Castres sombre, Harlequins brille

Cette deuxième journée était à fort enjeu pour Castres et les Wasps qui devaient impérativement s’imposer pour ne pas voir la qualification s’éloigner. De l’autre côté, les Harlequins et le Leinster voulaient gagner pour asseoir leur domination sur la poule 2.

Castres – Leinster: 16 – 21

Un scénario cruel. Le match avait pourtant bien commencé pour les Castrais. La supériorité de leurs avants se fait sentir dès la 7ème minute. Un maul se crée et un dernier effort du collectif amène Taumoepeau à l’essai. La première mi-temps se caractérise par les assauts irlandais refoulés par des Tarnais qui ne cessent de défendre. Le Leinster tente de trouver une brèche, en vain, mais récupère 4 pénalités. Madigan en transforme 3 d’entre elles pr finalement permettre à son équipe de mener 9 à 7 à la pause. En deuxième mi-temps le schéma inverse se produit : les Castrais investissent la moitié de terrain du Leinster. Cette domination leur permet d’obtenir trois pénalités et de marquer ainsi 9 points par le biais de Palis (16-9 à la 57ème). Le Leinster, fort de ses trois titres, ne s’affole pas et revient doucement mais sûrement dans la rencontre. Les Irlandais se remettent dans le droit chemin et reprennent le contrôle du jeu. S’en suit alors deux pénalités pour le Leinster transformée sans difficulté par le centre Madigan (16-15 à la 70ème). Le match est alors totalement relancé dans les dernières minutes. Les Castrais donnent tout pour sauver leur maigre avantage mais l’indiscipline vient déjouer les plans tarnais. Un plaquage haut de Faasalele donne l’occasion à Madigan de faire passer son équipe devant. Il ne se fait pas prier et en marque même une deuxième (16-21), mettant fin aux espoirs castrais.

Le point de bonus défensif assure aux Castrais de ne pas finir avec un zéro pointé dans cette compétition même s’ils ont sûrement dit adieu à toute chance de qualification. Ils tenteront de glaner leur première victoire face aux Wasps en décembre. Avant cela, ils devront se servir du bel esprit qu’ils ont montré en Top 14 où ils sont en mauvais posture.

Castres

1 essai de Taumoepeau (6e)

1 transformation de Palis (6e)

3 pénalités de Palis (43e, 54e, 57e)

Leinster

7 pénalités de Madigan (17e, 26e, 37e, 63e, 70e, 77e, 79e)

Wasps – Harlequins: 16 – 23

Après 20 minutes de jeu les Harlequins mènent au score grâce à Evans (6-3) mais les Wasps prennent l’avantage avec l’essai de Simpson (6-10 à la 32e). Les Harlequins répliquent avec l’essai de Matthews, qui avait vu son essai refusé peu avant. Cela leur permet de mener à la mi-temps (13-10). Les Wasps reprennent le score en main avec la botte de Goode qui transforme deux pénalités (13-16). Ce mano a mano est finalement remporté par les Quins avec un essai de pénalité qui a récompensé leur mêlée dominatrice.

Les Quins se sont montrés plus solides que leurs voisins qui n’ont pas démérités. Ils ont pu compter sur des joueurs en forme internationale comme Matthews qui pourrait bientôt faire partie du squad anglais. Ce match faisait figure de dernier derby entre les deux équipes depuis que les Wasps ont annoncé leur délocalisation à Coventry. Un derby ne serait rien sans son lot de tensions et les deux équipes n’ont pas failli à cette tradition hier avec un accrochage entre Lowe et Daly.

Les Wasps tenteront de sauver l’honneur en décembre face à l’autre battu Castres. Les Harlequins eux auront un match capital face à leur rival irlandais pour prendre définitivement la tête de la poule.

Harlequins

1 essai de Matthews (38e)

1 essai de pénalité (64e)

2 transformations (39e et 65e)

3 pénalités d’Evans (12e, 21e, 43e)

Wasps

1 essai de Simpson (31e)

1 transformation de Goode (32e)

3 pénalités de Goode (20e, 50e et 59e)

Prochains matchs

Castres – Wasps le 7 décembre à 14h au stade Pierre-Antoine

Harlequins – Leinster le 7 décembre à 15h15 au Twickenham Stoop

Classement

Harlequins 8 pts

Leinster 8 pts

London Wasps 2 pts

Castres Olympique 1pt