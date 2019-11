Un moindre mal

Poule 1

Sale Sharks 26-27 Munster

Les Sharks ont cru tenir la victoire jusqu'à l'ultime action mais c'était sans compter l'expérience des Irlandais.

Avec un score de 23-7 à la pause, les Anglais étaient sereins. Une domination qui se solde par deux essais inscrits par le flanker Magnus Lund (23') puis par le centre Leota (28'). Très vite, les requins ont fait le break et ce n'est pas l'essai de Kilcoyne (9') qui a modifié le sens de la première manche.

Au retour des vestiaires, l'euphorie est vite redescendue et le scénario s'est inversé de manière tragique pour Sale. Tout d'abord à la 56ème puis à la 65ème minute de jeu, deux essais coup sur coup qui ramènent le Munster sur les talons des locaux (23-21).

Stupeur au à l'AJ Bell Stadium puisque les Sharks déjouent totalement. Heureusement pour eux, Cipriani reste à 100% dans ses coups de pied et offre un peu d'air à ses coéquipiers et supporter (68', 26-21). Mais les "Munstermen" n'abdiquent pas et par la botte de Keatley reviennent à nouveau dans la course (71', 26-24).

Il faut attendre la dernière action et le drop victorieux de Keatley pour voir la décision se faire.

Le Munster s'impose sur le terrain de Sale par la plus petite des marques 27-26.

Nul doute que cette folle "remontada" laissera des traces dans les rangs anglais.

A noter que l'arbitre français Mathieu Raynal s'est blessé une nouvelle fois au cours de la rencontre.

Sale:

2 essais Lund (23') et Leota (28')

2 transformations Cipriani (24' et 29')

4 pénalités Cipriani (6', 15', 18', 68')

Munster:

3 essais Kilcoyne (9'), Conway (55') et Murray (64')

3 transformations Keatley (10', 56' et 65')

1 pénalité (71') et 1 drop de Keatley (80')

Saracens 30-23 Clermont

La dernière rencontre s'était soldée par un score sans appel de 46-6. Cette fois-ci, il a vraiment fallu attendre l'ultime seconde pour trouver le vainqueur. Une pénalité contre la mêlée clermontoise et Farell délivrait les siens en dégagant le ballon en touche.

Samedi après-midi, il ne fallait pas arriver en retard au stade puisque Chris Ashton ouvre le compteur des Sarries dès la 3ème minute. Malgré cette atteinte au moral, les Jaunards sortent les crocs et répondent du "tac-o-tac" par l'intermédiaire du Néo-zélandais Guildford (9', 5-7). Camille Lopez ajoute 3 points et les Clermontois se détachent quelque peu mais le danger vient des ailes et Strettle franchi la ligne pour égaliser. A la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos 10-10.

Le second acte est tout aussi haletant et les équipes se rendent coup pour coup.

C'est Hodgson qui tire le premier (44', 13-10) mais le pied de Camille Lopez ne tremble pas (45', 13-13). Guildford, dans la minute qui suit, inscrit un doublé et donne le "large" aux Auvergnats (47', 13-20). L'après-midi était propice aux ailiés puisque Strettle réussi à scorer dans un mouchoir de poche (49', 20-20).

Deux nouvelles pénalités portent la table de marque à 23-23.

A l'heure de jeu, les Clermontois ont l'occasion de porter un coup au moral des Sarries. Sans une faute d'obstruction de la part de Chouly, Vahaamahina aurait pu marquer le 3ème essai des Jaunards malheureusement pour eux, ce fait de jeu a été fatal. Suite à la pénaltouche trouvée et gagnée par les Sarries, Guildford se troue complètement à la réception d'une chandelle et offre au diable de Chris Ashton un doublé ainsi que la victoire dans cette rencontre 30-23.

Malgré le point de bonus défensif récupéré, Clermont donne la victoire bonifiée à un concurrent direct.

"On est déçu, forcément, car on passe tout près." déclare Franck Azéma, manager de l'ASM.

Il faudra vite se remobiliser pour le week-end prochain face à Sale et engranger les premiers points de la victoire.

Saracens

4 essais Ashton (4' et 62') et Strettle (28' et 48')

2 transformations par Hodgson (49' et 63')

2 pénalités par Hodgson (44' et 56')

Clermont

2 essais par Guildford (9' et 46')

2 transformationpar Lopez (10' et 47')

3 pénalités par Lopez (14', 45' et 51')

Classement Poule 1

1. Saracens 5pts

2. Munster 4pts

3. Sale 1pt

4. Clermont 1pt

Prochaine journée

Munster - Saracens

Clermont - Sale