosberg que tout est sous contrôle et qu'il doit attaquer au maximum dans les deux premiers secteurs

Tour 52: On assiste pour l'instant à une course folle ! Perez, Ricciardo et Vettel sont désormais à la chasse au Rosberg. Ils sont à 1.5 secondes du pilote Mercedes

Tour 50: Rosberg qui a toujours un problème perd énormement de temps sur la suite. Il va sans doute perdre la course

Tour 49: On vient d'assister à un tournant du championnat. La relation entre Hamilton et Rosberg va désormais être explosive

Tour 49: Massa s'arrête aux stands et laisse la tête à Rosberg qui a été prévenu du problème de frein d'Hamilton

Tour 48: ABANDON D'HAMILTON !

Tour 48: Hamilton qui a fait une erreur à l'épingle a permis à Rosberg de revenir, Nico en a profité pour dépasser Hamilton a la chicane suivante mais il y a eu une touchette entre les deux.

Tour 48: LA COURSE EST DEVENUE FOLLE ! CREVAISON D'HAMILTON SUITE A UN CONTACT AVEC ROSBERG ! IL EST AU RALENTI !

Tour 47: Massa est en tête et il ne s'arretera plus.

Tour 46: HAMILTON SORT DES STANDS DEVANT ROSBERG !

Tour 45: Rosberg au stand. L'arrêt a pris plus de temps que prévu. Massa passe entre les Mercedes

Tour 44: Mercedes ne pense pas pouvoir résoudre le problème mais motive ses pilotes à augmenter le rythme parce que Massa se rapproche

Tour 43: P1 Rosberg P2 Hamilton P3 Massa P4 Alonso P5 Perez P6 Ricciardo P7 Vettel P8 Hulkenberg P9 Bottas P10 Magnussen

Tour 42: Hulkenberg aux stands ! Il sort derrière les Red Bull et derrière son coéquipier

Tour 41: Tete à queue de Raikkonen à la sortie de l'épingle !

Tour 41: Les Mercedes vont-elles pouvoir finir le GP ? il semble que leur système de récupération d'énérgie soit HS ce qui va augmenter fortement la consommation des Mercedes

Tour 40: Hamilton est de retour dans les échappements de Rosberg. Les Mercedes ont perdu 30km/h de vitesse de pointe

Tour 40: Ricciardo a profité de son pit-stop pour passer devant Vettel

Tour 39: Hulkenberg tourne maintenant 3 secondes plus vite que les Mercedes. On se dirige vers une fin de course folle !

Tour 38: Nico Rosberg a le même problème qu'Hamilton. C'est incroyable !

Tour 37: Vettel s'arrête aux stands alors que pendant ce temps Hamilton se plaint d'une perte de puissance à la radio

Tour 37: Les Mercedes seules au monde. 27 secondes d'écart entre Hamilton et Hulkenberg

Tour 36: Bottas s'arrête une deuxième fois aux stands. Vettel est toujours derrière Hulkenberg. Ricciardo est revenu dans les roues de Vettel

Tour 35: A la mi-course, Rosberg devance Hamilton et Hulkenberg. Perez vient de faire son pit-stop. Il est sur une stratégie à un arrêt

Tour 33: Rosberg prend seulement un avertissement. La prochaine coupure lui vaudra une pénalité. Hamilton doit être dans une colère folle sous son casque. Ca va chauffer entre les deux

Tour 31: Vettel est bloqué derrière Hulkenberg. il est maintenant sous la pression de Bottas. Les Force India sont en position de force pour l'instant

Tour 27: La coupure de Rosberg est sous investigation de la FIA. Attention à la pénalité

Tour 26: Massa a dépassé Alonso à l'aide du DRS. Il prend la 8ème place

Tour 25: Sous la pression d'Hamilton Rosberg se rate complètement au dernier virage, il est obligé de couper la chicane. Gagnant ainsi du temps sur Hamilton

Tour 24: Hamilton enchaîne les meilleurs tours en course. Il est désormais à 8 dixièmes de Rosberg. Il est dans la zone DRS

Tour 24: Les pilotes Force India ne se sont pas encore arretés

Tour 22: Un point sur le classement: P1 Rosberg P2 Hamilton P3 Perez P4 Hulkenberg P5 Vettel P6 Bottas P7 Ricciardo P8 Alonso P9 Massa P10 Vergne

Tour 20: L'erreur de Rosberg ne lui a pas porté préjudice. Il semblerait que l'équipe Mercedes ait un peu raté l'arrêt aux stands d'Hamilton

Tour 20: Hamilton aux stands, il ressort largement derrière Rosberg. 2.511 secondes d'écart

Tour 19: Rosberg aux stands. A la sortie il a failli embrasser le mur du virage 4

Tour 18: Raikkonen a lui aussi effectué son arrêt aux stands

Tour 17: Alonso qui grâce à son arrêt aux stands est sorti devant Vergne

Tour 16: Alors qu'en tête de course Hamilton revient sur Rosberg

Tour 16: Vettel, Vergne et Massa aux stands. Vergne a réussi à sortir devant Massa. Très bon début de course du Français.

Tour 15: Bottas et Button aux stands. Le pilote Williams est ressorti devant Ricciardo.

