Une journée en Magnus (Vendredi 7 juin 2019) : Gallet signe en Finlande, les Boxers perdent leur prodige défensif 

Ce n’était un secret pour personne, et on a pu s’en rendre compte la saison dernière, la Ligue Magnus est trop petite pour le talent de Hugo Gallet. Auteur d’une saison exceptionnelle sous le maillot des Boxers (51 matchs, 31 points) qui l’a vu être consacré meilleur Espoir du championnat, le jeune défenseur de 21 ans va donc repartir en Finlande, un an après l’avoir quitté. Né et formé à Amiens, l’international français a déjà connu deux saisons en Scandinavie en évoluant dans le championnat U20 sous les couleurs du TPS Turku avant de vivre sa première saison professionnelle en Gironde. Grâce à ses excellentes prestations, mais aussi à sa place désormais solidifiée dans le groupe France (51 sélections), il s’est engagé avec le Lisalmen Peli-Karhut, plus communément connu sous le sigle IPK. Evoluant en Mestis (D2), ce club a également des liens particuliers avec KalPa, membre de l’élite française, où Alexandre Texier s’est notamment épanoui ces deux dernières saisons avant de s’envoler en NHL. Nul doute que Hugo a les capacités pour s’imposer à ce niveau, et poursuivre une progression très intéressante.

Un défenseur s’en va, un autre arrive. Tout comme Gallet, la nouvelle recrue défensive des Boxers apportera également sa contribution sur le plan offensif. Il s’agit en effet de Mitch Ferguson, un défenseur canadien de 25 ans, reconnu pour sa capacité à empiler les points comme les perles en NCAA 3 (63 points en 68 matchs). Double vainqueur de sa Conférence avec les Knights de Geneseo, il a accumulé les récompenses et distinctions individuelles, faisant de lui l’un des joueurs les plus dominants à ce niveau. Cela lui aura valu d’effectuer ses débuts professionnels au sein de l’ECHL, où il distribuera deux assistances en trois rencontres sous le maillot des Admirals de Norfolk. Son profil, son parcours et ses statistiques font évidemment directement penser à Kyle Hardy, qui avait connu un parcours en NCAA 3 relativement similaire. On ne peut que lui souhaiter le même destin !

Grenoble dévoile à son tour son calendrier d’avant-saison

Après Mulhouse hier, c’est Grenoble qui a officiellement publié son calendrier d’avant-saison. Le champion de France en titre retrouvera ainsi la glace le 29 juillet après une préparation physique intensive, avant de débuter une série de 5 matchs amicaux dès le samedi 10 août face à Gap. Suivront ensuite quatre autres rencontres réparties en l’espace de huit jours entre le 17 et le 24 juillet. Les Brûleurs de Loups y affronteront successivement les suisses de Lausanne, les Lions de Lyon, les Hongrois de Fehérvàr et les Autrichiens de Villach.

Le calendrier des matchs :

10/08 : Grenoble-Gap

17/08 : Lausanne-Grenoble

20/08 : Grenoble-Lyon

22/08 : Fehérvàr-Grenoble

24/08 : Villach-Grenoble

Sébastien Rohat prolonge à Grenoble

Après Champagne et Hardy, nouvelle prolongation d’envergure pour les tenants en titre de la Coupe Magnus puisque Sébastien Rohat rempile également. Tel un vin de grand cru, l’attaquant de 34 ans semble se bonifier avec l’âge, en atteste la dernière saison qu’il a accompli. Statistiquement, il a effectué sa saison la plus accomplie, battant à la fois ses records de buts (14), d’aides (20) et donc forcément de points (34) en saison régulière. Moins décisif en Play-Offs il aura malgré tout apporté une petite contribution statistique (5 points en 15 matchs), mais surtout son expérience de double champion de France. Après Briançon en 2014 et Gap en 2015, il vient donc de remporter sa troisième Coupe Magnus, avec le troisième club de sa riche carrière. Cela lui aura même valu le bonheur de découvrir l’Equipe de France. Les Brûleurs de Loups risquent d’être durs à aller chercher cette saison. Sinon, petit conseil aux autres équipes de Magnus pour l’été prochain : signez Rohat et vous aurez un championnat dans la besace. C’est mathématique.

Hubert Genest repart pour une 3e saison à Mulhouse

L’escouade défensive des Scorpions prend petit à petit forme. Aux côtés de Berisha, Esipov, Melin et Onno, un cinquième défenseur a été officialisé pour la saison prochaine. Il s’agit donc du Canadien Hubert Genest, passé par Nantes et Strasbourg, avant de s’établir à Mulhouse en 2017. Membre important du vestiaire alsacien, nommé assistant-capitaine la saison passée, sa saison avait pris fin brutalement en février suite à une blessure en plein match. A bientôt 30 ans, il sera déterminé à revenir plus fort pour permettre à son équipe de faire mieux que la saison passée.

