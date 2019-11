Une journée en Magnus (Mercredi 5 juin 2019) : Hrehorcak reprend sa pioche et sa crosse, direction Chamonix-Mont-Blanc

Les Brûleurs de Loups continuent les prolongations d’envergure

Champion en titre, Grenoble compte bien défendre comme il se doit son statut la saison prochaine. Pour cela, quoi de mieux que de renouveler les cadres ? Au lendemain de la prolongation de Joël Champagne, c’est Kyle Hardy qui lui a emboîté le pas ce mercredi. Agé de 30 ans, l’expérimenté défenseur canadien avait vécu une saison quasiment blanche avant de revenir à point nommé pour prendre part à la campagne victorieuse des siens, avec un rôle important. Titulaire d’une grosse expérience autant sur la scène européenne (Suède, Angleterre, Croatie) que française (7 saisons de Magnus au compteur), le bourlingueur canadien sera un élément important sur lequel compter au sein d’une équipe qu’il connait bien. Avant son court passage en Croatie la saison passée qui a précédé son retour, il avait déjà évolué deux saisons sous le maillot grenoblois pour un sympathique total de 41 buts et 76 assistances en 117 rencontres. Propre.

Hrehorcak redevient un Pionnier

Excellente nouvelle pour tous les fans des Pionniers de Chamonix-Mont-Blanc ! En effet, on a appris que l’ailier des Aigles de Nice, Peter Hrehorcak s’était engagé avec le dernier 8e de Ligue Magnus. Le Slovaque ne débarque pas en terre inconnue puisqu’il avait déjà évolué en Haute Savoie durant la saison 2016-2017. A l’époque, il avait montré de belles dispositions (20 points en 38 parties) avant de confirmer sur sa lancée en réussissant deux saisons complètes en Côte d’Azur (69 points en 77 matchs). Attaquant de 25 ans n’hésitant pas à prendre sa chance devant le filet dès que la moindre occasion se présente, il sera à ne pas en douter une force de frappe non négligeable pour les Pionniers.

Lyon conserve Kyle Essery mais laisse filer Stojanovic et Martins

Suite à la déception d’avoir raté les Play-Offs pour un petit point, les Lions ont plus que jamais les crocs. Afin d’apporter du mordant en attaque, ils pourront de nouveau compter cette saison sur Kyle Essery. L’ailier de 28 ans, précédemment passé par Gap, s’est engagé pour une nouvelle saison avec le club lyonnais. Auteur de 24 points en saison régulière, le Canadien a été le 4è meilleur pointeur de son équipe, et reste une valeur sûre de notre championnat.

Dans le même temps, deux joueurs ont eux définitivement plié bagages : le slovène Rok Stojanovic et le letton Lavrovs Martins. Le gardien slovène de 29 ans n’aura jamais réellement convaincu devant le filet, avec un pourcentage de sauvetage en dessous des 90%, et surtout deux rencontres de Play-Downs extrêmement compliquées. En ce qui concerne l’attaquant letton, il a effectué une saison honorable (19 points en 45 matchs), mais bien loin du niveau de domination qu’il pouvait avoir dans son championnat local auparavant.

Grosse vague de prolongations à Nice

Les Aigles ont annoncé non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien quatre prolongations en fin de matinée ! Parmi les concernés, on retrouve deux jeunes joueurs ayant fraîchement passé la vingtaine puisqu’il s’agit de Louis Petit et Alexis Sutor. Deux gamins qui ont déjà chacun connu une petite expérience à l’étranger alors que le premier a lui eu également l’occasion de faire ses gammes avec les différentes équipes de jeunes de l’Equipe de France (U18 et U20). Il sera donc très intéressant de suivre leur progression pour voir s’ils peuvent prendre plus de responsabilités au sein de l’organisation niçoise.

Pour encadrer cette jeunesse dorée, Stanislav Sutor pourra compter sur Romain Carpentier et Rémi Thomas. Les deux potes formés par les Gothiques d’Amiens qui sont dans leur vingt-cinquième année sont déjà là depuis plusieurs saisons, et participent grandement à la stabilisation du club en Magnus. Le premier continuera à apporter sa grande énergie dans la rotation tandis que le second sera toujours là pour apporter sa grosse contribution en terme de scoring (73 points en 3 saisons)

Mulhouse tient la doublure de Papillon

On connait désormais la doublette qui sera chargée de défendre le filet de Mulhouse la saison prochaine. Après l’arrivée de Quentin Papillon pour prendre la place de numéro un, c’est aujourd’hui Adrien Vazzaz qui a signé pour prendre le rôle de doublure. A seulement 18 ans, l’international français U20 a déjà eu l’occasion de faire ses débuts en Magnus la saison passée durant la saison cauchemardesque de Strasbourg. Il avait ainsi disputé 13 rencontres, et il aura certainement l’occasion tout au long de la saison de montrer son talent devant le filet pour permettre à Papillon de souffler de temps en temps.