Tour 14: Daniel Ricciardo est le premier du top 10 à s'arreter aux stands.

Tour 10: A l'aide du DRS Hamilton dépasse Vettel et a maintenant Rosberg en ligne de mire. 1.7 secondes d'écart entre les Mercedes.

Tour 9: Abandon de Marcus Ericsson sur problème moteur.

Tour 8: Reprise propre, Rosberg a déjà creusé l'écart sur Vettel 2ème.

Tour 7: La Safety Car va rentrer à la fin de ce tour. Reprise imminente.

Tour 5: Raikkonen quant à lui a depassé Button au départ, le Finlandais est désormais 9ème

Tour 4: Notons le mauvais départ d'Alonso qui est désormais 8ème derrière Jean-Eric Vergne

Tour 3: Cette épisode entre Hamilton et Rosberg va rajouter un peu de piment à la relation entre les deux pilotes Mercedes qui s'était apaiser après l'épisode de Monaco

Tour 1: Safety Car ! au virage numéro 2, Bianchi victime d'une poussette de son coéquipier va s'exploser dans le mur à la sortie du virage. Les deux pilotes Marussia abandonnent. Début cauchemardesque pour les russes !

20h03: C'est parti ! Hamilton qui avait pris le meilleur départ s'est fait tasser par Rosberg ce qui a profiter à Vettel qui est maintenant deuxième entre les deux Mercedes

20h01: A noter qu'Hulkenberg est le seul pilote parmi les 11 premiers à être en soft. La bonne stratégie ?

20h00: C'est parti pour le tour de chauffe, il sera important de bien faire monter les pneus en température pour réaliser un bon départ, un bon premier tour et ainsi gagner des places.

19h56: N'hésitez pas à commenter la course ou à donner vos prédictions dans la rubrique ci dessous.

19h54:Nous aurons toutes les réponses dans 5 minutes environ. La tension monte de plus en plus comme avant chaque départ.

19h53: A quelques minutes du départ, beaucoup de questions se posent. Qui arrivera en tête à la sortie du premier virage ? Vettel pourra-t-il inquièter les Mercedes ? Vergne aura-t-il enfin de la réussite ?

19h50: La McLaren sur la grille avec le parasol pour limiter un peu la chaleur dans le cockpit.

19h49: Comme prévu, grand ciel bleu et grosse chaleur sur Montréal. L'usure des pneus sera plus importante et on assistera probablement à 2 passages aux stands pour chaque pilote

19h45: 15 minutes avant le départ. La voie des stands est désormais fermée. Tous les pilotes sont sur la grille en train de se concentrer pour la course qui approche.

19h34: Nous avons une pensée pour Mark Robinson, commissaire de course qui a tragiquement perdu la vie l'année dernière après la course. Sans commissaires il n'y aurait pas de courses automobiles

19h32:Pendant ces 15 minutes, les pilotes vont faire des essais de départ pour bien caler leur embrayage et ainsi réaliser un départ parfait.

19h30: A 30 minutes de l'extinction des feux, la voie des stands est ouverte. Les pilotes ont maintenant 15 minutes pour se placer sur la grille de départ.

19h00: Nous sommes à une heure du départ du tour de formation.

18h47: A un peu plus d'une heure du départ, c'est l'heure de la traditionelle parade des pilotes

17H59:Adrian Newey, le génial ingénieur de Red Bull a prolongé son contrat avec l'écurie autrichienne pour plusieurs saisons. Il est le père des quatre dernières Red Bull championnes du Monde.

17h14: Le Canada fait partie des nations historiques de la F1 avec l'Australie, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande Bretagne, la Belgique, le Brésil, le Japon et Monaco.

17h12: Ce week-end les dirigeants du circuit de Montreal ont annoncé la signature avec Bernie Ecclestone d'un nouveau contrat pour accueillir la Formule 1 au cours des dix prochaines années.

17h11: Avant le départ saluons la politique de Mercedes qui permet à ses deux pilotes de lutter normalement sur la piste du moment qu'ils ramènent tous les deux la voiture intact à la fin de la course.

17h09: Alors que pendant ce temps c'est retour vers le futur à Montreal avec une course de F1 historiques. On voit ici une ancienne McLaren.

17h07: A surveiller également la course de Vettel qui tentera de reprendre l'avantage sur Daniel Ricciardo. Le quadruple champion du monde reste sur un abandon à Monaco.

17h05: Nous nous attendons à un Grand Prix disputé avec une bataille pour la victoire entre les Mercedes et des batailles de partout dans le peloton pour les autres places.

17h03: Les prévisions méteo sont excellentes. Le soleil et la chaleur sont au rendez vous pour la course. En cette saison 2014 nous n'avons encore pas vu de Grand Prix sous la pluie.

17h02: Nico Rosberg s'élancera de la pole position devant son coéquipier Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Bottas, Massa, Ricciardo, Alonso, Vergne, Button et Raikkonen complètent le top 10 des qualifications.

17h01: La septième manche du Championnat du Monde a lieu sur le mythique circuit Gilles Villeneuve à Montreal, tracé atypique où il faut frôler les murs pour réaliser un bon temps.

17h00: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct le Grand Prix du Canada de Formule 1. Nous sommes à 3h du départ.