Qualification des 24H du Mans 2018: les Toyota en première ligne sans forcer !

Après plus de 6 heures de qualifications, l'ordre logique est respecté. Les seuls prototypes hybrides de la catégorie LMP1 dominent largement les débats. Toyota s'offre donc sa 4ème pole de son histoire au 24h mais s'élancera samedi dans le but de décrocher sa 1ère victoire en plus de 20 participations !

Si la première ligne occupé par l'entreprise nippone n'est pas une surprise, la suite du classement a le mérite d'être disputés. Alors que Rebellion semblait être en passe de s'aligner comme la 2 ème force du plateau, la direction de course a décidé de pénaliser plusieurs voitures, dont la n°3 de l'équipe suisse, pour irrégularité du contrôle technique ou pour non-respect d’une zone sous drapeaux jaunes ("Slow Zones"). En conséquence direct, c'est la N°1 , la voiture soeur, qui récupère la 3ème position juste devant la numéro 17 de l'équipe russe SMP Racing Team.

La catégorie LMP2 a également connu les mêmes péripéties administratives, mais cette fois, c'est de la première place qu'il était question ! L'écurie française TDS Racing avait signé le meilleur chrono au terme des 2 jours de qualification mais a été contrainte de laisser sa pole à sa plus proche poursuivante, la Idec Sports floquée du numéro 48. En cause, encore une décision des commissaires survenue en toutes fin de soirée lors de la dernière séance de ce jeudi.

En GTE Pro, le chrono de référence a été inscrit dès la premières séances du mercredi soir par la Porsche n°91. En guise de cadeau d'anniversaire pour les 70 ans de la mythique marque allemande, Gianmaria Bruni a signé un temps canon et intouchables en 3'47''504. Bien qu'étant la catégorie la plus disputée de cette 86éme éditions, la première ligne est 100% Stuttgartoise puisque la n°92 s'empare du 2ème chrono.

Pour finir, c'est aussi une Porsche qui s'aligne en tête de la catégorie LMGTE Am. La pole position est à mettre sur le compte de la 88 du team Dempsey-Proton Competition. Comme en GTE Pro, le chrono avait été réalisé dès mercredi soir pour la Porsche 911 RSR #88.

24H du Mans 2018 : la grille de départ

1. 8 LMP1 Toyota Gazoo Racing 3:15.377 – Buemi/Nakajima/Alonso

2. 7 LMP1 Toyota Gazoo Racing 3:17.377 – Conway/Kobayashi/Lopez

3. 1 LMP1 Rebellion Racing 3:19.449 – Lotterer/Jani/Senna

4. 17 LMP1 SMP Racing 3:19.483 – Sarrazin/Orudzhev/Isaakyan

5. 3 LMP1 Rebellion Racing 3:19.945 – Laurent/Beche/Menezes

6. 10 LMP1 Dragonspeed 3:21.110 – Hedman/Hanley/Van Der Zande

7. 11 LMP1 SMP Racing 3:21.408 – Petrov/Aleshin/Button

8. 4 LMP1 Bykolles Racing Team 3:22.505 – Webb/Kraihamer/Dillmmann

9. 6 LMP1 CEFC TRSM Racing 3:23.757 – Rowland/Brundle/Turvey

10. 48 LMP2 Idec Sport 3:24.842 – Robertson/Simpson/Roussel POLE LMP2

11. 31 LMP2 Dragonspeed 3:24.883

12. 26 LMP2 G-Drive Racing 3:25.160

13. 28 LMP2 TDS Racing 3:25.240

14. 5 LMP1 CEFC TRSM Racing 3:25.268

15. 23 LMP2 Panis Barthez Competition 3:25.376

16. 36 LMP2 Signatech Alpine Matmut 3:26.681

17. 39 LMP2 Graff-SO24 3:26.701

18. 22 LMP2 United Autosports 3:26.772

19. 38 LMP2 Jackie Chan DC Racing 3:27.120

20. 37 LMP2 Jackie Chan DC Racing 3:27.226

21. 40 LMP2 G-Drive Racing 3:27.280

22. 47 LMP2 Cetilar Villorba Corse 3:27.993

23. 29 LMP2 Racing Team Nederland 3:28.111

24. 32 LMP2 United Autosports 3:28.159

25. 35 LMP2 SMP Racing 3:28.629

26. 34 LMP2 Jackie Chan DC Racing 3:29.474

27. 44 LMP2 Eurasia Motorsport 3:33.585

28. 33 LMP2 Jackie Chan DC Racing 3:35.237

29. 50 LMP2 Larbre Competition 3:38.206

30. 25 LMP2 Algarve Pro Racing 3:39.518

31. 91 GTE Pro Porsche GT Team 3:47.504 POLE LMGTE Pro

32 92 GTE Pro Porsche GT Team 3:49.097

33 66 GTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK 3:49.181

34 51 GTE Pro AF Corse 3:49.494

35 68 GTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA 3:49.582

36 93 GTE Pro Porsche GT Team 3:49.589

37 69 GTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA 3:49.761

38 94 GTE Pro Porsche GT Team 3:50.089

39 63 GTE Pro Corvette Racing – GM 3:50.242

40 71 GTE Pro AF Corse 3:50.246

41 67 GTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK 3:50.429

42 82 GTE Pro BMW Team MTEK 3:50.579

43 81 GTE Pro BMW Team MTEK 3:50.596

44. 88 GTE Am Dempsey – Proton Racing 3:50.728 POLE LMPGT AM

45 64 GTE Pro Corvette Racing – GM 3:50.952

46 52 GTE Pro AF Corse 3:50.957

47 86 GTE Am Gulf Racing 3:51.391

48 77 GTE Am Dempsey – Proton Racing 3:51.930

49 54 GTE Am Spirit of Race 3:51.956

50 97 GTE Pro Aston Martin Racing 3:52.486

51 56 GTE Am Team Project 1 3:52.985

52 90 GTE Am TF Sport 3:53.070

53 80 GTE Am Ebimotors 3:53.402

54 61 GTE Am Clearwater Racing 3:53.409

55 84 GTE Am JMW Motorsport 3:53.439

56 95 GTE Pro Aston Martin Racing 3:53.523

57 98 GTE Am Aston Martin Racing 3:53.817

58 85 GTE Am Keating Motorsports 3:54.000

59 99 GTE Am Proton Competition 3:54.720