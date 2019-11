Live F1 : Le GP d'Allemagne en direct

Merci à vous de nous avoir suivi tout au long de cette course. On se retrouve donc très vite pour de nouveaux rendez-vous sur VAVEL France ! Bonne fin de week-end à tous !

On attendait un Grand Prix d'Allemagne intense, on l'a eu. Au bout d'une course disputée et spectaculaire, Nico Rosberg s'est imposé et reprend de l'air en tête du classement pilotes. La semaine prochaine, la course en Hongrie s'annonce âpre !

Fin de course Côté français Vergne obtient la 13eme place tandis que Bianchi est15eme. Grosjean a abandonné en cours de course.

Fin de course Hülkenberg, Button, Magnussen et Perez complètent le Top 10 et finissent dans les points. Kimi Räikkönen échoue à la 11eme place.

Fin de course Grâce à cette victoire, Nico Rosberg prend 14 points d'avance au championnat du monde pilotes sur Lewis Hamilton.

Tour 67 Au coude à coude avec Ricciardo, Fernando Alonso termine 5eme derrière Vettel malgré une stratégie de course râtée pour Ferrari. L'Espagnol ne cesse de porter la Scuderia sur ses épaules !

Tour 67 Bottas termine la course devant Hamilton. Troisième podium de suite pour le Finlandais, très belle performance pour le Britannique parti 20eme !

Tour 67 Aussi serein en course qu'en qualifications, Nico Rosberg sa quatrième victoire de la saison et reprend de l'avance au championnat du monde pilotes !

Tour 67 Hamilton est trop loin de Bottas pour obtenir la 2eme place !

Tour 67 Nico Rosberg entame son dernier tour ! La victoire lui tend les bras !

Tour 66 Malgré le DRS, les performances pures des deux voitures sont similaires. Ca sera compliqué pour Hamilton.

Tour 65 Les deux voitures passent le trafic sans encombre.

Tour 64 Toujours offensif sur Bottas, Hamilton ne semble pas pouvoir dépasser le Finlandais. L'arrêt anticipé au tour 50 a peut-être eu lieu trop tôt pour pouvoir menacer la Williams.

Tour 63 Nouvelle passe d'arme entre Ricciardo et Alonso ! L'Espagne prend le dessus dans le virage 6. Cependant l'Autrichien résiste et plonge à l'intérieur dans le virage 13. Alonso reprend l'avantage, ayant la meilleure trajectoire pour passer devant dans le virage 14.

Tour 62 La pointe de vitesse de la Williams permet à Bottas de résister. Les pneus d'Hamilton sont également usés, surtout l'avant gauche.

Tour 61 Hamilton est désormais à l'attaque sur Bottas pour le gain de la 2eme place !

Tour 60 Derrière, l'Espagnol continue de pousser mais Ricciardo ferme la porte à l'entrée du Stadium.

Tour 60 A l'avant du virage 6, Alonso tente de prendre Ricciardo à l'aspiration mais à l'intérieur, le pilote Red Bull reprend l'avantage.

Tour 59 Après avoir dépassé Button, Alonso attaque désormais Ricciardo. L'autrichien défend très bien et conserve la 5eme place !

Tour 59 2"4 d'écart entre Hamilton et Bottas. L'écart ne cesse de baisser !

Tour 58 Dans le virage 13, Ricciardo efface Button à l'intérieur et s'échappe.

Tour 57 Fernando Alonso s'arrête au stand et laisse Vettel le dépasser. Button et Ricciardo sont même devant l'Espagnol. Stratégie de course complètement râté pour Ferrari !

Tour 56 Lewis Hamilton efface Alonso qui ne peut rien avec ses pneus usés.

Tour 55 Hamilton revient rapidement sur Bottas et Alonso.

Tour 54 Lewis Hamilton signe le meilleur tour en course en 1'19"908.

Tour 53 Ricciardo dépasse Hülkenberg à l'épingle du virage 6 et obtient la 7eme place.

Tour 52 Les agents de sécurité évacuent la voiture de la piste.

