Superleague weekly report : Résumé du Easter Monday

Des dragons valeureux mais perdants

Dans un stade Gilbert Brutus plein, les Dragons comme à leur habitude ont mal commencé leur match encaissant assez vite un essai par Joel Moon l'ex centre des Reds de Salford. Malgré une grosse indiscipline des joueurs de Leeds, les Dragons n'arrivent pas à concrétiser leur domination. Pire, Kevin Sinfield sanctionne lui par un jeu au pied impeccable les fautes catalanes. 10-0 à la mi temps en faveur des Rhinos. Au retour des vestiaires, les dragons ont enfin réussi à concrétiser leur domination grâce à deux essais signés Leon Pryce et Thomas Bosc. Cependant même réduits à douze suite au carton rouge de Ryan Bailey suite à une brutalité, les Rhinos ont réussi à puiser dans leur réserve pour dépasser des Dragons émoussés. Deux essais de Mc Shane et Jones Buchanan ont réduit à néant les espoirs de victoire des Dragons. 27-12 score final



Résumé du match









Une journée de raclées

Les leaders ont assumés leur rang. Mis à part les Dracs, Huddersfield, St. Helens, Warrington et Wigan se sont imposés assez largement dans des duels assez déséquilibrés. Les Warriors de Wigan ont écrasé Hull KR 84-6 sur la pelouse de Craven Park. Quinze essais ont été inscrit par Wigan dont un doublé de Thorley et Smith, un triplé de Green et un essai de Liam Farrell et Sam Tomkins. Huddersfield a lui passé 62 points à la défense des Vikings grâce notamment à un triplé de Murphy et un doublé de Grix pour s'imposer 62-6 face à Widnes. Les Saints ont eux inscrit 48 points pour battre les Tigers de Castleford 48-18 dans leur antre de Langtree Park. Les Wolves ont eux battu les London Broncos 54-20 avec des doublés de Monaghan, Bridge, Ratchford et Williams. Le triplé de Dixon pour les londoniens n'a pas pu aider son équipe à battre Warrington.



Mais aussi



Hull FC qui se bat pour la huitième place au championnat contre leur voisin d'Hull KR ont été s'imposer au Rapid Solicitors Stadium de Wakefield. Les Wildcats qui avaient fait la course en tête en début de match ont vite été dépassés par les joueurs d'Hull FC. 34-22 score final. Enfin dans le septième et dernier match de cette journée, les Bulls de Bradford se sont imposés à domicile contre les Reds de Salford 36-24. Alors que les taureaux semblaient maitriser leur sujet, 24-6 à la mi temps, les Reds sont revenus à seulement six point de Bradford. Cependant, en fin de match Sammut a fait la différence pour les Bulls.



Résumé des résultats



Bradford Bulls 36-24 Salford Reds

Huddersfield Giants 62-6 Widnes Vikings

Hull KR 6-84 Wigan Warriors

St. Helens Saints 48-18 Castleford Tigers

Warrington Wolves 54-20 London Broncos

Wakefield Wildcats 22-34 Hull FC

Dragons Catalans 12-27 Leeds Rhinos



Programme du round 11



Samedi 6 avril

16h:

Castleford Tigers - Huddersfield Giants

London Broncos - Bradford Bulls



Dimanche 7 avril

16 :

Hull FC - Dragons Catalans

Hull KR -St. Helens Saints

Widnes Vikings - Salford Reds

Wigan Warriors - Wakefield Wildcats

19h45

Warrington Wolves - Leeds Rhinos