Un stade, une histoire : Stade Marcel Deflandre (La Rochelle)

Histoire du stade Marcel Deflandre

Le stade Marcel Deflandre est l'enceinte du Stade Rochelais depuis la saison 1920, mais il n'est sous cette que depuis le 23 mars 1947 en hommage à Marcel Deflandre l’homme qui a unifié les 2 clubs (club de XV et de XIII) sous le nom de Stade Rochelais. Il prend la présidence du club en 1941. Résistant, il est arrêté le 9 octobre 1943 et fusillé par la Gestapo le 11 janvier 1944 à Bordeaux. Lors de cette époque le stade était encore plutôt petit (voir photo ci-contre)

mais depuis que le président actuel Merling a pris la direction du club en 1990 le stade n'a cessé de s'agrandir.Cela a commencé en 2002 avec la rénovation et l’agrandissement de la Tribune Atlantique : 600 places étant ajoutées de part et d’autre de la structure existante. Puis en avril 2008, la municipalité rochelaise officialisa la reconstruction de la seconde tribune du Stade Marcel Deflandre (la tribune Port Neuf). La nouvelle structure comporte 5 152 place avec 26 loges. À la fin de la saison 2009-2010, la tribune dite "tribune Albertville" est détruite pour laisser place à une nouvelle tribune portant le nom d'un partenaire du club, la mutuelle SMAM et passe de 1 000 places à 2 500 places. Cette construction permet au club d'avoir un stade de 12 300 places (voir photo ci-dessous). Mais la particularité de ce stade est que c'est l'un des plus garnis à chaque match du Stade Rochelais et cette ferveur permet à la ville de la Rochelle d'être élu meilleur public du Top 14 avec une moyenne de presque 12 000 spectateurs ce qui est un grand honneur pour une petite ville comme La Rochelle. Un projet ambitieux à l'image du club a été dévoilé en avril 2011 qui est la construction d'une nouvelle tribune, qui ferait de Deflandre un stade de 15 500 places au lieu de 12 300. La création de cette tribune dotée de 3 000 places, ainsi que du siège du club, de réceptif et d'un centre de formation plus compétent fait partie du projet "Grandir ensemble 2015" que la ville et les dirigeants ont envisagé pour tenter de se hisser en Top 14 avec les ambitions d'un grand club.

Chiffres clés

Superficie : 40 768 m2

Terrains : 2 (terrain d'honneur et terrain annexe), à signaler la plaine des jeux Collette Besson qui compte 3 terrains supplémentaires à moins de 5 minutes a pied.

Dimension du terrain d'honneur : 98 × 48 mètres

Salles de musculation : 2 (salle professionnelle et salle du centre de formation)

Vestiaires : 3 (Équipe 1, visiteurs, arbitres)

Salles de soin : 2 Espaces

Un Centre de Formation : 13 chambres, 1 salle de cours, 1 salle de vie, 1 salle de restauration