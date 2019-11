Le retour d'un mythe

Ce week-end, les Autrichiens pourront se consoler de ne pas être qualifiés pour la Coupe du Monde se déroulant actuellement au Brésil en accueillant de nouveau un Grand Prix de Formule 1. En 2003, l'Autriche et l'A1 Ring organisaient leur dernier Grand Prix de F1. Après 9 ans d'absence où le circuit était à l'abandon, le F1 Circus fait son retour en Autriche grâce à Red Bull et son propriétaire qui a racheté l'A1 Ring pour le rénover et lui redonner son lustre d'antan. Le circuit rebaptisé Red Bull Ring est maintenant prêt à accueillir une nouvelle course de Formule 1.

Le circuit Autrichien est très prisé des pilotes car ils prennent beaucoup de plaisir à piloter dessus. Il s'agit d'un tracé sinueux, perdu dans les Alpes Autrichiennes, avec de longues lignes droites, de gros freinages et des courbes rapides. Tout ce qui plait aux pilotes. Vous pouvez découvrir ou redécouvrir ce magnifique tracé Autrichien, qui fait penser à celui de Spa Francorchamps en Belgique à travers un tour de qualification de Michael Schumacher en 2002 sur cette vidéo.

Après le dernier Grand Prix du Canada qui était complètement fou (comme la Coupe du Monde) on est en droit de s'attendre à une épreuve Autrichienne toute aussi folle. Red Bull, qui courra pour la première fois de sa jeune histoire à domicile, voudra gagner à tout prix et ainsi confirmer son regain de forme canadien. Ricciardo et Vettel auront à coeur de montrer aux Mercedes qu'elles ne sont plus les seules à être rapide. En plus de cela, Vettel encore une fois devancé par son coéquipier, voudra remettre le jeune Australien à sa place. On devrait donc assister à une lutte à quatre pour la victoire. Mercedes contre Red Bull. L'écurie Allemande arrive elle en Autriche avec le désir de corriger sa légère baisse de forme au Canada. Le tracé du Red Bull Ring semble les privilégier. Lewis Hamilton, qui a 22 points de retard sur son coéquipier au Championnat du Monde n'a désormais plus de joker s'il veut être Champion du Monde. Il devra inverser la tendance des deux dernières courses et battre Nico Rosberg pour mettre l'Allemand sous pression en vu du titre final. Ferrari, après un Grand Prix du Canada décevant va devoir travailler énormément pour espérer se hisser au niveau des Red Bull ou des Mercedes et pouvoir prétendre au minimum à un podium. Pour la victoire, sauf miracle, cela n'arrivera pas en 2014. Force India et McLaren tenteront de créer la surprise lors de ce Grand Prix. Chose dont l'écurie Indienne était très proche au Canada, mais Perez alors 4ème à un tour de l'arrivée avait fini dans les pneus en compagnie de Massa après un accrochage très spectaculaire.

Les Français arrivent eux l'esprit revanchard. Grosjean et Bianchi avaient été contraint à l'abandon au Canada. Le premier a eu un souci mécanique quand le second s'est fait harponner par son coéquipier au premier tour. Vergne lui est plutôt détendu, il a réalisé une bonne performance lors de la dernière course, finissant 9ème. Il espère continuer sur cette lancée, continuer à dominer son coéquipier, le rookie Russe, Danil Kvyat, et finir une nouvelle fois dans les points.

Une fois de plus tout est réuni pour que nous assistions à une course spectaculaire sur le magnifique tracé Autrichien. Il y a des enjeux de partout sur le grille, l'été arrive, la mi-saison aussi, il est temps de confirmer le spectacle Canadien et de montrer que la Formule 1 2014 est spectaculaire. Le public, de même que les téléspectateurs seront au rendez vous pour le départ du Grand Prix qui est prévu à 14h. D'autant plus que les matches de la Coupe du Monde ne commencent qu'à 18h. Vous pourrez donc vous mettre en condition pour le Football en regardant la Formule 1. Comme d'habitude, vous pourrez suivre le Live de la course sur Vavel et voir qui succèdera à Michael Schumacher, dernier vainqueur en 2003.