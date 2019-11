Joe Cocker : Les titres qui ont marqué sa carrière

On retiendra de cet icône du rock et du blues anglais une voix roccailleuse et envoûtante. Les notes cultes de ses plus grands succès. Tels que with a little help from my friends ou Feelin' alright. Qui ont toutes plus ou moins rythmées notre quotidien. On retiendra l'effroie. La stupeur d'une annonce qui attriste l'univers musical. Celle de son décès, à la suite d'un cancer du poumon, à l'âge de 70 ans. Mais on se souviendra, surtout, de l'art de sa musique. De cette façon, bien à lui, de faire sourire, danser, ou d'émouvoir. De ces titres qui ont marqué sa carrière. Car lorsque l'on repensera à sa magnifique reprise de Let it be, à son titre a woman loves a man, ou encore à la sublime could you be loved, un élément nous reviendra d'emblée en tête : L'émotion d'une voix rauque.



With a little help from my friends



1969, festival de Woodstock. Un jeune rockeur, s'apprête à connaître un succès fulgurant. Cheveux bouclés, tee-shirt coloré et voix éraillée, sa reprise des Beatles " with a little help of my friends " signe le début de sa consécration. Sa voix puissante et son énergie enchantent. Ses bras ballants et sa guitare vituelle conquièrent le public.





You are so beautiful

Après de nombreux succès, l'artiste propose un titre au coeur des émotions. Son interprétation ( très ) passionelle de cette chanson d'amour, lui vaut une nouvelle fois la reconnaissance des amoureux de musique. Le titre est d'ailleurs un des plus gros tubes dans les années 1970.





Up where we belong



Les premières notes de piano et la voix douce de Jennifer Warnes accompagnent avec élégance la voix de Joe Cocker. La chanson fait d'ailleurs partie de la bande originale du film Officier and Gentleman et avait remporté un grammy awards pour la meilleure chanson originale en 1983. Nul doute qu'elle n'en aurait pas remporté un autre si la catégorie " chanson qui bouleverse le plus " avait existé.





You can leave your hat on



Il s'agit, sûrement, du titre que l'on fredonne le plus. Pourtant beaucoup ne semble pas au courant que la chanson composée par le chanteur Randy Newman, a été interprêtée par l'illustre Joe Cocker. Elle est pourtant une de ses meilleures ventes dans les années 80 après sa reprise de Unchained my heart, classique de Ray Charles.





Night calls



1991. Joe Cocker en est à son treizième album studio. Et ses mélodies ne lassent personne. La magnétique Night calls captive. Et la voix roccailleuse de l'artiste semble encore plus profonde.







Reconnu comme " le plus grand chanteur de rock/soul jamais produit par le Royaume-Uni " par son agent Barrie Marshall dans un communiqué, hier soir, Joe Cocker laisse derrière lui sa femme, Pam Cocker, une belle-fille et deux petits-enfants.