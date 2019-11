Une journée en Magnus (Mardi 4 juin 2019) : Grenoble peut encore sabrer le Champagne

Joël Champagne reste à Grenoble, Tommy Giroux à Amiens

Excellente nouvelle pour le champion de France en titre puisque son capitaine et meilleur pointeur, Joël Champagne, a prolongé l’aventure ! Arrivé à l’été 2017 en provenance d’Amiens, l’attaquant canadien ne cesse d’impressionner depuis son arrivée en France en 2015 avec des statistiques en constante progression. Il a ainsi terminé deuxième meilleur pointeur la saison passée avec 60 unités au compteur, et il a été d’une importance cruciale dans le sacre final des Brûleurs de Loups avec 13 points inscrits durant la campagne de Play-Offs en 15 parties. A 29 ans, celui qui avait été drafté par les Maple Leaf en 2008 semble donc se plaire en France puisqu’il va y disputer sa sixième saison, sa troisième à Grenoble. Et on ne va pas s’en plaindre, surtout dans l’Isère !

Dans la Somme, on doit être également plutôt satisfait. En effet, comme Joël Champagne, Tommy Giroux a décidé de rester une saison de plus à Amiens. Evidemment, quand un attaquant qui tourne à plus d’un point par match depuis deux ans déjà (94 points en 86 matchs de Magnus) décide de poursuivre, cela a de quoi donné la banane. Pour les Gothiques, le Canadien sera donc une nouvelle fois l’un des fers de lance principaux de l’armada offensive de Mario Richer qui sera déterminée à aller décrocher un nouveau trophée après la Coupe de France acquise cette saison. A noter en revanche que Felix Plouffe (44 matchs, 10 points) ne reviendra pas défendre les couleurs amiénoises après avoir passé une petite saison au sein du club.

Un attaquant supplémentaire à Lyon

Un nouvel attaquant va poser ses valises à Lyon. Après quatre années passées dans les rangs de l’Université du New Hampshire, Chris Miller a décidé de faire le grand saut en quittant son Amérique natale pour devenir un Lion. Agé de 24 ans depuis samedi dernier (Happy Birthday), il ne faut pas s’attendre à un centre qui va planter ses 40 points dans la saison. Plutôt réputé pour être travailleur autant en défense qu’en attaque, il va apporter de la polyvalence et de l’énergie à l’attaque lyonnaise.

Rouen et Chamonix-Mont-Blanc en Suisse fin août

Si la reprise officielle de la Ligue Magnus est dans plus de trois mois, les préparatifs d’avant-saison se mettent doucement en place au sein des différents clubs. C’est notamment le cas pour Rouen et Chamonix Mont-Blanc, qui participeront au tournoi international de la Coupe des Bains sur les bords du lac de Neuchâtel en Suisse du 27 au 31 août. Pour l’occasion, les deux clubs français auront l’honneur d’affronter de solides équipes européennes. Les Dragons seront ainsi opposés aux clubs suisses de Fribourg et du Servette Genève, respectivement 10e et 8e du dernier championnat suisse, avant de terminer par un duel franco-français face aux Pionniers. Avant cette rencontre finale, ces mêmes Pionniers devront batailler avec deux clubs de l’élite finlandaise, SaiPa et Lukko. Cela promet donc de belles affiches pour nos deux clubs de Magnus.

Le Programme complet du tournoi :

Mardi 27 août (20h15) : Fribourg - ROUEN à Yverdon-les-Bains

Mercredi 28 août (20h00) : CHAMONIX - Lukko à Fleurier

Mercredi 28 août (20h15) : Genève - SaiPa à Yverdon-les-Bains

Jeudi 29 août (19h00) : Genève - ROUEN à Genève

Jeudi 29 août (20h15) : Fribourg - Lukko à Yverdon-les-Bains

Vendredi 30 août (20h15 : CHAMONIX - SaiPa à Yverdon-les-Bains

Samedi 31 août (14h00) : ROUEN - CHAMONIX à Yverdon-les-Bains

Samedi 31 août (18h00) : Genève - Lukko à Fleurier

Samedi 31 août (18h00) : Fribourg - SaiPa à Yverdon-les-Bains

Choisissez le maillot d’avant-saison des Boxers

Toujours dynamiques sur les réseaux sociaux, les Boxers de Bordeaux proposent en ce moment de voter pour le maillot que l’équipe portera durant les matchs d’avant-saison. Quatre tuniques ont été sélectionnées pour le choix final, et tout fan de l’équipe bordelaise peut ainsi choisir son petit préféré pour ses protégés. Pour cela, il suffit de se rendre sur l’application officielle du club que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes (IOS, Android). Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 14 juin à 12h.

Hamonic traverse la Manche

Une saison et puis s’en va. Après avoir découvert l’Europe sous le maillot des Ducs d’Angers la saison dernière, Justin Hamonic va découvrir un deuxième pays du Vieux Continent puisque le défenseur canadien s’est engagé avec le Blaze de Coventry en Angleterre. Agé de 25 ans, il a pris part à 42 rencontres de saison régulière avant de disputer le premier tour de Plays-Offs avec les Ducs. Cela reste une perte non négligeable pour le club angevin puisque le Canadien avait montré de bonnes dispositions tout au long de la saison. On ne peut que lui espérer le meilleur pour la suite. Il a en tout cas donné ses premières impressions sur son arrivée à Coventry : « Coventry représente une grosse opportunité pour moi de faire parti d’une organisation de premier rang. Je n’ai rien entendu d’autres que des bonnes choses concernant l’équipe, l’organisation et les fans. Jouer dans un Skydome Arena plein va être une chose que je vais attendre tout au long de l’été ». Vu la réputation de l’été anglais, le temps risque de lui sembler long…



ICYMI ✍🏻 Hamonic brings size to Blaze blue-line https://t.co/CgPOTAU4LK pic.twitter.com/r2mQ1oOtLW — Coventry Blaze 🐲🏒 (@covblazehockey) 4 juin 2019

En bref

- Les Diables Rouges de Briançon ont lancé la campagne d’abonnement pour la nouvelle saison à venir. Afin de fêter son retour dans l’élite comme il se doit, un certain engouement sera sans doute de mise ! Tous les tarifs et les informations sont à retrouver sur le site officiel du club.

- Abonnements toujours avec cette fois-ci les Goth’s Squad. Le groupe de supporters des Gothiques d’Amiens propose à tous ceux qui sont intéressés pour rejoindre le kop de venir à leur rencontre dans l’enceinte du Colisée le samedi 22 juin prochain entre 10h et 17h. Un événement a été créé sur Facebook pour l’occasion avec tous les détails nécessaires.