Tour 51 Sutil bat donc le record du nombre de courses en Formule 1 sans podium. La meilleure performance de l'Allemand reste une 4eme place à Monza en 2009.

Tour 50 Hamilton s'arrête au stand et chausse des super tendres ! Celui-ci se retrouve 5eme.

Tour 50 Sur Sauber, Sutil est à l'arrêt dans le dernier virage après avoir callé ! La safety car pourrait intervenir !

Tour 49 A l'entrée du virage 6, Hamilton dépasse sans soucis Alonso alors que Vettel se retrouve 5eme après avoir éliminé Jenson Button.

Tour 48 Hamilton revient comme un boulet de canon sur Alonso qui risque de réaliser un nouvelle arrêt dans les prochains tours. Le Britannique est à deux secondes de l'Espagnol.

Tour 47 Dani Ricciardo repasse une fois de plus par les stands et sort 8eme.

Tour 46 La monoplace de Kvyat est immobilisé et en feu en dehors de la piste dans le virage 6 ! Le pilote est heureusement sorti de sa Toro Rosso qui va devoir abandonner. La course est sous drapeau jaune.

Tour 46 Vettel s'arrête au stand et chausse les tendres !

Tour 45 Hamilton signe le meilleur tour de Grand Prix en 1'20"724. Il est à 5"8 de Vettel.

Tour 44 Dani Ricciardo attaque Jenson Button pour la sixième place !

Tour 43 Hamilton change donc de stratégie et s'arrête pour changer de pneus. Le Britannique ressort cinquième.

Tour 42 Rosberg passe par la case arrêt aux stands et chaussent les tendres. Il ressort en tête.

Tour 41 Rosberg est en 1'25"804. Son pneu avant gauche est en train de lâcher alors qu'Hamilton se dirige vers un changement de stratégie.

Tour 40 Vergne est repassé par les stands et a effectué son arrêt de 5 secondes pour une pénalité suite à un dépassement illicite sur Grosjean.

Tour 39 Dani Ricciardo signe le meilleur tour en course en 1'21"203.

Tour 39 A la fin du tour 38, l'écart entre Vettel et Alonso est de six dixièmes.

Tour 38 Les deux pilotes effacent sans soucis Nico Hülkenberg qui était 4eme.

Tour 37 L'écart entre Alonso et Vettel est de moins d'une seconde.

Tour 36 Ricciardo passe par les stands et chausse les super tendres !

Tour 35 Vettel est passé par les stands mais est ressorti derrière Alonso ! Une nouvelle lutte s'annonce !

Tour 35 Celui-ci s'arrête et chausse les pneus tendres.

Tour 34 Kimi Räikkönen, furieux, réclame à son équipe de s'arrêter aux stands pour chausser de nouveaux pneus.

Tour 34 Fernando Alonso s'arrête au stand et ressort 7eme.

Tour 33 Pas gêné par le choc avec Button, Hamilton efface Hülkenberg à l'entrée du fameux virage 6. Il est maintenant 5eme.

Tour 32 Button repasse par les stands tandis que Vettel se retrouve désormais à 2"5 de Fernando Alonso.

Tour 31 A l'aspiration, Lewis Hamilton double Jenson Button et se retrouve 6eme. Le pilote Mercedes s'excuse auprès de son ancien coéquipier.

Tour 30 Hamilton est désormais à l'attaque sur Button, son ancien coéquipier. Très large dans le virage 6, Button laisse de l'espace à Hamilton qui tente un dépassement. Le pilote Mercedes heurte la McLaren et endommage son aileron avant.

Tour 29 Hamilton dépasse Ricciardo. A la sortie du virage 13, le Britannique décroise et dépasse le pilote Red Bull pour s'octroyer la 7eme place

Tour 28 Romain Grosjean est forcé d'abandonner. Course terminée pour le Français.

Tour 27 Hamilton repasse par les stands et chausse les pneus tendres. Le Britannique est désormais 8eme entre Ricciardo et Räikkönen. Il est à 30" de Rosberg.

