Komdis PSSI Jatuhkan Hukuman ke Arema FC

Kerusuhan terjadi ketika laga belum selesai atau saat masa injury time. Pertandingan tak sempat diselesaikan. PT Liga Indonesia Baru (LIB) akhirnya menetapkan laga berakhir 2-2.

Komdis PSSI menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar 250 juta rupiah kepada arema FC karena tingkah buruk penonton yang melakukan pelemparan botol dan sepatu ke area lapangan yang mengakibatkan pelatih Persib Bandung terluka, menyalakan flare, masuk ke area lapangan.

Denda untuk Arema FC menjadi 300 juta, mengingat Panpel turut dijatuhkan hukuman sebesar 50 juta karena gagal memberikan rasa aman dan nyaman untuk kedua tim serta perangkat pertandingan. Komdis PSSI juga menjatuhkan hukuman berupa sanksi, yakni penutupan sebagian stadion pada bagian timur selama 2 (dua) pertandingan.

*Berikut Hasil Sidang Komdis PSSI:

1. Manager Bhayangkara FC Sdr. Sumardji

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Perseru Serui vs Bhayangkara FC

- Tanggal kejadian: 14 April 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan dengan melanggar azas fair play dan melakukan tindakan tidak sportif

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.000



2. Pelatih Bhayangkara FC Sdr. Simon McMenemy

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Perseru Serui vs Bhayangkara FC

- Tanggal kejadian: 14 April 2018

- Jenis pelanggaran: Protes berlebihan dengan cara menendang botol dan memainkan bola yang seharusnya lemparan ke dalam untuk pemain Perseru

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 25.000.000



3. Panitia Pelaksana Pertandingan PS TIRA

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PS TIRA vs Persebaya Surabaya

- Tanggal kejadian: 13 April 2018

- Jenis pelanggaran: Gagal memberikan rasa aman dan nyaman karena suporter

Persebaya Surabaya memasuki area field of play

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 20.000.000



4. Persebaya Surabaya

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: PS TIRA vs Persebaya Surabaya

- Tanggal kejadian: 13 April 2018

- Jenis pelanggaran: Suporter Persebaya Surabaya memasuki area lapangan

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 20.000.000



5. Arema FC

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Arema FC vs Persib Bandung

- Tanggal kejadian: 15 April 2018

- Jenis pelanggaran: Tingkah laku buruk penonton yang melakukan pelemparan botol dan sepatu ke area lapangan yang mengakibatkan pelatih Persib Bandung terluka, menyalakan flare, masuk ke area lapangan.

- Hukuman: Sanksi denda Rp. 250.000.000



6. Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC

- Nama kompetisi: Go-Jek Liga 1 2018

- Pertandingan: Arema FC vs Persib Bandung

- Tanggal kejadian: 15 April 2018

- Jenis pelanggaran: Gagal memberikan rasa aman dan nyaman untuk kedua tim serta perangkat pertandingan.

- Hukuman: Sanksi penutupan sebagian stadion pada bagian timur selama 2 (dua) pertandingan dan denda Rp. 50.000.000