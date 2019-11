Top 14 : Grenoble veut s'affirmer, La Rochelle confirmer

Grenoble 8ème, reçoit La Rochelle dernier de ce Top 14 pour le compte de la 4ème journée. Et si pour l'instant ces classements sont anecdotiques ils pourraient parfaitement refléter la fin de saison. Avec en effet dans ce match deux équipes qui joueront plus le bas de tableau surtout pour les Maritimes qui ont l'obligation de gagner pour confirmer la victoire contre le Stade Toulousain la semaine dernière et ne pas se mettre dans le rouge. Les Grenoblois eux sont un peu dans le même cas de figure et une victoire serait la bienvenue. Analyse de cette rencontre qui s'annonce aussi serrée que palpitante.

La Rochelle : rien à perdre, mais doit gagner

Les promus Rochelais ont déjà concédé deux lourdes défaites lors des deux premières journées en ce début de saison. D'abord face à Brive (37-15), puis face à Toulon (60-19). Autrement dit rien de bon pour la confiance surtout au moment de retrouver la Stade Toulousain à domicile dans leur stade flambeant neuf de Marcel-Deflandre. Et pourtant les Maritimes ont montré un orgueil de champion durant cette rencontre qu'ils ont dominée largement pour s'imposer 37-25 face aux rouges et noirs. Sur ces premières journées le bilan est plutôt simple avec une équipe, comme la dernière fois qu'elle était montée en Top 14, capable de battre tout le monde à domicile et en grande difficulté à l'extérieur. Ce constat ne s'annonce donc pas favorable aux jaunes et noirs au moment de se rendre sur la pelouse des Grenoblois. Surtout s'ils montrent la même fébrilité offensive et défensive que face à Brive et Toulon. Alors même dans la quasi-obligation de gagner les Rochelais devront réaliser un exploit dans une rencontre où ils n'auront finalement rien à perdre.

Grenoble : la victoire pour ne pas douter

Malgré une seule victoire Grenoble réalise un super début de saison. En effet les Alpins ont débuté le championnat par deux matchs à l'extérieur. Le premier à Clermont où ils se sont inclinés sur le fil 30-26 avant de perdre à Montpellier de justesse 20-17. Ce bon début de saison a été récompensé la semaine dernière avec un succès 37-23 sur Bordeaux-Bègles à domicile. Ce stade des Alpes qu'ils retrouvent une nouvelle fois et qui leur réussit tout particulièrement. Un atout de plus qui les mènent au statut de favori légitime face aux Maritimes. Grenoble reste également sur une victoire 35-3 face à La Rochelle lors de la saison 2011-2012 en Pro D2. Ils ont cette saison trouvé le bon fonctionnement avec une grosse défense qui encaisse peu de points. Le FCGR pourra également compter sur l'ancien international Fidjien Alipate Ratini et le Springbok Gio Aplon.