Tour 26 Räikkönen est incisif depuis son passage au stand. Celui-ci vient de dépasser Jean-Eric Vergne

Tour 26 Grosjean passe par les stands et ressort 17eme.

Tour 25 Fernando Alonso est à l'attaque sur Vettel. Les deux pilotes sont à moins d'une seconde d'écart. Alonso va pouvoir activer son DRS pour obtenir la 4eme place.

Tour 25 Avant le virage 13, Maldonado et Sutil dépassent le français à l'aspiration.

Tour 24 Grosjean est également en difficulté, avec la même stratégie qu'Hamilton. Il se retrouve 13eme après avoir été dépassé par Perez puiz Raïkkönen.

Tour 23 Hamilton perd énormément de temps mais reste en course. Ses pneus semblent souffrir mais le pilote Britannique veut repousser son arrêt au stand, attendant peut-être la pluie pour tenter un coup.

Tour 22 A la lutte avec Sergio Perez, Romain Grosjean conserve sa 11eme place après que l'ancien pilote McLaren soit passé à l'intérieur dans le virage 11.

Tour 22 Räikkönen passe pour la première fois par les stands. Suite à de nombreux contacts, les mécaniciens n'ont pas changé l'aileron arrière. Le Finlandais repart 14eme

Tour 21 Bottas vient de prendre le dessus sur Hamilton qui n'a toujours pas changé de pneus.

Tour 20 La pluie commence à arriver. La course est loin d'être finie ! Les éléments climatiques pourraient jouer leur rôle !

Tour 19 Derrière Rosberg et Hamilton, on retrouve Bottas toujours dans le coup. Vettel et Alonso sont 4eme et 5eme.

Tour 18 En 1'22"6, Lewis Hamilton est plus rapide que Rosberg qui vient de chausser des pneus neufs !

Tour 17 Hamilton se retrouve deuxième à 7"7 de Rosberg. Le Britannique est sur une stratégie décallée.

Tour 16 Le spectacle offert par les pilotes est réjouissant ! Le virage 13 offre de nombreux dépassements entre des pilotes qui donnent tout !

Tour 15 Bottas et surtout Nico Rosberg sont passés au stand et gardent les pneus tendres !

Tour 14 Dans son tour de sortie, Vettel résiste à Alonso et attaque Räikkönen. Dans le virage 13, l'Allemand s'impose entre les deux pilotes Ferrari, non sans contact. Le finlandais perd deux places puisqu'Alonso est également passé devant lui !

Tour 14 Vettel passe par les stands et ressort en cinquième position avec les pneus tendres juste devant Alonso !

Tour 13 Quelle action entre Ricciardo, Hamilton et Räikkönen une nouvelle fois ! A l'aspiration, la Ferrari du Finlandais dépasse la Red Bull mais laisse la porte ouverte à la Mercedes qui se jette à l'intérieur du virage 13. Hamilton dépasse les deux voitures tandis que Ricciardo reste devant le Finlandais !

Tour 12 Fernando Alonso passe par les stands et ressort dans le peleton, hors des points.

Tour 11 Ce sont désormais Ricciardo, Hamilton et Räikkönen qui font le spectacle. L'Autrichien dépasse le Finlandais en vitesse pure. Hamilton a l'entrée du Stadium tente de passer à l'intérieur mais le pilote Ferrari résiste bien et ferme la porte à l'intérieur. Quelle passe d'arme !

Tour 10 Ricciardo et Hamilton se retrouvent désormais en 9eme et 10eme position après avoir effacé Jean-Eric Vergne. En pneus tendres, Hamilton perd peut-être du temps derrière l'Autrichien.

Tour 9 A l'attaque sur Perez, Dany Kvyat commet une faute et parte en tête-à-queue dans le virage 13. Le Russe repasse même par les stands.

Tour 8 L'investigation sur l'accident entre Massa et Magnussen ne donnera lieu à aucune sanction. Les commissaires de course jugent le choc comme un incident de course.

