Anelka, le sport n'a pas besoin de ça

Nicolas Anelka ne peut pas se targuer d'avoir une belle réputation en France. Malgré un passage plutôt réussi au PSG, le natif de Trappes a principalement fait sa carrière a l'étranger. Il se rappelle au bon souvenir de la France de temps en temps grâce a Raymond Domenech, qui l'alignait souvent a la pointe de son Équipe de France. Cette histoire dura jusqu'à l'été 2010 et l'épisode de Knysna. Anelka a écopé de la plus lourde lourde suspension de tous les Bleus concerné : c'est la fin de son histoire internationale.

Il s'exile en Chine, ce qui ne contribue pas a redorer son image et finit par revenir en force a WBA, en Angleterre. Le retour est d'abord très mitigé, il alterne absences et mises sur le banc. Cette fois, signant un doublé contre West Ham, il avait l'occasion de faire parler de lui en bien. Non, ce serait trop simple, trop lisse. Agrémentons le tout d'une "quenelle" le geste de Dieudonne.

Quoi qu'il en soit, le geste n'a rien de polémique en lui même mais a été transformé par Dieudonné. La question n'est pas de savoir ce que signifie ce geste. C'est juste de faire entrer dans son cerveau que vu le ram-dam politique déclenché en France, le geste n'allait pas passer inaperçu. Les médias anglais ne parlent aujourd'hui que de ça : The Daily Telegraph en fait sa une, les éditions matinales de Sky Sports reviennent sur ce dossier constamment et Anelka semble feigner l'étonnement. C'était pourtant couru d'avance... Le foot français n'avait pas besoin d'une nouvelle histoire comme celle-ci! Même s'il recevra peut-être une "Quenelle d'Or" comme Matthieu Delplagne qui avait fait la même chose, Anelka recevra certainement au moins 5 matchs de suspension, si ce n'est plus.

L'affaire fait de plus en si de bruit outre-Manche et l'ancien joueur de Chelsea a essayé de se disculper en postant une photo de plusieurs chefs d'Etats dont Barack Obama faisant une geste s'apparentant à la quenelle, cela ne semble pas convaincre : les supporters n'approuvent pas, exprimant leur mécontentement avec des formules bien senties.

Je vois venir de nombreux détracteurs me parlant des quenelles de Tony Parker et de Teddy Riner, entre autres. Soit, entièrement d'accord. Ils méritaient eux aussi une sanction. Mais, sérieusement, peut-on comparer les réussites de Parker et Riner contre celle d'Anelka ? Non. La carrière de Nicolas Anelka n'a rien à voir, de plus, eux l'ont fait en dehors d'un terrain. En aucun cas je ne disculpe les deux compères mais certains choisissent ensuite de se distinguer par des titres de champions, certains préféreront crier à l'injustice jusqu'à la fin de leur carrière.

"Ce geste était juste une spécial dédicace (sic) pour mon ami humoriste Dieudonné"

Nicolas Anelka, sur Twitter

Sportifs, gardez vos opinions politiques ou vos délires moisis pour votre côté personnel. Sur un terrain, contentez de vous de jouer.