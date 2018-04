SSB Alvatar Lumajang Juara Youth Soccer League

Google Plus

Wadah pembinaan usia muda bertajuk Okky Splash Youth Soccer League 2018 U-12 seri Malang telah berakhir akhir pekan ini. SSB Alvatar Lumajang menjadi juaranya setelah di partai final mengalahkan SSB Samudera FC Pasuruan 3-1 dalam drama adu penalti (1-1). Sementara itu, di peringkat ketiga ditempati oleh SSB Stamford Kota Batu dan di posisi keempat bercokol SSB BMI Kota Batu.

Namun bagi penyelenggara, sebenarnya bukan hanya tim juara yang dicari di setiap serinya. Okky Splash berharap ajang yang digelar ini bisa mengedepankan unsur fun dan active dalam bermain sepak bola. Dengan mengusung tema "Be Fun, Be You", Okky Splash berharap para pemain usia muda yang terlibat dapat menikmati pertandingan dengan nuansa yang lebih riang dan ceria.

"Sepak bola tidak harus selalu identik dengan prestasi maupun juara, apalagi untuk rentang usia muda. Yang terpenting adalah pembinaan yang tepat dan biarkan anak anak menikmati pertandingan dengan fun serta ceria," ujar Wahyudi Eko selaku Brand Promotion Okky Splash.

Di sisi lain, Wahyudi Eko juga puas dengan animo selama seri Malang di Lapangan Sempol Markas Komando Divisi Infanteri 2/Kostrad, Kabupaten Malang. "Kami sangat mengapresiasi atas animo peserta dari malang dan sekitarnya. Bila seperti ini, tahun depan kemungkinan Okky Splash Youth Soccer League akan mencover area yang lebih luas, tidak hanya enam kota (Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta)," tuturnya.

Selain menyajikan turnamen, Okky Splash menggelar Okky Splash Youth Soccer Tour selama hadir di Malang. Di Kota Apel itu program tur tersebut diselenggarakan di SDN Ardimulyo 2 dan 3 Kabupaten Malang. Soccer tour ini pun turut menggandeng mantan pemain sekaligus salah satu legenda Arema, Cladio De Jesus sebagai pengisi materi coaching clinic di sekolah tersebut. Acara berlangsung dengan sambutan antusias dari siswa dan guru-guru Sekolah Dasar Ardimulyo 2 & 3. Mereka berharap dengan diadakanya event seperti ini, dapat memberikan pengalaman lebih kepada anak-anak dan berefek positif dalam bidang olahraga.