Tour 8 Rosberg enchaîne les records tour sur tout. Il vient de signer un 1'21"807 lors du Tour 7

Tour 7 Alors que Ricciardo venait de dépasser Sutil, Hamilton s'est engouffré à l'intérieur dans le virage 6 et est venu touché la monoplace de l'Allemand, heureusement sans conséquences.

Tour 7 Hamilton met la pression sur Ricciardo. Le Britannique est à la 13eme place et compte 14" de retard sur Rosberg.

Tour 6 Rosberg compte déjà 2"5 d'avance sur Robserg. Derrière, une bataille entre Bottas, Vettel et Alonso s'annonce pour la deuxième place.

Tour 5 La lutte de ce début de course a lieu entre Button et Hülkenberg pour la 5eme place.

Tour 4 Hamilton tente tout pour remonter. Celui-ci vient de dépasser Maldonado dans le virage 2 et se retrouve 15eme

Tour 3 Surpris par le choc entre Massa et Magnussen, Ricciardo se retrouve 14eme.

Tour 3 La Safety Car s'efface et le Grand Prix reprend le cours normal des choses. Rosberg est en tête devant Bottas et Vettel qui a réalisé un gros départ. Hamilton est 16eme

Tour 2 La Williams de Massa a réalisé un toneau et va abandonner. La course est sous régime de Safety Car.

Tour 1 C'est parti à Hockenheim ! Rosberg a réalisé un très bon départ ! Derrière, Bottas est en difficulté mais conserve sa deuxième place, forçant Massa à se départer à l'intérieur du virage 1. Celui-ci vient heurter la voiture de Magnussen et va finir sa course hors de la piste !

Les voitures s'immobilisent sur la grille de départ ! La pression est à son comble !

Le tour de formation vient de débuter, dans un tour la course va débuter !

- 1 minutes Lewis Hamilton, Romain Grosjean et Kimi Räikkönen partiront en pneus tendres. Tous les autres pilotes s'élanceront en super tendres.

- 3 minutes La pression commence à monter, beaucoup de choses pourraient se jouer au départ. Les pilotes se concentrent. Lewis Hamilton partira bien en 20eme position tandis qu'Ericsson partira depuis les stands !

- 5 minutes Plus de 100 000 supporters ont fait le déplacement pour suivre, Adrian Sutil, Nico Hülkenberg mais surtout Sebastian Vettel et Nico Rosberg, les locaux de l'étape !

- 10 minutes Le Grand Prix d'Allemagne va bientôt débuter ! La grille commence à se vider avant que les pilotes ne s'élancent pour le tour de chauffe !

- 12 minutes En cas de pluie, des pilotes comme Fernando Alonso et Jenson Button pourraient être avantagés. Ils font partie des meilleures pilotes dans ce genre de conditions. Romain Grosjean pourrait également s'en retrouver favorisé avec une stratégie à deux arrêts.

- 13 minutes Certains champions du monde de football avec l'Allemagne ont été invités par Mercedes à suivre la course. On aperçoit notamment Lucas Podolski sur la grille de départ.

- 16 minutes La pluie pourrait faire son apparition au cours du Grand Prix. La menace plane même si elle est incertaine. Les conditions sont différentes par rapport aux qualifications. Il fait moins chaud alors qu'hier il faisait plus de 33° C. Le température au sol est de 40° là ou elle atteignait 60° hier après-midi.

- 20 minutes Ce GP d'Allemagne est un des rendez-vous incontournables dans une saison de Formule 1. Le sport automobile est très populaire auprés des Allemands qui ont fait le déplacement pour assister à la course !

- 24 minutes On se souvient qu'en 2010, Felipe Massa alors pilote chez Ferrari avait dû laisser la première place qu'il occupait jusque-là à son coéquipier Fernando Alonso, lui laissant alors la victoire, sur des consignes de son équipe. L'acte avait fait polémique, les consignes d'équipe étant interdites depuis 2002.

- 30 minutes La voie des stands vient de s'ouvrir. Les pilotes commencent à prendre la piste. Parmi eux, on retrouve Nico Rosberg qui s'élance.

