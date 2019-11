SuperLeague Weekly Report : The Easter Monday

Les fêtes de Pâques sont l'occasion de la première grande fête du rugby à XIII. Comme en football entre Noël et le jour de l'an, plusieurs journées de championnats sont prévus durant le week end pascal. En Angleterre comme dans l'ensemble des pays du Commonwealth, le vendredi saint est férié (le good friday) tout comme le lundi de Pâques. Ces deux jours fériés ne le sont pas pour les joueurs. La neuvième et la dixième journée se déroulent entre le jeudi et le lundi de Pâques. Tous les matchs de la dixième journée sont programmés ce lundi et ceci n'est pas un poisson.



Résumé de la Journée 9

Les Dragons confirment

Ce neuvième round de Super League débuta jeudi dernier. Les Dragons Catalans se sont imposés difficilement difficilement sur la pelouse des London Broncos 30-24. Malgré les nombreuses absences, les Dragons ont pu s'appuyer sur la solidarité du collectif. Morgan Escare continue de s'affirmer. Le jeune dragon a inscrit un nouvel essai après son doublé du week-end dernier contre Bradford. Ce même soir, les Rhinos de Leeds et les Bradford Bulls ont eux fait match nul 18-18 au terme d'un match assez intense physiquement.

Les gros chutent

Lors du good friday, les cinq matchs étaient au programme des fans de XIII. Ce good friday a été le théâtre de nombreuses surprises. Le leader Huddersfield est tombé sur la pelouse de la lanterne rouge. Les Reds de Salford ont tenu tête aux Giants dans un match très serré. Alors que le score était de 20-20, Marc Sneyd a offert sur un drop digne de Jonny Wilkinson la victoire à son équipe 21-20.

Les Wolves de Warrington se sont eux aussi inclinés au Stobart Stadium de Widnes. Les Vikings ont su faire parler leur jeu offensif tandis que les loups n'étaient pas au top de leur forme.

Des derbys

Comme lors du Boxing en Premier League anglaise, trois derbys étaient également programmé lors du Good Friday. Les noirs et blancs de Hull FC affrontaient leur voisin rouges et blancs de Hull KR. Dans ce duel pour la suprématie d'une ville, les Rovers se sont imposés 23-10. Au DW Stadium, les Warriors de Wigan ont dominé les Saints de St.Helens lors du 230e derby entre ces deux clubs où plus de 23000 personnes avaient garnis les tribunes. Le match de clôture opposait les Wakefileld Wildcats aux Tigers de Castleford. Devant leur public les Tigers ont été incapable de perturber les Wildcats. Le plus gros fait du match a surtout eu lieu dans les tribunes où un risque électrique a contraint les autorités à évacuer une tribune à sept minutes du terme de la rencontre. Le match a d'ailleurs été arrêté. Cependant, le score a été acté et les Tigers se retrouvent lanterne rouge suite à leur nouvelle défaite 37-16 contre Wakefield.



Les scores de cette neuvième journée



Leeds Rhinos 18–18 Bradford Bulls

London Broncos 24-30 Dragons Catalans

Wigan Warriors 28–16 St Helens Saints

Hull FC 10–23 Hull KR

Salford City Reds 21-20 Huddersfield Giants

Widnes Vikings 38–22 Warrington Wolves

Castleford Tigers 16–37 Wakefield Wildcats



Le programme du round 10



Lundi 1er avril 2013

16h:

Bradford Bulls - Salford Reds

Huddersfield Giants - Widnes Vikings

Hull KR - Wigan Warriors

St. Helens Saints - Castleford Tigers

Warrington Wolves - London Broncos



16h30 : Wakefield Wildcats - Hull FC

18h15 : Dragons Catalans - Leeds Rhinos



Ce n'est pas un poisson, le match des Dragons est le match retransmis par Skysports et donc également sur BeIn Sport. Pour ceux qui ne peuvent pas voir le match, ce dernier est également retransmis sur France Bleu Roussillon.