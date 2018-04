Timnas U-23 Fokus Hadapi Bahrain

Saat ini pemain yang mengikuti pemusatan latihan sudah berjumlah 20 pemain usai kemarin hanya diikuti 15 pemain. Empat pemain yang masih absen, yaitu duo Persija Jakarta, Rezaldi Hehanussa dan Andritany Ardhiyasa, serta Saddil Ramdani dan pemain pengganti Irfan Jaya.

Pada hari Selasa (24/4) ini, pelatih Timnas U-23, Luis Milla memberi menu latihan taktik kepada Hansamu Yama dan kawan-kawan selama 90 menit. Para pemain pun tampak bersemangat dan antusias mengikuti arahan pelatih asal Spanyol ini.

"Kami sudah memasuki persiapan latihan menghadapi Bahrain. Kami sudah melihat beberapa video permainan Bahrain yang selalu menekan. Kami harus melatih pemain supaya bisa keluar dari situasi tertekan dan cepat melakukan transisi," kata Asisten Pelatih Timnas U-23, Bima Sakti.

"Skema permainan tetap sama karena pemain lain yang ada di sini bisa menggantikan mereka yang belum hadir. Lagipula coach Luis juga sudah memahami kondisi dan memberikan kelonggaran kepada mereka yang harus membela klub di Piala AFC," lanjut Bima.

Sementara itu, pemain sayap Timnas U-23, Febri Hariyadi mengaku siap memberikan permainan yang maksimal demi torehan hasil bagus Indonesia di ajang PSSI Anniversary Cup 2018. Ia pun menilai gaya main dirinya di Persib maupun Timnas sama saja.

"Saya sebagai pemain ingin memberikan yang terbaik untuk negara saya sendiri. Ini turnamen yang bagus juga. Dan, mudah-mudahan saya bisa membantu di Asian Games. Semoga kami bisa juara," kata Febri.

"Pesan khusus pelatih Luis Milla kepada saya tidak ada. Yang jelas saya sebagai pemain fokus latihan dan kasih yang terbaik untuk Timnas," tambahnya.

Jadwal Pertandingan PSSI Anniversary Cup 2018

Jumat 27 April 2018

16.00 WIB: Uzbekistan vs Korea Utara

19.30 WIB: Indonesia vs Bahrain

Senin 30 April 2018

16.00 WIB: Bahrain vs Uzbekistan

19.30 WIB: Indonesia vs Korea Utara

Kamis 3 Mei 2018

16.00 WIB: Korea Utara vs Bahrain

19.30 WIB: Indonesia vs Uzbekistan