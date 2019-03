Qualifications GP du Canada de F1 : Vettel s’offre la 54éme pole-position de sa carrière !

Un soleil généreux, une température ambiante avoisinant les 22°C et une piste chauffée à 44°C, tous les feux était au vert pour le début de cette 7ème séance qualificative de la saison sur le Le Circuit Gilles Villeneuve. Situé sur une île en plein de cœur de la mégalopole montréalaise, il tire son appellation en hommage à l’illustre champion canadien du même nom ayant remporté la première édition de l’épreuve il y a maintenant 40 ans.

Après 3 sessions d’essais-libre dominés par Max Verstappen, l’heure était à la revanche pour Ferrari et Mercedes. Sur ce circuit semi-urbain, la clé d’un bon chrono réside dans la capacité des pilotes à frôler les murs sans jamais les toucher. Tout étant une question de centimètres !

La séance a débuté sur les chapeaux de roue et l’image du jour ne se fit pas attendre. En sortant de son stand lors des premières secondes de la séance, le malchanceux pilote français, Romain Grosjean, vit son moteur littéralement partir en fumé. Peu de temps après, déjà à la recherche des derniers centièmes, Ericsson commet l’irréparable et touche le mur à la sortie du virage 9. Dans sa manœuvre, le pilote suédois évite de justesse l’accrochage avec une Red-bull en décélération. Très vite, les pilotes Ferrari donnent le ton et Vettel boucle la première partie de cette qualification en tête avec un temps de 1.11,710.

Les éliminés en Q1 sont Gasly, Sirotkin, Ericsson et Grosjean. Intercalé entre la Toro-Rosso du français et son coéquipier russe, Lance Stroll, le régional de l’étape, s’élancera en 17ème position sur la grille.

En Q2, c’est une autre histoire. Sans surprise, chez Ferrari et Mercedes, les pilotes choisissent de chausser les ultras tendres pour tenter de se qualifier en Q3. Ils s’élanceront donc avec des gommes plus dures que leurs adversaires au départ de la course. Plus surprenant par contre, Red Bull n’a pas suivi la tendance et les pilotes de la firme autrichienne partiront en hypertendres. Une stratégie décalée qui vaudra le coup d’œil à l’extinction des feux. La position de quatrième force du plateau se dispute entre les Renault et les Force India.

Chaussé de leurs pneumatiques roses, c’est en toutes logiques que les Red-bull se hisse à l’avant-poste de la Q2. Ricciardo hausse le rythme en inscrivant un 1.11,434. Derrière, la contre-performance est une nouvelle fois à mettre sur le compte de l’écurie McLaren. Alonso et Vandoorne partiront 14ème et 15ème. Les 3 autres éliminés en Q2 sont Magnussen, Hartley et Leclerc respectivement 11, 12 et 13.

En Q3, la bataille pour la première ligne s’annonçait intense. Elle le fut. Néanmoins, Raïkkönen ne pris pas réellement part aux hostilités. Un gros survirage à la sortie du 2 l’obligea à avorter sa deuxième tentative. Son coéquipier allemand fut en revanche intraitable. Sans tergiverser, il passa la ligne en améliorant une nouvelles fois le record du tracé. Il signe la pole en 1.10,764. En embuscade, Valterri Bottas rejoint Vettel sur la première ligne avec un chrono moins d’un dixième plus lent. Max Verstappen s’empare in extremis de la 3ème place au nez et à la barbe de Lewis Hamilton, quatrième. Les 2 « perdants » de se dénomment Kimi Räikkönen et Daniel Ricciardo qui s’élanceront en 3ème ligne dans cet ordre. Le meilleur des autres s’appelle Nico Hulkenberg, 7ème avec sa Renault. Ocon, Sainz et Perez complète le top 10 .

Classement complet :

1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:10.764

2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:10.857

3 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:10.937

4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.996

5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:11.095

6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:11.116

7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:11.973

8 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:12.084

9 55 Carlos Sainz Renault 1:12.168

10 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:12.671

11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:12.606

12 28 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:12.635

13 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:12.661

14 14 Fernando Alonso McLaren Renault 1:12.856

15 2 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1:12.865

16 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:13.047

17 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:13.590

18 35 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1:13.643

19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:14.593