- 33 minutes Le tracé du Grand Prix d'Allemagne est semé de pièges pour les pilotes. Le premier virage est un premier danger pour les pilotes qui peuvent se retrouver en souvirage et sortir au-delà de la piste derrière les vibreurs alors que le virage 6 est la principale zone de dépassement où les pilotes ne doivent pas partir à la faute après une longue ligne droite, l'une des plus longues de la saison. La partie dans les Stadium est également très technique ainsi que très étroite, avec un dernier virage où l'on peut prendre des risques et passer très agressivement sur le vibreur.

- 38 minutes A noter qu'il s'agit du premier Grand Prix où le système de suspensions interconnectées, le FRIC n'est pas autorisé. C'était Lotus qui avait apporté cette innovation en 2009. C'est cette même écurie qui semble le plus souffrir de cette interdiction.

- 43 minutes Ayrton Senna détient également trois victoires sur le circuit d'Hockenheim. L'ancien pilote McLaren s'était imposé en 1988, 1989 et 1990 ici-même.

- 50 minutes Vainqueur en 2005, 2010 et de la dernière édition en 2012, Fernando Alonso connaît toutes les spécificités de ce circuit. Ses qualités de pilotages devraient faire la différence sur la piste.

- 55 minutes Le tracé d'Hockenheim est rigoureux qui laisse la place au spectacle et au depassement. Il est composé de quatre lignes droites importantes et les pilotes y dépassent à plusieurs reprises les 300 km/h. Ces portions rapides sont reliées par des zones plus lentes où les pilotes peuvent gérer les pneus et le carburant.

- 60 minutes Le Grand Prix d'Allemagne va débuter dans moins d'une heure maintenant. La pression va commencer à monter et on va s'agiter dans les garages et sur la grille de départ !

C'est Nico Rosberg qui domine le classement des pilotes avec 165 points. Celui-ci compte 4 longueurs d'avance sur Lewis Hamilton. La course d'aujourd'hui est donc capitale. Ricciardo est un tout aussi surprenant que brillant troisième avec 98 points. Fernando Alonso est au pied du podium avec 87 points. Quadruple champion du monde en titre, Vettel est seulement sixième avec 70 points. Il a dans son sillage la cinquième place du Finlandais Valtteri Bottas qui compte 73 unités.

Avant ce Grand Prix d'Allemagne, ce sont les Mercedes qui sont en tête du championnat du monde des constructeurs avec 326 points. Red Bull est deuxième avec 168 points. Enfin Ferrari complète le podium, détenant 106 unités, juste devant Williams et ses 103 points.

Lewis Hamilton partira en 20eme position. Celui-ci est sanctionné de cinq plances sur la grille de départ pour avoir changé sa boîte de vitesses. Le britannique pourrait même s'élancer depuis les stands s'il venait à changer ses disques de frein suite à l'accident d'hier.

S'il ne finit pas sur le podium aujourd'hui, Adrian Suttil battra la triste record du plus grand nombre de courses sans podium en Formule 1 détenu pour l'instant par Pierluigi Martini. L'Allemand partira 15eme sur sa Sauber C33.

A noter qu'en marge de ce Grand Prix d'Allemagne, Pastor Maldonado a été confirmé chez Lotus pour la saison 2015. Le pilote Vénézuélien s'élancera aujourd'hui en 18eme position.

Vous pouvez retrouver sur VAVEL France un compte-rendu précis des séances de qualification ainsi qu'une présentation complète de la course qui nous attend.

Côté français, les qualifications n'ont pas été réjouissantes. Romain Grosjean lutte toujours avec une Lotus difficile à manoeuvrer et en déficit de performance. Il s'élancera depuis la 14e place après avoir réalisé un temps de 1'18"963, juste derrière Jean-Eric Vergne qui souffre de la comparaison avec son coéquipier. JEV tentera toutefois de finir dans les points malgré son temps de 1'18"285 en Q2. Enfin, Jules Bianchi s'est qualifié en 18e position sur sa modeste Marussia en 1'19"676, étant 8 dixièmes plus rapide que son coéquipier. La bonne nouvelle vient de lui.

