Lady Gaga évoque le viol dont elle a été victime dans Till It Happens To You

C'est une chanson emprunte d'émotion au texte évocateur. Et elle sera, sûrement, le prochain tube de la mother monsters. Les premières notes et la voix emprunte de tristesse de la pop star offrent un message poignant dans le titre " Till it Happens to You" - ou " Jusqu'à ce que ça t'arrive " -, dévoilé plus tôt dans la semaine. Et pour cause. Lady Gaga a choisi de travailler aux côtés de Diane Warren - connue pour avoir composé des ballades puissantes notamment pour Whitney Houston, Mariah Carey ou encore Rihanna - afin de collaborer sur une chanson à retrouver dans un documentaire contre les agressions sexuelles : The Hunting Ground - " le terrain de chasse " qui donne la parole aux femmes victimes de viol - dont la sortie, en salle, est prévue pour le 20 mars prochain. Sur une mélodie principalement composée de violon et de piano, la chanteuse évoque, ainsi, le viol dont elle a été victime adolescente. Un point sensible sur lequel la star est revenu.

Une chanson sur le viol

Dans une interview accordée à Howard Stern sur « SiriusXM » en décembre dernier, Lady Gaga avait déclaré : " Je ne veux pas être définie par cela. Je serais maudite si quelqu'un affirme que ma carrière se résume à cette triste période de ma vie. C'était vraiment n'importe quoi. La personne était âgée de vingt-ans de plus que moi. J'étais encore une enfant (...) Ça ne m’affecte plus autant aujourd’hui qu’il y a quatre ou cinq ans. Ça m’a traumatisée mais je n’arrêtais pas de me dire : "continue, avance", parce qu’il fallait que je m’en sorte ". Très discrète à ce sujet, elle propose, ici, un nouveau titre surprenant bien différent de ses précédents hits. En attendant l'artiste, qui s'est récemment fiancée, se concentre sur ses futurs projets artistiques. On devrait bientôt la retouver dans la saison 5 de American Horror Story.