WTCC : Lopez, prophète en son pays, s'envole au général

José Maria Lopez domine la course 1

Alors qu'il avait décroché la pole position, sa quatrième en huit meetings, et les 5 points pour le classement mondial qui vont avec, Pechito a réalisé le meilleur départ du plateau pour prendre son envol. Il ne lâchera plus la tête de course pendant les 13 tours qui la composait. Norbert Michelisz (Honda Civic), parti quatrième, passe deuxième dans le premier virage prenant le meilleur sur Loeb et Muller. Le Hongrois va offrir une énorme résistance aux deux français jusqu'à s'offrir son second podium de la saison après sa troisième place lors de la première course slovaque. Yvan Muller termine donc troisième alors que Sébastien Loeb échoue au pied du podium. Avec cette sixième victoire de la saison, l'Argentin, triple champion d'Argentine de voiture de tourisme en 2008, 2009 et 2012, se rapproche d'un premier titre mondial en WTCC.

Top 10 de la course 1 (Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentine) Rang Pilote Voiture Arrêt(s) Différence 1 José Maria Lopez (ARG) Citroën C-Elysées WTCC 0 2 Norbert Michelisz (HON) Honda Civic WTCC 0 +2"526 3 Yvan Muller (FRA) Citroën C-Elysées WTCC 0 +3"271 4 Sébastien Loeb (FRA) Citroën C-Elysées WTCC 0 +7"613 5 Tiago Monteiro (POR) Honda Civic WTCC 0 +8"871 6 Tom Chilton (GBR) Chevrolet RML Cruze TC1 0 +9"508 7 Rob Huff (GBR) LADA Granta 1.6T 0 +13"893 8 Gabriele Tarquini (ITA) Honda Civic WTCC 0 +14"494 9 Mehdi Bennani (MAR) Honda Civic WTCC 0 +17"929 10 James Thompson (GBR) LADA Granta 1.6T 0 +25"133

Pechito fête sa victoire :

La course 2 pour ...

Comme le dit le réglement le 10ème des qualifications part en pole position lors de la course 2. En effet, pour un soucis d'équité sportive et spectacle aurpès des diffuseurs, la FIA a instauré cette règle qui ressemble à une idée de génie. Cette fois c'est le Britannique Rob Huff qui partait en pole devant le Français Valente. Loeb est 8ème, Muller 9ème et Lopez 10ème. Michelisz, très fort sur la première course, partait de la 7ème position. Huff réalise un bon départ et reste en tête à la fin du premier tour devant Bennani, Tarquini et Monteiro, Lopez étant déjà 7ème, Muller et Loeb 9 et 10èmes. Après 3 tours Huff a 1 seconde d'avance sur le 2ème, Bennani. Mais les Citroën remontent avec une énorme bataille entre Lopez, Muller, Michelisz et Loeb. La course est très spectaculaire et Lopez passe 2ème à la mi-course, Muller est 6ème, Loeb un peut plus loin à la 8ème place. Pechito fait une énorme course et entame alors sa course poursuite contre Rob Huff, plus de 2 secondes devant. Pendant ce temps-là, après une énorme bataille, Muller passe son ex-équipier, Tom Chilton que Loeb passe ensuite. Au neuvième tour de course, sous la olà de ses supporters, Pechito double Rob Huff et file vers sa seconde victoire de la journée. La suite de la course est un cavalier seul du pilote Citroën qui remporte sa 7ème course de la saison. Huff, qui décroche le premier podium de LADA en WTCC, et Yvan Muller complètent le podium, Loeb 6ème. Valente, auteur d'une horrible course à cause d'une Chevrolet grimacante, a dû abandonner.

Top 10 de la course 2 (Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentine) Rang Pilote Voiture Arrêt(s) Différence 1 José Maria Lopez (ARG) Citroën C-Elysées WTCC 0 2 Rog Huff (GBR) LADA Granta 1.6T 0 +1"863 3 Yvan Muller (FRA) Citroën C-Elysées WTCC 0 +2"896 4 Gabriele Tarquini (ITA) Honda Civic WTCC 0 +5"311 5 Tiago Monteiro (POR) Honda Civic WTCC 0 +5"893 6 Sébastien Loeb (FRA) Citroën C-Elysées WTCC 0 +6"523 7 Norbert Michelisz (HON) Honda Civic WTCC 0 +6"978 8 Dusan Borkovic (SER) Chevrolet RML Cruze TC1 0 +15"264 9 Mehdi Bennani (MAR) Honda Civic WTCC 0 +16"646 10 James Thompson (GBR) LADA Granta 1.6T 0 +16"810

La foule est venue en nombre pour Pechito :

Les classements généraux (après 8 des 12 meetings)

Rang Pilote Voiture Points 1 José Maria Lopez (ARG) Citroën C-Elysées WTCC 310 2 Yvan Muller (FRA) Citroën C-Elysées WTCC 250 3 Sébastien Loeb (FRA) Citroën C-Elysées WTCC 213 4 Tiago Monteiro (POR) Honda Civic WTCC 146 5 Gabriele Tarquini (ITA) Honda Civic WTCC 121

Le prochain meeting se déroulera les 4 et 5 octobre à Pékin, puis ce sera Shanghai (11-12 octobre), Suzuka (25-26 octobre) et le mythique week-end de Macao les 14, 15 et 16 novembre.