Kvyat sur Toro Rosso en 1'17"965, Hülkenberg en 1'18"014 et Perez en 1'18"035 sur Force India viennent quant à eux compléter le Top 10 sur la grille de départ et auront à coeur de se battre pour conserver leurs positions honorables à la fin du Grand Prix.

Loin des places de tête, les pilotes Ferrari ont une nouvelle dû se démener avec une voiture loin d'être compétitive. Fernando Alonso a limité une nouvelle fois la casse en terminant septième en 1'17"649 tandis que Kimi Räikkönen n'a pu faire mieux que la 12eme place en 1'18"273. Trois fois vainqueur à Hockenheim, Fernando Alonso peut tout de même croire en ses chances de podium. Lui qui a réalisé une très belle remontée en Grande-Bretagne il y a deux semaines pourra faire parler sa puissance et son intelligence de pilotage pour faire la différence sur un circuit qui met à rude épreuve les moteurs. Ce Grand Prix d'Allemagne s'annonce une fois de plus intense pour l'Espagnol !

Tout comme Magnussen l'a fait sur Button, Ricciardo a une nouvelle pris le dessus sur un Sebastian Vettel pourtant à domicile. La surprise de ce début de saison partira cinquième en 1'17"273 juste devant son coéquipier, sixième en 1'17"577 soit plus de trois dixièmes de retard.

L'autre belle surprise vient de Kevin Magnussen qui sur McLaren s'est classé quatrième sur la grille. Le jeune rookie s'est qualifié en 1'17"214 et a pris un net ascendant hier sur son coéquiper, Jenson Button ne plaçant sa monoplace que sur la 6e ligne en 1'18"193. Plus à l'aise en qualifications qu'en course, la McLaren pourrait souffrir cette après-midi même si Magnussen tentera de finir dans le Top 5.

Mais pour espérer finir sur le podium, Lewis Hamilton devra faire face aux deux Williams qui ont réalisé une qualification parfaite pour se placer juste derrière Nico Rosberg. Deuxième en 1'16"759, Valtteri Bottas confirme ses deux podiums en Autriche et en Grande-Bretagne et se présente comme le concurrent majeur du leader du championnat du monde des pilotes pour cette course. Quant à Massa, troisième sur la grille en 1'17"078, il va tenter de jouer sa carte à fond pour protéger son coéquipier et espérer une place sur le podium. Il n'y a pas à douter, la deuxième force des padocks derrière Mercedes, c'est bien l'écurie Williams !

Lewis Hamilton partira quant à lui 15eme, profitant de la rétrogadation de Guitierrez à la 17eme place pour gagner une petite position sur la grille de départ. Cependant il est encore possible que le pilote Anglais s'élance depuis la ligne droite des stands ou qu'il soit pénalisé pour des changements de réglage avant la course. Sur un circuit qui demande de la puissance mais aussi de la maîtrise, l'ancien pilote McLaren va devoir mettre à contribution tous ses talents pour revenir à hauteur de Nico Rosberg, lançant une lutte à distance. Il sera intéressant de voir si le Britannique va opter pour une stratégie décallée, peut-être à un arrêt pour revenir dans les places de tête. Spécialiste des gros départs, le champion du monde 2008 devra réaliser un Grand Prix d'Allemagne complet, au-delà d'une bonne entame de course.

Celui-ci en a d'ailleurs profité pour obtenir la pôle-position devant son public grâce à un chrono record de 1'16"540. L'Allemand aura tout le plaisir de gérer son avance et de voir venir un potentiel retour de son coéquipier chez Mercedes.

Suite à l'accident de Lewis Hamilton en Q1 causé par une défaillances d'un des disques de freinage, la course s'annonce passionnante. Le Britannique, vainqueur il y a deux semaines et revenu à quatre longueurs de son coéquipier au championnat du monde des pilotes va devoir réaliser une remontée tonitruante pour revenir sur Nico Rosberg.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en intégralité cette dixième manche de la saison. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à Hockenheim pour suivre le Grand Prix d'Allemagne qui débutera à 14h00.