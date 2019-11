Officiel : beIN SPORTS diffusera l'intégralité de la Coupe du Monde de football

La décision était prévisible, elle a bien été prise. Au terme de négociations entre TF1 et beIN SPORTS, la chaîne d'origine Qatarie a acquise les droits de la Coupe du Monde 2014. TF1 continuera bien de diffuser 36 des 64 matchs de la compétitions en direct mais elle ne sera pas la seule chaîne à diffuser ces matchs en direct. beIN SPORTS a annoncé dans un communiqué : "beIN SPORTS proposera ainsi les 64 matchs de la compétition en direct , dont 36 en exclusivité , et suivra en continu sur ses antennes toute l’actualité du Mondial. beIN SPORTS proposera également plusieurs rendez-vous magazines tout au long de la compétition, dont un magazine quotidien en clair." Cette décision est la cause d'un choix de TF1 de ne pas diffuser l'intégralité de la compétition, comme ce fut le cas par exemple en 2010. A l'époque, France Télévisions et CANAL+ co-diffusaient les matchs cédés par TF1. TF1 aura le choix des matchs cédés et diffusera les rencontres de l'équipe de France (comme un décret l'oblige) ainsi que les meilleurs affiches comme la finale ou les chocs. beIN SPORTS diffusera tous les matchs en direct.

Un nouvel affront pour CANAL+

Yousef Al-Obaidly, Vice-Président de beIN Media Group et Directeur Général Délégué de beIN SPORTS France a réagi : "Nous sommes ravis d’accueillir sur beIN SPORTS la Coupe du Monde de la FIFA 2014, qui se tiendra au Brésil, la nation emblématique du football mondial. Cet événement sportif planétaire rassemble le plus grand nombre et suscite un engouement populaire inégalé. beIN SPORTS étoffe ainsi son offre football pour proposer à ses abonnés le plus grand des spectacles". C'est un nouvel affront pour CANAL+, qui a déjà perdu la veille les droits de la D1 masculine de handball. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

beIN SPORTS se félicite de cette acquisition sur les réseaux sociaux

